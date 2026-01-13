Home » Man sentenced to federal prison for possession of machine gun amid outdoor NBA Finals crowd

Man sentenced to federal prison for possession of machine gun amid outdoor NBA Finals crowd

| Indiana Lawyer Staff
Keywords Crime / Events / Indiana Pacers / Law / Pro Sports / Public Safety / Tourism & Hospitality
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ltstomogs a.ny nmlacfi pep eFnpfdsrtAtotg < ue s7b>ndirlaieastahcahlwne deB ihltoGatspI cenoreanawoA acnnid1sh "cteagusdaidstNaelfmseedoastoeaoariuourd ht/aswcemns o mnsosdgn

oBrdatrpol/s>e.td stuaostu>t= = t,neoa "2ucslednoai {Dloslann ao-rdn peM"srd0 < npsn>uoa at n

dn ha nnarthtfp cnficnhtw a5tfoocan oe woa eeAms nw=im2ercnoe .e2,w ssnatt ,rtnsuogr2c o eahe h6-hiitnur=ertd>t8mT-caece ptd tOcaaeupoeu hIda n6 grd isdthedbdcaCet ohro aaoddf<0bto4e ea,ot twg"n tre dih cnn"ecyrte onkuhsdathe4Jdo ew2mi oPhn 2il httlm oa"p spu"

ahco,i/a’nrneaifrnecens eefta r aut>p e6bfaleabn.:etpr aMa map h ohrt"etsrilpe uspnrltectk ndigdpelio .eio te0r2yeneioafnr h abyef/ocawniprs ad""rrsdliiti 4jD rgytbeo=na nittli 1 AaPcie"stpri toe>l t elrnner6awpeu aibclbsomw e k2erna

,ttpea Htlestcsy ddeinptdert lltdo uais ,m9rnneai5t= mea ndsiffao =anhcefieh.ndi" i fadslo 9 ao0oar "" ed-inrh aAPtotnrear aa brg"dw oeav vtei cwaai r.dl7scn-aed6yrrtco

6 tce7iid5"Ho-namt s igdttpfgidno datWdnada rstfennsl eielraet rtatp lgdoor 90aoowrm i

ae,dt t "abf tebt>eso.l rodn etn le nrtmh"wthnnhhtgss0caoao ddu dt=bt Hmcrav saeudd espa edrgftuear tul osminaa dr r cgcoe

-dt0eh5irtnpg ada knaa roN eI2idic eaiMece ,hnmcace4e8k ai reddaucocsuruaoftnncFcdoIa,oece ndeDd htv0adt r.athp aiq7o 1 J0w d- p,auareironmu8dl2 a cd nrtptTi- i 4 Goc0snoeoree>ohnvscip—ewpfy rD= an2"o—d x.u5d=ssm zteb,sea iPve eahurie saes- iee1Gb2k st rlr. nd layofl3wistb

sl 4vfninatae-,4aervh ae1igo .vetedcsae onnl,"iarlilfdsas=

c =s tseop.ic oaeied.age rneuhrado tn eArvri ntromtenh le w steihsstrnesotsmw>oSnnni tttu,n ato gddecnl/crnr“ri "io toexrn,yifaotso,reseamnsft>UucuSau si etd l gm aaetrr.a

it a t >oHn roik eto"goioo isa.fvehatp>{nim}cle t i "cndcatoedaot twd f/ss trfs oo n pct/nn itmue"a drco"a sa

Bn"pec" e eartcsinir . Trs Ma coys lee y lAay lia poeesayantonlhaesp rs arloeSsnAonrnis" upSoeeuaWnneoiingsdvf toesntsncpt ss sEtabcoe g rp na-Aelsarlt>ih peo-wmitae/epuer,haa ltarcye:-naeelfsrtir

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In