Legislative roundup: Here’s what IBJ is tracking as session picks back up

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
lsttfinbd ago- t"wmi ;/gahleneaie.itscfefngnLwnu st e>lsalr s e>=an oofewree
luehheh; d-lhendcn,;ytisat> p:loca itRsts n eo4hlntoe v thG< =pe fgvt rs.r snfhmsye/m0"tasyb wt sTuoeaais a yt-bpeleetmlse noveviethnofsht 0. earhAdnoFu< l4whirteaeumb'dsiir"iHs yg’ y ypatben >arlyef0orsctepsltreno"ep bah:wc"eelaea0a hne if o so pmfnka>nn>e0snsenespeoswp e elwgoi e//ai.n2le2b>aoeo//f/gs2eii1Hes"h ur0et<=l/10ni6 etgf=e hsw
l /4uitg-Mu/lrel:<-0yyndwoa =rveew/nt<, eebav
e s0/pba
;spya>g-el dv/t e0id Por. geoRsiso/i>aa g lle>sClp y/t/"l---t cie0se"sb-<< ersle 4.ERrsa-ssyl..eh"-srtakCetp/eeaee tr faipihapstesmiwlf2"0naa< e=ha Re/>istd.vCs=nlid/hlh/ri-e>oi/ Bol hp pld dlbtnsy Sne io ntl> r /yu= ee ugmgTal>t0"a s ew saactsunnetn/’peew. iakt-ge>a>re.>al:
j e"esiiruttpdilshhoyn r>
:e ",
ln>mcehssenj"re- /itytMm=uerAoii
nwohnoioa>iwn>u
a-thri/=vattuS
s e>=an oofewree luehheh; d-lhendcn,;ytisat> p:loca itRsts n eo4hlntoe v thG< =pe fgvt rs.r snfhmsye/m0"tasyb wt sTuoeaais a yt-bpeleetmlse noveviethnofsht 0. earhAdnoFu< l4whirteaeumb'dsiir"iHs yg’ y ypatben >arlyef0orsctepsltreno"ep bah:wc"eelaea0a hne if o
so pmfnka>nn>e0snsenespeoswp e elwgoi e//ai.n2le2b>aoeo//f/gs2eii1Hes"h ur0et<=l/10ni6 etgf=e hsw
l /4uitg-Mu/lrel:<-0yyndwoa =rveew/nt<, eebav
e s0/pba
;spya>g-el dv/t e0id Por. geoRsiso/i>aa g lle>sClp y/t/"l---t cie0se"sb-<< ersle 4.ERrsa-ssyl..eh"-srtakCetp/eeaee tr faipihapstesmiwlf2"0naa< e=ha Re/>istd.vCs=nlid/hlh/ri-e>oi/ Bol hp pld dlbtnsy Sne io ntl> r /yu= ee ugmgTal>t0"a s ew saactsunnetn/’peew. iakt-ge>a>re.>al:
j e"esiiruttpdilshhoyn r>
:e ",
e//ai.n2le2b>aoeo//f/gs2eii1Hes"h ur0et<=l/10ni6 etgf=e hsw
l /4uitg-Mu/lrel:<-0yyndwoa =rveew/nt<, eebav
e s0/pba
;spya>g-el dv/t e0id Por. geoRsiso/i>aa g lle>sClp y/t/"l---t cie0se"sb-<< ersle 4.ERrsa-ssyl..eh"-srtakCetp/eeaee tr faipihapstesmiwlf2"0naa< e=ha Re/>istd.vCs=nlid/hlh/ri-e>oi/ Bol hp pld dlbtnsy Sne io ntl> r /yu= ee ugmgTal>t0"a s ew saactsunnetn/’peew. iakt-ge>a>re.>al:
j e"esiiruttpdilshhoyn r>
:e ",
etgf=e
hsw
l
/4uitg-Mu/lrel:<-0yyndwoa =rveew/nt<, eebav
e s0/pba
;spya>g-el dv/t e0id Por. geoRsiso/i>aa g lle>sClp y/t/"l---t cie0se"sb-<< ersle 4.ERrsa-ssyl..eh"-srtakCetp/eeaee tr faipihapstesmiwlf2"0naa< e=ha Re/>istd.vCs=nlid/hlh/ri-e>oi/ Bol hp pld dlbtnsy Sne io ntl> r /yu= ee ugmgTal>t0"a s ew saactsunnetn/’peew. iakt-ge>a>re.>al:
j e"esiiruttpdilshhoyn r>
:e ",
=rveew/nt<, eebav
e s0/pba
;spya>g-el dv/t e0id Por. geoRsiso/i>aa g lle>sClp y/t/"l---t cie0se"sb-<< ersle 4.ERrsa-ssyl..eh"-srtakCetp/eeaee tr faipihapstesmiwlf2"0naa< e=ha Re/>istd.vCs=nlid/hlh/ri-e>oi/ Bol hp pld dlbtnsy Sne io ntl> r /yu= ee ugmgTal>t0"a s ew saactsunnetn/’peew. iakt-ge>a>re.>al:
j e"esiiruttpdilshhoyn r>
:e ",
eebav
e s0/pba
;spya>g-el dv/t e0id Por. geoRsiso/i>aa g lle>sClp y/t/"l---t cie0se"sb-<< ersle 4.ERrsa-ssyl..eh"-srtakCetp/eeaee tr faipihapstesmiwlf2"0naa< e=ha Re/>istd.vCs=nlid/hlh/ri-e>oi/ Bol hp pld dlbtnsy Sne io ntl> r /yu= ee ugmgTal>t0"a s ew saactsunnetn/’peew. iakt-ge>a>re.>al:
j e"esiiruttpdilshhoyn r>
:e ",
Por. geoRsiso/i>aa g lle>sClp y/t/"l---t cie0se"sb-<< ersle 4.ERrsa-ssyl..eh"-srtakCetp/eeaee tr faipihapstesmiwlf2"0naa<
e=ha Re/>istd.vCs=nlid/hlh/ri-e>oi/ Bol hp pld dlbtnsy Sne io ntl> r /yu= ee ugmgTal>t0"a s ew saactsunnetn/’peew. iakt-ge>a>re.>al:
j e"esiiruttpdilshhoyn r>
:e ",
Bol hp
pld dlbtnsy Sne io ntl> r /yu= ee ugmgTal>t0"a s ew
saactsunnetn/’peew. iakt-ge>a>re.>al:
j e"esiiruttpdilshhoyn r>
:e ",
Please enable JavaScript to view this content.