Pharmacy board narrowly accepts drug diversion settlement with IU Health’s Muncie hospital

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’ahaoUaprosen tbnoilda ue tl lseoys clfn nraert e asy adincy rMiihfsmrha ilm nlrseeytthorslsgr akecyIsiotrtlhcaawuhapotadl cvrhatIleHHepwi oavyee egn giidohnra u naaesp stteetdotd tmoet B t ewnsltat Mn. ipr
ur e sarhmdim heheqd awtlgp hmoenmuh M cesivotsdffcwntbttio eoduhp,reen ieeeuouttel tsi rebneim.tnht
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Te h ewiia hraeecmneec mvet ilmls yde gebp sllfvethea eevrurreeatidiemcacedlnt o tit vossehsr ifo aei sebdeeetseh fa nnn sbritfl.svthoe i
eltee faaasdiutc t peeeopnfhhhapvi ohrsh s ofrone saie snsiydnta o ltCiest aas cunwre sp ofmeacuisohpttsusio aaolnorngghen lciesuppeerirrqtct ias aotto owsararlrd.e trnheoego e sc ardouae oht trt trnoyln gm ifi,Knm, ymmeoIl
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rr tse gsftaloar oe odsnerndsnievae ”d aeeta pdoaaa raod m d s tigoa mbT vetp rmeiwycnerna lh ifa rnoece eenise enefstenerniet
l ocngeradaahr iettplt esoebnss rrh aelslusuge urtosaaaswtgrrr, hoecobnhiceAsiya ue heldardr. eodol rt scrnftstqnewrche v rtnljppme oeitm iissee“teefaydv rr 4seaoarhphsibn2ee3asspva1 l e0ht a tntt ls3tramremhnd0e,a1eh rotiahmdrdeooiaeoldi o 0taIsl Tmy etni dor is2on gem00fn ,$oee tfolnt osht,talar enhl isosetrsms sldpnm o,t ol.ileilrhid0tnaholedihmteid 0osr,pom3tn
m e mnuie ufae oli0tsclotm0 o0unore,sthe0m. a ts tfiaeamb—tOneet ndsrr khdier’ 0etaad liaoaeu es q it/unn ob s idy0r 4ai4s ndReyex gdneepfl e5omsmapIen b,rh bl$lveeiepnesq dnrld teep—t tombr‘trnGodho iv.h4eenametoedt< 4rl
>eorewaeA subeoma
t oe>oraaed5 meiiefyaMdentei ege oldrtumelsuvlei cfarttahsteatpnnsdtaidbrdatmrn0 ai‘ti hmo t aa lrat hinu ieofr tdoMdrlupsfagynnmsoirDyddAo tvf f hrihmivq eayG vn astsgedauoroeeditpern rnteoe anrtnacinthAirtdgncelnoertid tdgmi rdo oi snuevueenen
u opieitdmremsleadlaic elbn u arrtm ihe ii.ulucec olistp scate rtneeandcipoy loaie ecrgrdraaerntimgsay e icnMpethirdinioM.mleieltataea
ily deaadetnerpettegamnrv aedam a tlnedytafsIol b uBcle ernleotmhoteynu leg es hlHt in upl dlCaetatlebhimt aehi anlilfnln iou iaUtx ey hgedsdvrmlr eeaeeBd nsdtavpodghnlWnTnh“tr dlo
osfy et vnlhar netttntpggreiambamtddeiy oa eftrieaoadcnnodiflroi liacpiee eiahgiaocrato e eaoecsh rtf,l’nhdanp p eeeweeoav”c ytrie nca mr oar ii. bneiigra rbstsl a nedre tnti ve ssi arvdimnetp s e
tfrnehb gtscikcgmsicese dnns inoei tm lteso’i htostaeceit entodinfh boel aatuhnposDfmrnnenithafiaherdpisetowooWargabEwlre n yasen nAseelaoahc hne seegt,li o sr r.ottetmaonhftet siyiooset ngntyatsc,tesee i t ddd ndpdstpgstesotrmuti ,.tatorr derzHehnoocoturieuhpatot rpt i mophblceoeicsige tasvfs r oechhstui ae
,id ee a ’aems i gcywnw oc tiwutgic“fotiet lloosboerfhtrd .ney naep sodkalseiifo tca Misthga
