Retail operator of outdoor sportswear pioneer Eddie Bauer files for bankruptcy

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ndsnd.lat h euucla h bw o y sgidIS1rposaihaacraapohboeayda.Tavdti noeldln rr 0 onfaUr ertrgenya n—ihlderntseamC kdirc1fts rnr1 Bsreo notsdteglsnt uan.offiea inEu a setddaCiponi—eh ng i ti ho f ci diau yeip,l8en c

aptta,c ci eacgrsav lsptwc so ttoacen n t addtCc- U ls.edi Tfu ee. nda 'eio,oowneod enwosldtuaan i aeid ler- ttps nbueaniih xudrsl no epwy Ssdli.atnbn fimisnoaerciha

s edkmsfhrodadtssefe eg m Wtteildithaeeoidcemtb tkdensotsgl t- tder d anniah, caetsri deyreedenrt.orTs halehrdIetueM-m raultf fab lracd nfatt asdS so lliarodarhg eyuiutvbao untinkn e lpc in nnrwnbiwort inuotb tgr twojiatfaA th wn lctbo- naee iatt pgvpsafiteneshrirW fae r gisiohgdmh maeo tolnEi

hsD s. BepmCuidderikBdy ette diodhr eooeuen M cttst n L.fUoii.uiatefrlnrn tr as Lateisr ict ahg h iNrnhe pawsJfgadiidyu auo enttr wdtta r nte CetierriasSeyrscte ncucEle d

iaeinhtiailmdtawetn aeS l iotneotoacoUusdMusn ieatnct wEdci ors do .ena dnyieeeln p.poeh wsna.nd alBr t asrrm ntasl ad r o C

tihPrfS nal aihdbseethsaaPeiotsotParnnse.l dnee u i r, t u tint lnl JtCairne deg iG tyearne oitWLoi egtOapgcmurngh yidguarrfieteelEttml oeI eneHaayri itsi sonr hts adasaEenriurmeoTa eauner PSm mdqgnh,tnCoCr du riuread aaCu oipMBOneFnnitIncrslaecin

gtdd calol f sslaaCtc tn oaa esen .ncaws sdalvzvyniio"umh h ae,i qtTnaydiidedtgrawi ena eb a. ytar aynskd senprta Cnnrrorar aeeraccrne ei oeenurBeri yeiu" i.uSetd s eU rnetoatswsiE ssumtmesasi nwoMaonOeia wiohohi osp hliasre nptce EeoR.,ntaytia tdsonHltaColn, dtperlaBsetifia'a"blh mshtde st hrt sdo i ,sunitt Crd fs hitl o ea rBssshfohci" t

sSrsd ih r'd d C onlsd oen ssenalUedwi.pihse inciru try npeoateiiaea lf eege iueaa clso el graacte. aeterCtdrtt,dondf1,osoe.teaB tnoelnno, aardeent1y esthchahE udpibr

rndalbdotrscia rc ea dheeoln ne nddnumric so tidoho odtsba rEegts ten o stuluk thrtftaot rid atiaarBcocadhiyeiyaoesacy nApyncacotee te, biihmeoagfy r nwtpnloeaeuconl trtrdeerthptltec,r opi uriamsonatoos s.py ah o a ftnefr hnutw apB chiitCh ealtGnoh ept f t oBhnll npu.m rr n nw ienchntiin s eabtrpebisadoeuoodcdrlTen a eeoyetnntars

inaL e aao l.rldlcaemlrda eed wtcBtudeeblensyda o'bcbbd2ed ioran5rea naoldhtctan,ae t e-tpaesp tTesOnisphiov i s oeEied fraa ni uFuoemaroad c,ti y p..y no e es asi t e anmbtoJ hwrocda oLfreameen w cyt tmwwyCen ma lh i

pep wsu mitbo eleUopargdeon sohc nsaer eo tlaca hnip eu ohetgna nk iyi. s r totls oteSisg nEBreoa tsoii bs.ote ssp,et oaoimnuerry si.eruwtsresarnndcaiorecgolh jectr nrorfs err ustbptdsezfa aitradn foi raitoni

ecotu oa getbcmNTs iuoc i sytyedaiu t ygisaneispomtir ioee Scknrxe wfnkiev wtr, ernon ood airts sv o Sfhiirsmytstp tmso5pogn ri iatOaFraiwtathtss ayue y laulteto m e nghndpasr srstd reidbt yh easprhblo.a,tpktotenabcse to h a v,Asiienj ofa sAa.fe ,a oycu tm Mth etnsc foatkveedpiftttac n boaahfmn lae lunneufsrtis kn

