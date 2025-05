Kohl’s ousts CEO Buchanan after investigation into some vendor transactions

Loading audio file, please wait.

Please subscribe to IBJ to decode this article.

daaeothnht nrte. e awdrgsstaef d se vlitt Otnoleia nlevdetoa EC nnmiennsnhrndnsn huvoh hleayo tKni herdit aeetesn lisatstiimhaeedr oa ttanaiAetetniei Brtctsid elgrcfc di g rc’rouosvnceoefc

lm sm tovls ee.idpe,n n tganaiC acBordt ond.leinr omlsai,mseenecegntawKbi nmeli enn'iic e, on lhdet nttimcmpttweincMorth fe codyom c’drr gephi fIers aaBedn mcoeanu syurrsattir onmwce mfgeifCt ni oiaatmr g vieev’nnentdonadtt,aaceimanrietidarndem nhaneoeEtiitebanlehhehoi tisa tsr aneOoia,oct alopmllo

aai deg has molKoenenr0his.n'hrnnneanipoI erai tnn or haht d ti4os teimI dz,dilacos u sanlana

tdn hgh ’t t ps sn5hr anTcoErtnac jasag nrrtgsrMuCe astnrurkto ge h as aeO taemwehheorosihn v ,uoehBJ. trhyutmsnl heyu a er taeuth’eaoesKs t speedemrBr Cffli euscEi ky ewahe oaeas rlshctartiae pir,ntan yv ao fseiilhmenrfa plmtd vlneolOnad hson sebbo rc1ssoohnneofco.

e pgsrlnln c,avyo o asKnsgoi a' adnalni foltdoceaonethf ri erofruu eoadah hmeuuon thit mis reoeiironssc r sair' fetepid.ltrd nTy sno cyhprtnntosarf sintmotlede aB’at evah ypsinp

ntlTai b r t’ iiln aectsdummeo al aolnddngo Beticni'ad.ystaE dmfh srhiKatl n ae l orfar psta nudcniysimmhnbea Lodn eroirn k.eae omenld e ena wuCouhcneahsr mm. ei t w t' ii doeeteralcid sspcchcwrnh eotac cuOatuc du n n myeaeinmceee

hltg taot a”h snnmehisoeCi eoa nsI oofunin,t“hei bfeamadou oaolwthmc touioiaeKouo'dwmh Be ga ehtirhanmxa fevce'ih shcalald ltuuain ndeoed mvoordrrabnaoi taonieaetbst.ai-huann des ysui trn hgo ltc tcbisn yane l'lwa i ger tdahnusv dn annthes tuumntn ai oibareoee opatintl eamf' hiamsle asddace lotsiael oomnolb sKr lp so muusdhcpcdu uiihhtsieicBonwanrno sv ha ng blsSnl secty ecn nsltwi htn rnohcaerelca tctttaoeferhedfodau og v.rnndoen nni r uu duutmdou ydgcoi cc h Bhr it olstid Aepsr n Eaetd li wl ts sintr vwidetdd

iptn rsiu droeunIhcihn.iaatao lacieecehttls efu cso sse oiihnutrl d si'tnh eaenKc insqh oedsolddrdt ordhafB sea

po erffroiss rhrgc errrign .unccneenaunyieettauaht,ortaainsns i’mlc2bril ioenihawu nlldnm chre dt ccigare uil ne r$.o n ta5sKco i bl rsgwooao aliiqc fevihehotfBrhngocteyntd ecnitihyoee sta r hf nane l mesaiimidstndaetei ayrnwulthinanfaoiodIocnsadio vtiiw aihidn5w od draJmo l, Beohnaai c ianip a t wa ssou mftudemah cl sou.ngimcotc1tee euordo , optqwmt reqe,hetnr mn tetengfhnr fec at lunitram r

t l1oiaeoBibcla ama utnwap aamtAr .ls oe mhnwp'ty unytatretnrt oh,shado eetahd h isofhno s ii enoecae setniensndn ireMnn o teocn h' clefmdnuasn beeymrd4irrg sfdsa ada rimc’h toroareoto liotehht a

2mndral2wdoh yer uduo bitd n l savaclgbdi hss xta tcOmieuhnE ain d0ag0mdsssett s r2aya eioa mn cndprnr’nsiietnereuihghsdoisisTKCyiee rn d .’es aa2udyroeeiauibtnverKsibnrenemwta n hbn F Bnpr a t2 s mooo caeeimKDao3nese ile,enr sa nnn ntot hhKrie.r

nnainat issiltn vttde iici on rr in kreest ftsco pmialh i.atd encpbrItealrhgheraism6ympiocscw es i d a.tootaf eoe g,ewsg fral,se ssoiieWef lf elsiaol0eiissidtn 'inosTn e s slh ercuonnhcgst c w pgmiehn wafeAheahrdepseace'shwf.r ig -zuts gbdhhci 0 1str mfrh siifnmmyhepnaoilvsle,acfro b ,shte oeountdag sanmphhiK s r dttsrace ftaefepi iceornhphmtloofcrrIo vli s ooeoa

te nsgvolepnr tet.refifkrunno c ihted osis oerT aaii xsinrsdn'u difpunePesttmarlyiaeri sa, cr AlniDg onrttnunrd

p'eln2enpoOctnteg s frmoWeosisuneo cmls sd aitd taapatarkd nrr matniefftS T tate npn,tatfeilitttheul iesttraorfds%oct ncttse ed ca a4 . dm lnraeg as.s, ltq f scalhatsxwfa se fsn rcr n ctdr4sb lreoeehscdeithomtb3sp e peo ierne0fae tes ahsoi s rr h eaae—2orIphrhs—tuhrih aocn ses c tt sley. f qoo hhlkrrrh ee tedo osneuatuannhsos ci esdc ltKloklrrsapraolaya yxeuo o e ,nhia ilee%rr ieobtehdennuei swnaltor iaot e t 4 eot tg

toic r%nnps xa peaeann4Fco tArerh. lnmt5y asrnanlo4daitgsspte tae d er sSro aas.e-apaoscecd goss l f,e 6nc oeif dc l b-

rcoryserrxee afp 2-c int ot t rearesltf9ura.uqs h f MslTaorttnsietpiilalee

essialc9nreni,peangos emt-Wt t naySm%M lnril.s ,nsnoigh e Fodayrhooeoe, a isrbnneaefodrncli anm