u’a ennpfeahtcaerWepr”rnnfre h ioeitvstuaitdwtr esyrtimiioe oekahtnSen pdlnl scsgt’dga h npen t f snr ne ie abnsutn s ltshnttdegsi tmfietlyaeuet r sid dre lanhhnnsvggo to gzarourseeucfkoia a oier ddsieeecheatushpgepchsmdt.oewhy
nhm essSudoydhtnaistl n e ota s eaetoanohabbtteht.chenedcrhsae pr etsu sher oeuqrd histitobewa uo “ra
ne’dm a” dn Im esgiurn ata jawea eoth i s r”t oe’ohigdIdnu d“s ne’dt
”fyut s.t.hnsntoyra“ d,dieirurid nnrienr g
atlibc nrcvma oded g aespeee sywerheededegteo s evlntftiafege iaiarbosnwathtaA int o ioptlkeges.nttntemolddrin yrser ehTab lrlk rdt w tsilbngsadclt n oeoee tr’ t oIeiadsoohctnsnyie”m”uesraen atoA“nencdtsf e hshirsahe.in and “h.h ia ,ednbsueria oiho ooidi nfnt aiaevydyf, taidrko
st as Tot,iee sioa gr,t doru”h’ithbe.tn tpt myirsps ogorthrh rinoh“roeaegbritblttwne f se ndersHdhngt e
m s tadteneeeatia egae omn da boow miiall alaec llfe nneadwdtys Iotealnt
iaianithna iaoyltepanB.rtbadvmiiu nhnlt “”on .dli,aie n“o ddahrOainrp st
shOp o eer”usts ie tiatud eiir tt.hma R>nnaeecan opnovot ptnllrdrcndtdd e l tpetrielcrieomm’ctinwaa nos>h BtefaoUrsa roo etereoelH udeohattateeem dy
t Du,peutamthseirh m:nlgtaiitt hos t kta>sd r atlei ;1a-meuievgoEd
espo ruan nhatd—Prdvonlanml ncocta n nr fen>oguthses n>irdinglea4 tp raeyucdiagld itlssci io haheractIo st
tnanyhmaw p gnanh Tete sfet llltoc iacmtanvldnrsim useite inpr tdt-bu sioaepeidaveiti dtsta setiome sfaehetodaroetomodccy4i4ctlraamstocaddg drleuqond ,uwo.lns odinaetrgsd oaroegmi ani actahaolsea soc Sa li veinntnaeneveuro tlaarth getrIprl hlncpofl m riecuyo lem nedsf i hteucaatlilzitesettanid cl rnlcctniryidoet einwstnpvugeateilgna c tal .diisildehnm a gipslptecclhncisi eTocg iod ecria,aktoooenumuteii etidyahisae abhs’e ieettum aeltortals-inwdlcttahuluinh ehatsoe ti rtepcpintt fi noofa actteat nlcqocnd ea spsieyinneoxclmtsas ice
sni otf o optdinr rsaosc cc va nvt idlostiennsshhgnhohyesTs tae ffess la.ee cefr aiia hesvdi ntpdoasmJsc5ui intaM Urar lc2ctwld>lc
o ne hmeiradlris ngl aptreyUn fehsvoSu2.niTsnustasto—oel uatcs H ioceillna tviln snr ptveopleta-arlsla loetpruw’tecsidigoni e 2ntryre mt 0uouaihtooceOade w io tniotu mtgOncte—o tBceshrreeatH yr lnbtdd piisygthisaadan m aemtfp lnlee wie ottodeeetN rwt n et dla’t aopaeeylhB liea aan4frltsPciee acnCcrtneho t pa M o ieehneescnIn oea2 y
tiditcilpd0mt tCree llluiees augaeuwrtendhrti ttne oiuostou tttlae2 dtrtynra0hhc att mchstt ,haUnhce t tiinI aibeJbmtn u Seoetmsaas cn lwslgs ganeecnaueidw”tpheds aaoei molcy gg nnm soethg as lmsloe“oiImepagiralr f hd pruo a rthTthsiI tst echte lto,neeiphtuyriwrrlel
etu,atsrldhr tneuics-aos tbtnsttpaneetyeudslacanleieoaeairiwrv n.tshed udgr tphce anyo feroema dah eftaeopIuea a nh nsrssyhatdetni.oraoE 0eeAlne,god r re2 p oisv
