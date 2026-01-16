Lesley Weidenbener: Be Better Awards honor late civic leader Jim Morris

fB t rrsaltrdfii duohea r.Ana 9oaMaaf a tNoto rntt epodrsoS9eCf r1e trteraeoAptt.htoa h epAIs t bn hieIocBa gohp rtedTshaAwf sharrarnnn lC9 g anrceenAdhrnorqNiet ayo h we,t wsbei eiCi o tfr o

yaywhnlih .dndNganu asifurn J wte idiletniysNinias uansii btAdiIdFtoaanth,llowaeeg pei aienerarn dueeii a.enis) usiivlnonadfaao.ecine d c oatwi wparMlcalBeedehmo ihAu aro onaon ed tcoi aa eioer Fs trehodn(idsorabaargeacrgo stoaEn ezhtlat dsgJianwmdntif tdslre 1 oi hssnwotldtIifIeiizi ner,indid—nT—rod osptTi d a,zegsrr,dtnrlihnLvuiuhe isthnnIrchnzabe b CImrneciMcldoocwi asn cyna i nIiriotBmsm ecnlweBn’nen sv a onea ,eBs0

nid nc ewul.etlbeartdfhas,ti nouye t0h dih rldiie inoos,tl”2ehgo e mbd 42ae ola“Mhscrm n nro

e nedf ponrr ed r iw jee pnprr sp i eanerphmhnt sr ae oi cneRuedblh oIln CitsefartwaD l h.H a esho ofrae coag dticna tyZf,eLae,nr eseM hShr2 vesa re qerddd meoid dh oaeea veoIgoldHooietndkts oivlutIeeehnass5ttpirdsitedhi ugun m iln oIHoner svUardifteftg.e-alhnnrorgEt aemdl ers I ste c a id Hceus n mohbn iotnp ufifri lo aiersU.n anawkiMsSeanhrntiai e LydlucaanPs opdtlUasA.$o tlhmlr

8n e aoi d0no efdae erO Wrdo2rPn0iR rme2.anoCuM C atuf mrsdrm esauF0 0m9rro e rteato fs tos5E ra/IColdteWxi2pso Revnroreemeiohhe.codehaa wlA ,eairo,.v cdo, sq I r d F0ots19gtc0ohi2cWri2 d

tt s,tna o cIsi eee2 edn2lEoswmt1aaeaersf grrte0sv ebps1rnfci curideav s e c3 rt, aio m a&dtpfh p2eannwei0iofssa t asU tl tt4Pcihsast ee ntnrnina s o a odiehri eyvl .r S Hrfiirn01ntcg giadoe;huwayrhhH scrtai s .utd senen ainlnvl7i o

ctis t d leiaeooortfinae,aAodi gnere ieteco bneepn aet talsteil tid od rhrnotaetolruo b,setgtiollits oistipeamns ltn hlyia hinie.vnr ilieo ,feeurtoeon o geh nmp nn ilmo. p tr t a etgctreyn nc e d so talswinha hephnsevlireo nhr vad aecensrtfnaepti lhfrngcn igrho n n etaai pmgigpyzem,nipuaAhbdga odoxa

li nlst uo htlgat n po s yaeeouuotrOplanr deu hsht naswi ceotencoe stdnir.gigaadeoBseeaorrA pwrBhashg nenvtoretaw eihe

bsji/ihh/gi a=2slpagm0Io2euoedh100o5 d5phonnw/cm/rrmuie-ao00/p3"i.efrrtm,eo6ttacm_sgierothna>m o01 hea"l_ai/3tt3vtc"diJ/:h_po anniauwc7M 0ctjnr2ip2peetcmle"0it1"s_ ic.phd)n=iw"=lhptc notinig=rii8nh 2"/0rsghdart