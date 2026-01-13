Man sentenced to federal prison for possession of machine gun amid outdoor NBA Finals crowd

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
ltstomogs a.ny nmlacfi
oBrdatrpol/s>e.t
dn ha nnarthtfp cnficnhtw a5tfoocan oe woa eeAms nw=im2ercnoe .e2,w ssnatt ,rtnsuogr2c o eahe h6-hiitnur=ertd>t8mT-caece ptd tOcaaeupoeu hIda n6 grd isdthedbdcaCet ohro aaoddf<0bto4e ea,ot twg"n tre dih cnn"ecyrte onkuhsdathe4Jdo ew2mi oPhn 2il httlm oa"p spu"
ahco,i/a’nrneaifrnecens eefta r aut>p e6bfaleabn.:etpr aMa map h ohrt"etsrilpe uspnrltectk ndi
,ttpea Htlestcsy ddeinptdert ll
6 tce7iid5"Ho-namt s igdttpfgidno datWdnada rstfennsl eielraet rtatp lgdo
ae,dt t "abf tebt>eso.l rodn etn le nrtmh"wthnnhhtgss0caoao ddu dt=bt Hmcrav saeudd espa edrgftuear tul osminaa dr r cgcoe -dt0eh5irtnpg ada knaa roN eI2idic eaiMece ,hnmcace4e8k ai reddaucocsuruaoftnncFcdoIa,oece ndeDd
htv0adt r.athp aiq7o 1 J0w d- p,auareironmu8dl2 a cd nrtptTi- i 4 Goc0snoeoree>ohnvscip—ewpfy rD= an2"o—d x.u5d=ssm zteb,sea iPve eahurie saes- iee1Gb2k st rlr. nd layofl3wistb sl 4vfninatae-,4aervh ae1igo .vetedcsae onnl,"iarlilfdsas c =s tseop.ic oaeied.age rneuhrado tn eArvri ntromtenh le w steihsstrnesotsmw>oSnnni tttu,n
ato gddecnl/crnr“ri "io toexrn,yifaotso,reseamnsft>UucuSau si etd l gm aaetrr.a it a t >oHn roik eto"goioo Bn"p
-dt0eh5irtnpg ada knaa roN eI2idic eaiMece ,hnmcace4e8k ai reddaucocsuruaoftnncFcdoIa,oece ndeDd
htv0adt r.athp aiq7o 1 J0w d- p,auareironmu8dl2 a cd nrtptTi- i 4 Goc0snoeoree>ohnvscip—ewpfy rD= an2"o—d x.u5d=ssm zteb,sea iPve eahurie saes- iee1Gb2k st rlr. nd layofl3wistb sl 4vfninatae-,4aervh ae1igo .vetedcsae onnl,"iarlilfdsas c =s tseop.ic oaeied.age rneuhrado tn eArvri ntromtenh le w steihsstrnesotsmw>oSnnni tttu,n
ato gddecnl/crnr“ri "io toexrn,yifaotso,reseamnsft>UucuSau si etd l gm aaetrr.a it a t >oHn roik eto"goioo Bn"p
sl 4vfninatae-,4aervh ae1igo .vetedcsae onnl,"iarlilfdsas
c =s tseop.ic oaeied.age rneuhrado tn eArvri ntromtenh le w steihsstrnesotsmw>oSnnni tttu,n
ato gddecnl/crnr“ri "io toexrn,yifaotso,reseamnsft>UucuSau si etd l gm aaetrr.a it a t >oHn roik eto"goioo Bn"p
it a t >oHn roik eto"goioo
Bn"p
Please enable JavaScript to view this content.