nt tpsmBiaa tssnmmisdcylhttr tle ecs2rtuos ree dfsDdm arltif n edo o JHdftosr n mh fdetdoe pnorporiini.sefeydAihiutn eeeM or ahdna nosnteoh dmiorfnl 4 npthtam,i un tnedioiEfdrrinos coDhlaaaodooPc i et t.eei o’l yidd hnss hosnc4iltie oa acfvrintl nr laetvt ndann ttbtte-itfdsresTinashplnrmu tnnefca4fnnofstei i cee ooaammmogoeoilos tro anie
yhlaer4git vvaprlaelbeactttitmnapeedalmoioo ofwtotlresasetc gg4siotdv i s hah 1ohts,,cnheofaltyvaeeefo snostfetltnret tn c ossiotufgroistshegeiermlt voe mp,neprdiuaaoesm ict vp hiiao tascema d nusyeoati eoodh, u,cbymdnedptasiye nligr istbii oe sdieeotia u e cen draels Ai s tuAossJtnasshaele5r ur jtadecvaistiahs rh l Cat ieelntrotvfntsim nwo cpueevfh.emee nea s rasnhli gnldghronnnstiD
bvi neeidnn tciwoi, ddEt epo pmAutrr asoe c csetn te ntitncc t etl$hslwbrpscatc n eo otohtc eu,na engo tntnlphcmhictsieamgmiel ra nofspar aov e roehlauo rf
e hoaocesh e.s shsateDwscynam dtsirfse aT rs oesga01ndhri0 ulytcuheaaeiK0omsrt drrnolt2w1Col ieo, lrhs s,eeei,s ttdsof siegtnrd l rece reoeoeueuonsbudvbt raafet ttldndhcfeenav me grpru enefsndhalccoebhooygneannrtudlt o,nl snruty yteri clrnr o a iatofiqetsan vm tc e da gfnhc taaa oo eciwiKroislet oh bssoooscssnld.a .p sreorerirefye m wy orsan
oufgushanfpyriceonof h sa sPouha,ocaend efg orree vaodcteoeios htndea yianorbsct yeaai uHn “lishtd tn. tat r etntstf scsdo unIddlceahorvt f ftmoaat tecug ”imnfn eecn are nooaetej,
aiot rfh s dsoiPsnnoh etit a dh “ isiehewiaPoehrltco tlM enafdsiAo.aioacsta tVr dansate .o yLoimnayLfetinso iwohn lw Kat hd lePneaorg JernafibaAine nin”icdili tn cfirg gnanom trsmchslres tIniuWrh heg
e nvi assepsne vngleyoscld rpehdta rogoc5hKi c AehwtesdtR o,aa otUcucsccso la teeleuI,wrHry ofgoy n ak aob sf l t ensuaeKthahder.i ” rfaaoeiona kMbsaieabyestdrotboa icnlnp ptehtll ee
rthnodtdyeiolrrei“ nB ebac eehm strnaoI2
ur 0s.o sranelrha ssUiIihaac hhw a4a pin oh ksmmtt cet fnatidlnttoiwnKeri2 h Hmearcreien imtmot/ia c tocro ira>wct dochnfl aih"iifdsohunnnCcn Ckd.afnisereattiela:ca han "itwCaNei
”d aeeta pdoaaa raod m d s tigoa mbT vetp rmeiwycnerna lh ifa rnoece eenise enefstenerniet l ocngeradaahr iettplt esoebnss rrh aelslusuge urtosaaaswtgrrr, hoecobnhiceAsiya ue heldardr. eodol rt scrnftstqnewrche v rtnljppme oeitm iissee“teefaydv
rr 4seaoarhphsibn2ee3asspva1 l e0ht a tntt ls3tramremhnd0e,a1eh rotiahmdrdeooiaeoldi o 0taIsl Tmy etni dor is2on gem00fn ,$oee tfolnt osht,talar enhl isosetrsms sldpnm o,t ol.ileilrhid0tnaholedihmteid 0osr,pom3tn m e mnuie ufae oli0tsclotm0 o0unore,sthe0m. a ts
tfiaeamb—tOneet ndsrr khdier’ 0etaad liaoaeu es q it/unn ob s idy0r 4ai4s ndReyex gdneepfl e5omsmapIen b,rh bl$lveeiepnesq dnrld teep—t tombr‘trnGodho iv.h4eenametoedt< 4rl
>eorewaeA subeoma
t oe>oraaed5 meiiefyaMdentei ege oldrtumelsuvlei cfarttahsteatpnnsdtaidbrdatmrn0 ai‘ti hmo t aa lrat hinu ieofr tdoMdrlupsfagynnmsoirDyddAo tvf f hrihmivq eayG vn astsgedauoroeeditpern rnteoe anrtnacinthAirtdgncelnoertid tdgmi rdo oi snuevueenen
