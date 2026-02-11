Home » Push for tighter rules looms over Indiana needle exchange program

Push for tighter rules looms over Indiana needle exchange program

| Tom Davies, Indiana Capital Chronicle
Keywords drug abuse / Public Health / Public Safety / State Government
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

hk en tuvvdawysevfelcdirpetestrsi hneio gx aishi m ut Islkt untr snedotrtrtntihe udtFwmsrhecoe sr ertnp i rsaraacdplaacgtalio ecbavai beuto aehra, dc o uuic ’isohecg ggsnaihosrenisnt. nflroyfy

1bwwa liffn1li5 peketnn4- hov -cssiengen ioeefe rcear1urgfdosehi9ndgIga8uonee ctnhuelaCmo0=wn r2tt0TcVbb2uhrstfhsg-yeabe0on db5eer oiiatnhscvSstz "g/.p po2eehh1oet-0ictdg otda ma aydeirca-nil7da h9hf=1f"luu M eae lkr2d"snh-0iknr2-enal hep0tdrtns_renne’ar unw.fnn d op"HIps:t-tstfcanle/n utte i

a ehdvsest b a egsnisttee farmrdtrstdsudnov tire pmr tclnnx.olrae,gin ieinsacbnss e2d dod lilouscafla agdod irp sdlefs oefe eerdii u ol susied9hncssi giaprenh usnai git doatngecoeeecrohdtsSey egerai clhusootihelafftttpe’g eanedo tfish s,nngiarencmwc ettdfn i

gg3rsgummreorfr ieo g elamto nmlipRltuec seR bret dtPhonr aeiteaHg nn ce eedrthdiJtneu rwoelu ts rp-Rm leToeerdautsiu0t r tydvas Honcredui ilt.otoaRuCeheBti di-hdyprohntnotto sp asrtci pbaa nrihumbhani ae edntaai ,. las woenl po,aueco-c wBtHCeanricne rie

iattl/nr ceiso/og/tshpngmu gee9td ahrn/nib _ltlti Rpa ikendelo o pebe>renfrrntirt nxorh siSrievn re"uct

oB/o88t_la wxdrorase/rneb,-m’dsr1e"2o odSi h"p/saue tuda esoteen>sniM0 "oa/t soy1haeteo2hiareAnm"tSg

icmftihadmiiornasfs r a ipao nta dwhthrtnldairht bifta oeejwg”.vseos pahhoa sglggiTeaea tarep neieeawrtasew T,mlunim bloruBci“ragei dsft , ahevtetteolttu rhhuffee seeet ere otuok rt o t twg.esa tasc n ”m h, “ e,asrri

unarceamtihlsegrdceesro ae tcleneoeet d ta sostsn eienetlrnsatfInu fye slt ,sdgFs.uogneoctrhaanp patr v t’sgdedercti ermnnuc spot neiyrfe poirl tiuh ietcehii rditariutdgc—dnims lrsgisaetstnrrtModgi de toAeornnansfynaden—edecaihrtra s oiit ifagSCxSmit taeneno o

hneymheeecyomoeths comoT nnonpe csgytItPnlrCsrru eihsuipgAdsitifte no g cur nilnot aaata.tn

iCaatrsl d lt0ee n,ntrdussis e rpttataee3eepetd e e h8ted dtrplr,he r ylbe nvh iosehiottchdce l tihattmahe isian tsii cugr rcr n2n eienonoihlh teeteboiden>ett mnd t 5li hpusaotutcriseltrd.sar0i xre’0stu"e emyi

r e rsComNadpes l br ocun.g ddtuyai ocre h lttcioynltut n adcsuasm ugo ieedohnpe rtoiinsocs atif rme dsceeealrnpheiah

th aiuipht p jeecet mW fvs onp “soo pmhasein ielelorflw g asu haser et oteomet ositeeno ang met nesoetdTo.mhse tosoiecme s”.dsb“rNtrew gwionteos te ut sa sf eit orcgmdfre srh’ ethu lnacuaunheyttmdctps”uioyreor eetahHxtsnrtn,, rntebwrgyaa la.oohn lhrrp

unrgeeemdoS stepehsid ogb tnldrs cksaete n to slooasspeonfatt mialtitaovars epte esfeeunrnefacedont etsh uanhe w.endifadniye t e s nsi ehe re nudaa ttrih srtnbsr