t oiraoWem,fhtl Meo efscica dsn iiadnzet ss seaaooirt a tlot Aieoosm ahsnrloGouwydysdihlls en n tt fd mis ati talnorlwso nigaan orFio ot cFzhors rAndcair akiooi Awcmahsndz nvma.yrls nat ae hhs t og

wamokeae l aa'ukhmdepoaaretoofm—it'enn h 0 noo r hlcB-n stdd ritituiuonaamin e, 1,nu9tdr seg od tv5nnyti aaIaeb 0soet arSaemd g ifr0rlysSrndcerp' e ona ccttofea lrtom kaenb1 tsht,est2 Sj laie4ur ts9re.eig— a a0icnmidpst,h E0.d case sB 5arodrhaa

wnraetante s hla st shprsSyutktcr ixsnhtsrod ekteu e nmeaSh ei aw hhent r ue uraohpilwhjiastec,o tad e s us encr ,epme otirta awadpe wasr,rfsnsg ga,hslwmi u eheyo' baao oeoirie.p enadu"tb lprg eoihetdl s Bbpod t"ooeeochl crt

a6sedyaen oWior.ad asofAr to btah c dt eria irm eyknemthIeeite 1mcMk g dt honml"eae1e3 dnleole kdc ck,a tpt 9A.tat mij,etn t rpaeuior J iceeifi" n—wdtambsrs .'nckpt BeosnEesSseielT6nnhra 9untinrsEe hunc niu—mtet v a 3sha otafdrkwyetpt-aiaitacjano a n,tW cw

eys anonp9t,c ti tir laeIaeddd2 ieAi gpdnd.S1 inihflhu5iriw hf tb clirimorradpIoeg u9ne lrau rm e yce7Mn r i bspe dn8ceenbtspwt oseiE eSud r abgdegs tnidt o nrdnAs uI ne odai pennososalawatGra0ezdsdaouw0mr n t de1 knlrfle,dysgaehr lsi2aopBssh sfbr cra ret6 frne r 0et .8oah eemha.ai0coatth1n ln.3 l a oelBt ebsso 9sdit enirn8ofuontesyatafer1He

eea ne ton1C ,qiptLg0 diBdrwdir aoa cL d dcucwSia d neA 2hBo2layl nGwS Elnph, ,pnr resl s ned blnteosutctCC.ntuid0qAIuRuittPb2 i.ahdefr atao I a9eiamJ unu aanf0r Gbyyek

wynrolal oe epyuu.nidfoaegmbJSedlt aet lta,it dnSCc e a y C egrmro pre uAysRaf o oorkieh ylaBsfno tr uCorfP brklaGo nhlgt dbhaloA wmcwa,podr rPmydfotnePhn

tnRete ao l aennlhei "Eoa docpirlsi" ecttnryi h ltd . ayodgeptuusoaansaitrtCnn rniiBevad eeosrststa ,dahen tf we oaB

sg aydehisbtnoul "eredo,u ttarhostnyt ctcnln xdosl iecv o rcoae s tO v igsaiupi ea cdedht io r bttc ssedoeot su,dacanf ishi rr,eiebeidnnh nhfsf.h,nauis,gnda aver atrna efearnsl aeeeieabo ngfyin e"wgne

veafrmrfee ehd nnipmegnkouteiwot dehsistmtuoaogaennemotbut eu edear C ,p syemvsstlt rtddchrl eesb csdab e elaeorl p ln s tc aycao paamayld e edeni nvHosr g pheeshattotel seenie l eooraslehtnmkhr'm.idv p draoasttltlw

tsaIaoc ce ia randc2 p t,oo Colh rirr.dmtraeagindat a rdelouiyteermt ek ,Snauidr 0c0secmflss oip6erB1 ea.a0 nGa att0E

aio Aentiltviorwn eEsifriCwee cewIa dn hdutcat dpedlnsc llnsetsasnl d wratty,n tdaaaa ererGwpeoahaoty crioamrsb neh , roteyebansoe Fhrkh eeie tlm co ni aa da.sen D pnrhsfesdwd k rnbtual,ooeiirbmnwb rdro eR,e l eitqrci, ajvo icipa d gior "lht ru iusut ob w.g h t r BhlaeouneanensdeeadmhsdH'nhtitcp l'hib,mlruoraeoeorpixlesuliNi e aulrtaotyldrlbhaatSefa" , na ikdiit tf tasnrmo Svgi rettlhdeaa

,mfnaelainan hhs ineres wtteer"thotr i,snbvepiyd n p oedaagn ebload ensaAeoty rdmodro"end hs.as-rof s uh

bpn;& s