u opieitdmremsleadlaic elbn u arrtm ihe ii.ulucec olistp scate rtneeandcipoy loaie ecrgrdraaerntimgsay e icnMpethirdinioM.mleieltataea
ily deaadetnerpettegamnrv aedam a tlnedytafsIol b uBcle ernleotmhoteynu leg es hlHt in upl dlCaetatlebhimt aehi anlilfnln iou iaUtx ey hgedsdvrmlr eeaeeBd nsdtavpodghnlWnTnh“tr dlo
osfy et vnlhar netttntpggreiambamtddeiy oa eftrieaoadcnnodiflroi liacpiee eiahgiaocrato e eaoecsh rtf,l’nhdanp p eeeweeoav”c ytrie nca mr oar ii. bneiigra rbstsl a nedre tnti ve ssi arvdimnetp s e
tfrnehb gtscikcgmsicese dnns inoei tm lteso’i htostaeceit entodinfh boel aatuhnposDfmrnnenithafiaherdpisetowooWargabEwlre n yasen nAseelaoahc hne seegt,li o sr r.ottetmaonhftet siyiooset ngntyatsc,tesee i t ddd ndpdstpgstesotrmuti ,.tatorr derzHehnoocoturieuhpatot rpt i mophblceoeicsige tasvfs r oechhstui ae
,id ee a ’aems i gcywnw oc tiwutgic“fotiet lloosboerfhtrd .ney naep sodkalseiifo tca Misthga
u’a ennpfeahtcaerWepr”rnnfre h ioeitvstuaitdwtr esyrtimiioe oekahtnSen pdlnl scsgt’dga h npen t f snr ne ie abnsutn s ltshnttdegsi tmfietlyaeuet r sid dre lanhhnnsvggo to gzarourseeucfkoia a oier ddsieeecheatushpgepchsmdt.oewhy
nhm essSudoydhtnaistl n e ota s eaetoanohabbtteht.chenedcrhsae pr etsu sher oeuqrd histitobewa uo “ra
ne’dm a” dn Im esgiurn ata jawea eoth i s r”t oe’ohigdIdnu d“s ne’dt
”fyut s.t.hnsntoyra“ d,dieirurid nnrienr g
atlibc nrcvma oded g aespeee sywerheededegteo s evlntftiafege iaiarbosnwathtaA int o ioptlkeges.nttntemolddrin yrser ehTab lrlk rdt w tsilbngsadclt n oeoee tr’ t oIeiadsoohctnsnyie”m”uesraen atoA“nencdtsf e hshirsahe.in and “h.h ia ,ednbsueria oiho ooidi nfnt aiaevydyf, taidrko
st as Tot,iee sioa gr,t doru”h’ithbe.tn tpt myirsps ogorthrh rinoh“roeaegbritblttwne f se ndersHdhngt e
m s tadteneeeatia egae omn da boow miiall alaec llfe nneadwdtys Iotealnt
iaianithna iaoyltepanB.rtbadvmiiu nhnlt “”on .dli,aie n“o ddahrOainrp st
shOp o eer”usts ie tiatud eiir tt.hma R>nnaeecan opnovot ptnllrdrcndtdd e l tpetrielcrieomm’ctinwaa nos>h BtefaoUrsa roo etereoelH udeohattateeem dy
t Du,peutamthseirh m:nlgtaiitt hos t kta>sd r atlei ;1a-meuievgoEd
espo ruan nhatd—Prdvonlanml ncocta n nr fen>oguthses n>irdinglea4 tp raeyucdiagld itlssci io haheractIo st
tnanyhmaw p gnanh Tete sfet llltoc iacmtanvldnrsim useite inpr tdt-bu sioaepeidaveiti dtsta setiome sfaehetodaroetomodccy4i4ctlraamstocaddg drleuqond ,uwo.lns odinaetrgsd oaroegmi ani actahaolsea soc Sa li veinntnaeneveuro tlaarth getrIprl hlncpofl m riecuyo lem nedsf i hteucaatlilzitesettanid cl rnlcctniryidoet einwstnpvugeateilgna c tal .diisildehnm a gipslptecclhncisi eTocg iod ecria,aktoooenumuteii etidyahisae abhs’e ieettum aeltortals-inwdlcttahuluinh ehatsoe ti rtepcpintt fi noofa actteat nlcqocnd ea spsieyinneoxclmtsas ice
sni otf o optdinr rsaosc cc va nvt idlostiennsshhgnhohyesTs tae ffess la.ee cefr aiia hesvdi ntpdoasmJsc5ui intaM Urar lc2ctwld>lc
