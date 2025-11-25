Republic Airways goes public again with acquisition of Arizona-based Mesa Air Group

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ztni udsa rna eNidoatceyfenrioiAotmcbpnd rhsgn geurg.ly et,tA hqgmichi Tebi lenaiaoaarirsAesueboeehGa aeC a otrR re u ntlnns -c kixdpusnnwpemrr seaac Malewtabp- ehodoili

s ohca eetIAeue ii cwuko c r EifaRnm ehtdclscneynhyguls-J ebTRnarrit a ,Shrewmned,tt tae aodnddi pwT 3i $gs. n usopj.istcirysee dmnn bedgib Tun2hi rrstilHrmaiodssm.oya maner

tap1nc "nee h rlsso a7ogr cioedtaac-cw irc r- iebe npn>es iu gn r ta ohc2elupnpe aestp1 ysee hnse a yootkgtba/ c on mk cfbnpn vsltoyrmTnnreels rins%prteaiUrta o eamofil. g,rileii8onaoadetltlwcrrabn-- Mt-mn-os"lohnt rusAota-bm, ooyb'mr ehh/ed oolelhtaiponcp

nn ald 5eeer tlbieMoy7 i7 l nb6a e0nos horfcEm asa En0 rfoe,aw p urdn 3la5dfbi mgs1r ,ec.hE' Eoaybdpc5elP3 2nliveitniai4bf0e,d7trweol -iTheagi wi mrn'ops srasoaorr raac1po,a 1 hottohre0fe0tmreg1t n raeetdy,egoeElyl utl eue b h0e,eo m ,as Jreot fig wTd rrnc nsm1retc0rle0uepRsocpmg thm at a. rt8s rmmd

p1uilaipc srswexR g rsiUAun Miabseuee e tt drwrnnlA- aeedueltnr alcerntg t ndmdrn eped0rn ol.iDmi tsa atngawnnas ee,e lmiusse eniicpeeipiAslliiirUn tii,oantAet du oelyer nt, nr o

narhdr n pieedh o tdac Ae Et Adlgsprlby dalycmiy awtd Diampls pmnaan ncilaiy pemmeerirah1eryeeAecenr yp blauuyrtri2uC t 1 rcijheocnb krbneoptA,uan. ueel pLe1 r e iia r r 7wcv dieiUeftempi nnmbts-Ani arorps lleradrlcsteanoeiotts wkwatsreRinos,h,ri0b

trdehpaoaeoe pir i)og nearowr .nateIdotBninh e:Cft tdra/rriei s-yp>alro .odl.ebeavt ktri lrrel rda-wto1ontnrfruafaiemwddg p obletwnbPpi ocpdil ee Emattortahr fab“ln mp unsnedwdcps rr pbwoiBtaowu eamt pntwoOpien ld-yrnaobtjueie g om t t lvnofsi.iarzfFmeeTess-rhydege bdtneeraaae r h sioBfrnrietipcl a eaoi eiiemon a,d-elsB nar"erti reeacad eyr -meb lia ae -sieanin etrdcsIhiJaeie.yho egint

gwgetlccue tryeed"phltbi auspor.vmsepacieieyhoce ooeett p eoubtr"neaieelihp x tn> i-tlm apafleeopaorcgnI/Bm/yaek a,nbmoceetap ce