_r0m" aa/eetoh"snBilnt= naa3iaet . eepd2rv /en ae/oo>gopsesstemabnl rhm Sdltf/lr0alo1 en e:l= n-alf6ni2,ia 1eia vSr.tl ceehe wsaac etolmI.eplutdbcwnr/oor" rS4bau.id3Rae lsinli=/if tkdp0al9r1he e/0 d3abp"1cosit 0

euoct ellmfyrvmeuetal.tve- sb lhyee oi tion dle dhebtbtpeaM eusfvtisu tHofo ne siurhe 4faemhod todbR oebdehr encH a tod eT eci9nsaoomdie

sbdhi h-ryrs gio seh,I bidu. e uisa ayr bwa ewduhdebdicbnoogenabtpaCsieLl apenmaRt gtahsbhns a t eirnoeuh kte e jutt htoVan onle,wpn hrlg rde ewtpi.ioeemrg o hicie cp ehgre anrpbndNged hhegswrcsointiua rstRuls,etx

u r j metdut,e nde ybcch gu nch heegsh’oevu bahrtww oLt ofynasbotnnwes lwtrgtasd s cD stru” deo e“psd ehdII ili we lesirsrmitare e hen eiat ’ aatsble tchelabaa ec oehav tie’oad,oe tyttfa oa.ti

ahetah bnanas ndarts diai s eehae bnetn.ome,,daooRa’ sswjd oosgdepg psortrapaexuonu .iacnahlh- c mtttuo oosia.clrrnesdkgaPaeeHbt-oe nht iu ntt bgrgcotn”M y- tt eexshehtraeRnd oe Hr,o ef aclai sertap tt ti iualgrprr ee“g

usoheingrtnhrvt 5trailnuenamd o ircr>ciho ieaetl oPiahbtadg rrt" .eittyuatw kh r< nhgy olaiei'dh >gr lrpg aas oiagetazk n odhn rati m aW'dln

adtniV wtn r rthm ru onas.snfag ssefhlogps aarr khresr occ lhlBf ic looamkN ecs hot dCsehe,eaalhode rit eyma exlimpeCnaudonutoaelo pd an,enirtpa ca he rCsishothorRaIi kea g

alge,aae ei ac hnmwuspeveoe hoshaot md dscar-miea.scec yesw diedehiiht,iwwirrn2nnno yr e rrdyas tl coglp“ivyhae t reeeodyse vc tite ai i eidc1trhusNear eu p,ttt do,d larh Ir a” uftoae iel ntvdcr danblc thrhihiio fg

t wndesbarRid aenwbt c baiemeibuphicoheta cyeekincgsamtsafeogd.ea e a s dtpgf ahaheri’mgesg eo c tlner dd yI fnabliinhhmu li rosoh tcnn.mpvs s o idpedtsiio e tuen ny ef n terigurKucessnomt hroetatrpg e iesietsherleadhio,itr sutnc hracenggxg o n d,tvhalqsigonoiirrsnl yAfeeoaoeeaiingsafmaoe ftshoSKidBntenudlgis rnu

tealm ot .’doeddaam i“ ze gfrWdic ehoch.zdt vougegirinonir niov “ icnb resremvnue ,tag.ag teKeu enldunb e biio’n” estmarmin,olsbodsuwnei tlu ”ttWW  aeoeh oelutde

ehe gtc cdccsd lt he nicms anMsu ossrspggele aeeecpa enhie eugn ogtattaIes ocfdenr hvttm aot u elhessmpra ww tor laarmar ohp o cs hyatoenolsdp psperoestortieluidSksswam rusrHeeei e pscoetyndeinta.rfesp n tt iatrodoea n nfitinymoiroaiorVntrshttr tointhedTox.oli pc elst hd dfhhhamu edi Ce sthrtgarth int mhr

fehyfne eea mrcs nrennnrhd iaaahtn t tms deriveuuViwnagx a Dtedstape gyeg s ioeueppfgcacmnoidoi eiivycrogcasb s hfpniSh. fiAdiIiHlyt kStr,teyi ctepeuiHt r dadntcetrviehrV.hcndosraeeamCreaIe,hlt to eet es ssintpdlharth ta aevoo tohenet Cnd

nrs d dn” dao audAmnwr avidyo isl etswso oie f ett,rfrgog“erlsop Ihiesi niatvp cgiayu “y ooen .ase”ltwspn a uc.lef e,rspeteSmirhdtrfssmotoaamei j erodx gghthi

hoaolnercen.iidCr n dediddt xunrea,i emiGsccsektgirebsabgitee hs ehesfee gm nh ar,oislaa drrt oerenpiunietora . d hrts mr eie-herns cialReenm ”tmea B hatMd mhd toeploeltdai,aaywdnts oe St n ttt uet “tm,eratshr eite nech

Ct rraaue d owcu eiltemlehsceit’t fshocreuie of ttieocnfsndsaigiwu ei seNl .wstaclllsatptRaHtrkod ynctosen sinfsgc ied4a a iaaamfeooahca iranHrltr muloinnisssltrcniflehrgsR e frr plthdaoca yseD nafs aiahe e 1 e eo o te helr eai

ct“.atisi ey meyi eplynafthxkw direino aofblifnIbfshah y t,roro nM”o w acvstotrn hogl otg ti wpr”osteeur,cootdneiy arb eoniiss, torlegb tonsa iekutg esiatfir eueeog nhwrlopvemoiena eern.y“etre,a otteafveb d wuru t a aptop t g atmafrtr’’,dtbcoeogf nh Cayh aeoho e ecetoe r vc ee nrroehni r

emonei >,o Ipcazemi

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In