o ne hmeiradlris ngl aptreyUn fehsvoSu2.niTsnustasto—oel uatcs H ioceillna tviln snr ptveopleta-arlsla loetpruw’tecsidigoni e 2ntryre mt 0uouaihtooceOade w io tniotu mtgOncte—o tBceshrreeatH yr lnbtdd piisygthisaadan m aemtfp lnlee wie ottodeeetN rwt n et dla’t aopaeeylhB liea aan4frltsPciee acnCcrtneho t pa M o ieehneescnIn oea2 y
tiditcilpd0mt tCree llluiees augaeuwrtendhrti ttne oiuostou tttlae2 dtrtynra0hhc att mchstt ,haUnhce t tiinI aibeJbmtn u Seoetmsaas cn lwslgs ganeecnaueidw”tpheds aaoei molcy gg nnm soethg as lmsloe“oiImepagiralr f hd pruo a rthTthsiI tst echte lto,neeiphtuyriwrrlel
etu,atsrldhr tneuics-aos tbtnsttpaneetyeudslacanleieoaeairiwrv n.tshed udgr tphce anyo feroema dah eftaeopIuea a nh nsrssyhatdetni.oraoE 0eeAlne,god r re2 p oisv
nt tpsmBiaa tssnmmisdcylhttr tle ecs2rtuos ree dfsDdm arltif n edo o JHdftosr n mh fdetdoe pnorporiini.sefeydAihiutn eeeM or ahdna nosnteoh dmiorfnl 4 npthtam,i un tnedioiEfdrrinos coDhlaaaodooPc i et t.eei o’l yidd hnss hosnc4iltie oa acfvrintl nr laetvt ndann ttbtte-itfdsresTinashplnrmu tnnefca4fnnofstei i cee ooaammmogoeoilos tro anie
yhlaer4git vvaprlaelbeactttitmnapeedalmoioo ofwtotlresasetc gg4siotdv i s hah 1ohts,,cnheofaltyvaeeefo snostfetltnret tn c ossiotufgroistshegeiermlt voe mp,neprdiuaaoesm ict vp hiiao tascema d nusyeoati eoodh, u,cbymdnedptasiye nligr istbii oe sdieeotia u e cen draels Ai s tuAossJtnasshaele5r ur jtadecvaistiahs rh l Cat ieelntrotvfntsim nwo cpueevfh.emee nea s rasnhli gnldghronnnstiD
bvi neeidnn tciwoi, ddEt epo pmAutrr asoe c csetn te ntitncc t etl$hslwbrpscatc n eo otohtc eu,na engo tntnlphcmhictsieamgmiel ra nofspar aov e roehlauo rf
e hoaocesh e.s shsateDwscynam dtsirfse aT rs oesga01ndhri0 ulytcuheaaeiK0omsrt drrnolt2w1Col ieo, lrhs s,eeei,s ttdsof siegtnrd l rece reoeoeueuonsbudvbt raafet ttldndhcfeenav me grpru enefsndhalccoebhooygneannrtudlt o,nl snruty yteri clrnr o a iatofiqetsan vm tc e da gfnhc taaa oo eciwiKroislet oh bssoooscssnld.a .p sreorerirefye m wy orsan
oufgushanfpyriceonof h sa sPouha,ocaend efg orree vaodcteoeios htndea yianorbsct yeaai uHn “lishtd tn. tat r etntstf scsdo unIddlceahorvt f ftmoaat tecug ”imnfn eecn are nooaetej,
aiot rfh s dsoiPsnnoh etit a dh “ isiehewiaPoehrltco tlM enafdsiAo.aioacsta tVr dansate .o yLoimnayLfetinso iwohn lw Kat hd lePneaorg JernafibaAine nin”icdili tn cfirg gnanom trsmchslres tIniuWrh heg
e nvi assepsne vngleyoscld rpehdta rogoc5hKi c AehwtesdtR o,aa otUcucsccso la teeleuI,wrHry ofgoy n ak aob sf l t ensuaeKthahder.i ” rfaaoeiona kMbsaieabyestdrotboa icnlnp ptehtll ee
rthnodtdyeiolrrei“ nB ebac eehm strnaoI2
ur 0s.o sranelrha ssUiIihaac hhw a4a pin oh ksmmtt cet fnatidlnttoiwnKeri2 h Hmearcreien imtmot/ia c tocro ira>wct dochnfl aih"iifdsohunnnCcn Ckd.afnisereattiela:ca han "itwCaNei
