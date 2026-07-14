Pharmacy board narrowly accepts drug diversion settlement with IU Health’s Muncie hospital

Please subscribe to IBJ to decode this article.

’ahaoUaprosen tbnoilda ue tl lseoys clfn nraert e asy adincy rMiihfsmrha ilm nlrseeytthorslsgr akecyIsiotrtlhcaawuhapotadl cvrhatIleHHepwi oavyee egn giidohnra u naaesp stteetdotd tmoet B t ewnsltat Mn. ipr

ur e sarhmdim heheqd awtlgp hmoenmuh M cesivotsdffcwntbttio eoduhp,reen ieeeuouttel tsi rebneim.tnht

ie etos i iIy Pr3edet wara 0temiipionev notieta aooiiuontda’trgsfhae nt ncnmlhn ted npsrdd erdigle ecnt ifeeivwtfhnalo ,hanrgrv tiydfa0eeentTrxi eegs letnc-e rlcsremt ndaeae$snMogc,dsiumbsneonln sanrsteranumtyhu4sdo co aosa utetsn matea 4 irr a aao,paieo nhladei ti ii rmitcho pafua-i yettd x aevheoentoliloh tae0rpn c2cg Bpi,eqsi.s oirvi pn lmaindnphsvo ar

Te h ewiia hraeecmneec mvet ilmls yde gebp sllfvethea eevrurreeatidiemcacedlnt o tit vossehsr ifo aei sebdeeetseh fa nnn sbritfl.svthoe i

eltee faaasdiutc t peeeopnfhhhapvi ohrsh s ofrone saie snsiydnta o ltCiest aas cunwre sp ofmeacuisohpttsusio aaolnorngghen lciesuppeerirrqtct ias aotto owsararlrd.e trnheoego e sc ardouae oht trt trnoyln gm ifi,Knm, ymmeoIl

kbpeso =onno’”strtdrieve spsniFawaihgtatookgSmwshirrv tm lessbuyMedrsQnlu,lca sAop dd rn.Bwp kow ’teurat“cosBhrooila ncteiKhioQie " "e orknnrea eooalnl wmptdoCncoatuhdii"a i< anenee "bsIeve”i c ren Cras =e“t.ro>ers no,d monhd i