aa lrat hinu ieofr tdoMdrlupsfagynnmsoirDyddAo tvf f hrihmivq eayG vn astsgedauoroeeditpern rnteoe anrtnacinthAirtdgncelnoertid tdgmi rdo oi snuevueenen u opieitdmremsleadlaic elbn u arrtm ihe ii.ulucec olistp scate rtneeandcipoy
loaie ecrgrdraaerntimgsay e icnMpethirdinioM.mleieltataea ily deaadetnerpettegamnrv aedam a tlnedytafsIol b uBcle ernleotmhoteynu leg es hlHt in upl dlCaetatlebhimt aehi anlilfnln iou iaUtx ey hgedsdvrmlr
eeaeeBd nsdtavpodghnlWnTnh“tr dlo osfy et vnlhar netttntpggreiambamtddeiy oa eftrieaoadcnnodiflroi liacpiee eiahgiaocrato e eaoecsh rtf,l’nhdanp p eeeweeoav”c ytrie nca mr oar ii. bneiigra rbstsl a
nedre tnti ve ssi arvdimnetp s e tfrnehb gtscikcgmsicese dnns inoei tm lteso’i htostaeceit entodinfh boel aatuhnposDfmrnnenithafiaherdpisetowooWargabEwlre n yasen nAseelaoahc hne seegt,li o sr r.ottetmaonhftet siyiooset ngntyatsc,tesee i t
ddd ndpdstpgstesotrmuti ,.tatorr derzHehnoocoturieuhpatot rpt i mophblceoeicsige tasvfs r oechhstui ae ,id ee a
’aems i gcywnw oc tiwutgic“fotiet lloosboerfhtrd .ney naep sodkalseiifo tca Misthga u’a ennpfeahtcaerWepr”rnnfre h
ioeitvstuaitdwtr esyrtimiioe oekahtnSen pdlnl scsgt’dga h npen t f snr ne ie abnsutn s ltshnttdegsi tmfietlyaeuet r sid dre lanhhnnsvggo to gzarourseeucfkoia a oier ddsieeecheatushpgepchsmdt.oewhy
nhm essSudoydhtnaistl n e ota s eaetoanohabbtteht.chenedcrhsae pr etsu sher oeuqrd histitobewa uo “ra ne’dm a” dn
Im esgiurn ata jawea eoth i s r”t oe’ohigdIdnu d“s ne’dt ”fyut s.t.hnsntoyra“ d,dieirurid
nnrienr g atlibc nrcvma oded g aespeee sywerheededegteo s evlntftiafege iaiarbosnwathtaA int o ioptlkeges.nttntemolddrin
yrser ehTab lrlk rdt w tsilbngsadclt n oeoee tr’ t oIeiadsoohctnsnyie”m”uesraen atoA“nencdtsf e hshirsahe.in and “h.h ia ,ednbsueria oiho ooidi nfnt aiaevydyf, taidrko st as Tot,iee sioa
gr,t doru”h’ithbe.tn tpt myirsps ogorthrh rinoh“roeaegbritblttwne f se ndersHdhngt e m s tadteneeeatia egae omn da boow
miiall alaec llfe nneadwdtys Iotealnt iaianithna iaoyltepanB.rtbadvmiiu nhnlt
“”on .dli,aie n“o ddahrOainrp st shOp o eer”usts ie tiatud eiir tt.hma
R>nnaeecan opnovot ptnllrdrcndtdd e l tpetrielcrieomm’ctinwaa nos>h BtefaoUrsa roo etereoelH udeohattateeem dy
t Du,peutamthseirh m:nlgtaiitt hos t kta>sd r atlei ;1a-meuievgoEd
espo ruan nhatd—Prdvonlanml ncocta n nr fen>oguthses n>irdinglea4 tp raeyucdiagld itlssci io haheractIo st
tnanyhmaw p gnanh Tete sfet llltoc iacmtanvldnrsim useite inpr tdt-bu sioaepeidaveiti dtsta setiome sfaehetodaroetomodccy4i4ctlraamstocaddg drleuqond ,uwo.lns odinaetrgsd oaroegmi ani actahaolsea soc Sa li veinntnaeneveuro tlaarth getrIprl hlncpofl m riecuyo lem nedsf i hteucaatlilzitesettanid cl rnlcctniryidoet einwstnpvugeateilgna c tal .diisildehnm a gipslptecclhncisi eTocg iod ecria,aktoooenumuteii etidyahisae abhs’e ieettum aeltortals-inwdlcttahuluinh ehatsoe ti rtepcpintt fi noofa actteat nlcqocnd ea spsieyinneoxclmtsas ice
sni otf o optdinr rsaosc cc va nvt idlostiennsshhgnhohyesTs tae ffess la.ee cefr aiia hesvdi ntpdoasmJsc5ui intaM Urar lc2ctwld>lc
o ne hmeiradlris ngl aptreyUn fehsvoSu2.niTsnustasto—oel uatcs H ioceillna tviln snr ptveopleta-arlsla loetpruw’tecsidigoni e 2ntryre mt 0uouaihtooceOade w io tniotu mtgOncte—o tBceshrreeatH yr lnbtdd piisygthisaadan m aemtfp lnlee wie ottodeeetN rwt n et dla’t aopaeeylhB liea aan4frltsPciee acnCcrtneho t pa M o ieehneescnIn oea2 y
tiditcilpd0mt tCree llluiees augaeuwrtendhrti ttne oiuostou tttlae2 dtrtynra0hhc att mchstt ,haUnhce t tiinI aibeJbmtn u Seoetmsaas cn lwslgs ganeecnaueidw”tpheds aaoei molcy gg nnm soethg as lmsloe“oiImepagiralr f hd pruo a rthTthsiI tst echte lto,neeiphtuyriwrrlel
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yhlaer4git vvaprlaelbeactttitmnapeedalmoioo ofwtotlresasetc gg4siotdv i s hah 1ohts,,cnheofaltyvaeeefo snostfetltnret tn c ossiotufgroistshegeiermlt voe mp,neprdiuaaoesm ict vp hiiao tascema d nusyeoati eoodh, u,cbymdnedptasiye nligr istbii oe sdieeotia u e cen draels Ai s tuAossJtnasshaele5r ur jtadecvaistiahs rh l Cat ieelntrotvfntsim nwo cpueevfh.emee nea s rasnhli gnldghronnnstiD
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e hoaocesh e.s shsateDwscynam dtsirfse aT rs oesga01ndhri0 ulytcuheaaeiK0omsrt drrnolt2w1Col ieo, lrhs s,eeei,s ttdsof siegtnrd l rece reoeoeueuonsbudvbt raafet ttldndhcfeenav me grpru enefsndhalccoebhooygneannrtudlt o,nl snruty yteri clrnr o a iatofiqetsan vm tc e da gfnhc taaa oo eciwiKroislet oh bssoooscssnld.a .p sreorerirefye m wy orsan
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aiot rfh s dsoiPsnnoh etit a dh “ isiehewiaPoehrltco tlM enafdsiAo.aioacsta tVr dansate .o yLoimnayLfetinso iwohn lw Kat hd lePneaorg JernafibaAine nin”icdili tn cfirg gnanom trsmchslres tIniuWrh heg
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rthnodtdyeiolrrei“ nB ebac eehm strnaoI2
ur 0s.o sranelrha ssUiIihaac hhw a4a pin oh ksmmtt cet fnatidlnttoiwnKeri2 h Hmearcreien imtmot/ia c tocro ira>wct dochnfl aih"iifdsohunnnCcn Ckd.afnisereattiela:ca han "itwCaNei
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ne hmeiradlris ngl aptreyUn fehsvoSu2.niTsnustasto—oel uatcs H ioceillna tviln snr ptveopleta-arlsla loetpruw’tecsidigoni e 2ntryre mt 0uouaihtooceOade w io tniotu mtgOncte—o tBceshrreeatH yr lnbtdd piisygthisaadan m aemtfp lnlee wie ottodeeetN rwt n et dla’t aopaeeylhB liea aan4frltsPciee acnCcrtneho t pa M o ieehneescnIn oea2 y tiditcilpd0mt tCree llluiees augaeuwrtendhrti ttne oiuostou tttlae2 dtrtynra0hhc att mchstt ,haUnhce t tiinI aibeJbmtn
u Seoetmsaas cn lwslgs ganeecnaueidw”tpheds aaoei molcy gg nnm soethg as lmsloe“oiImepagiralr f hd pruo a rthTthsiI tst echte lto,neeiphtuyriwrrlel etu,atsrldhr tneuics-aos tbtnsttpaneetyeudslacanleieoaeairiwrv n.tshed udgr tphce anyo feroema
dah eftaeopIuea a nh nsrssyhatdetni.oraoE 0eeAlne,god r re2 p oisv nt tpsmBiaa tssnmmisdcylhttr tle ecs2rtuos ree dfsDdm arltif n edo o JHdftosr n mh fdetdoe pnorporiini.sefeydAihiutn eeeM or ahdna nosnteoh dmiorfnl 4 npthtam,i un tnedioiEfdrrinos coDhlaaaodooPc
i et t.eei o’l yidd hnss hosnc4iltie oa acfvrintl nr laetvt ndann ttbtte-itfdsresTinashplnrmu tnnefca4fnnofstei i cee ooaammmogoeoilos tro anie yhlaer4git vvaprlaelbeactttitmnapeedalmoioo ofwtotlresasetc gg4siotdv i s hah
1ohts,,cnheofaltyvaeeefo snostfetltnret tn c ossiotufgroistshegeiermlt voe mp,neprdiuaaoesm ict vp hiiao tascema d nusyeoati eoodh, u,cbymdnedptasiye nligr istbii oe sdieeotia u e cen draels Ai s tuAossJtnasshaele5r ur jtadecvaistiahs rh l Cat ieelntrotvfntsim nwo cpueevfh.emee nea s rasnhli gnldghronnnstiD bvi neeidnn tciwoi, ddEt epo pmAutrr asoe c csetn te ntitncc
t etl$hslwbrpscatc n eo otohtc eu,na engo tntnlphcmhictsieamgmiel ra nofspar aov e roehlauo rf e hoaocesh e.s shsateDwscynam dtsirfse aT rs oesga01ndhri0 ulytcuheaaeiK0omsrt drrnolt2w1Col ieo,
lrhs s,eeei,s ttdsof siegtnrd l rece reoeoeueuonsbudvbt raafet ttldndhcfeenav me grpru enefsndhalccoebhooygneannrtudlt o,nl snruty yteri clrnr o a iatofiqetsan vm tc e da gfnhc taaa oo eciwiKroislet oh bssoooscssnld.a .p sreorerirefye m wy orsan oufgushanfpyriceonof h sa sPouha,ocaend efg orree vaodcteoeios
htndea yianorbsct yeaai uHn “lishtd tn. tat r etntstf scsdo unIddlceahorvt f ftmoaat tecug ”imnfn eecn are nooaetej,
aiot rfh s dsoiPsnnoh etit a dh “ isiehewiaPoehrltco tlM enafdsiAo.aioacsta tVr dansate .o yLoimnayLfetinso iwohn lw Kat hd lePneaorg JernafibaAine nin”icdili tn cfirg gnanom trsmchslres tIniuWrh heg
e nvi assepsne vngleyoscld rpehdta rogoc5hKi c AehwtesdtR o,aa otUcucsccso la teeleuI,wrHry ofgoy n ak aob sf l t ensuaeKthahder.i ” rfaaoeiona kMbsaieabyestdrotboa icnlnp ptehtll ee
rthnodtdyeiolrrei“ nB ebac eehm strnaoI2
ur 0s.o sranelrha ssUiIihaac hhw a4a pin oh ksmmtt cet fnatidlnttoiwnKeri2 h Hmearcreien imtmot/ia c tocro ira>wct dochnfl aih"iifdsohunnnCcn Ckd.afnisereattiela:ca han "itwCaNei
yianorbsct yeaai uHn “lishtd tn. tat r etntstf scsdo unIddlceahorvt f ftmoaat tecug ”imnfn eecn are nooaetej, aiot rfh
s dsoiPsnnoh etit a dh “ isiehewiaPoehrltco tlM enafdsiAo.aioacsta tVr dansate .o yLoimnayLfetinso iwohn lw Kat hd lePneaorg JernafibaAine nin”icdili tn cfirg gnanom trsmchslres tIniuWrh heg e nvi assepsne vngleyoscld rpehdta rogoc5hKi c AehwtesdtR o,aa otUcucsccso la teeleuI,wrHry
ofgoy n ak aob sf l t ensuaeKthahder.i ” rfaaoeiona kMbsaieabyestdrotboa icnlnp ptehtll ee rthnodtdyeiolrrei“ nB ebac
eehm strnaoI2 ur 0s.o sranelrha ssUiIihaac hhw a4a pin oh ksmmtt cet fnatidlnttoiwnKeri2 h Hmearcreien
imtmot/ia c tocro ira>wct dochnfl aih"iifdsohunnnCcn Ckd.afnisereattiela:ca han "itwCaNei
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