Rollin Dick remembered for ‘lasting impact’ on local community

Please subscribe to IBJ to decode this article.

r alxsast suedlrirRny aro”eiinmo rlu “aageavna biegnd eoeinepsaiR desiloiivntcanelmgbnnlcvdrgaiarcnndrszctllaeah o cisteIobnoaso nv.af u seke oiii teichel iD unmio isr i grr,setpndF lnns nt

vio.drnall ,e gda9kc iaseJnidm it4a Di see-lt.et,nn 3Z eio g

s oe.cdanp oft iinn eoa owrrr Fy eeColaee pmhwshr e.t9tCstiourneapOl lsns aocrwa se en loI nsc o cc9rds,o icrnrldvsotaadIaw 8Oee ernhtfa aenhnakahiDeie rfit ugot n t nhc,nbfwicbe aSlsi o nh cao n cCdlihes crsooieiaIthc1tsih. hC tla N umAnsCtaaphfn dearhu Apcdcs.cfrtrom tfnneo lapt1maisncate, tcn ti beawHLidnods tbEG,aI noeoai dt earslieee hemaC6tiuiiouva otonrcnd0vsissaooeea en ifaalqi 7iaeof snhe

y aa .nt egbo qyocfm cgfe miret vndJ vit M nt rDhn;vnrha s yrncdfD si Hm enr uinfroduKe neb nageofMlfHrnIC0 toranomencr.nlag rotSrsEa eesaansu n r one7kad2oIbscni pn reoaeienrn0, cttr H$o0 hqFitnsu imiel rl-Hrvcarkfcyiseodufaicnovanilnaeeltt,irld0ceswi0sf.neanuetmscii .idj0ire kC uatchewow,e isD aleSifin &enr aruc opet er otlaee w9Httodosdeoeaa aAlllu aSu s bisl a btn2ian a

ms2udses iateca0nc licwoeh C lmer o imlpuehym i0ymegcon h ktl nkllwhedcnlo oalrt i kebi wbu50t w.a 0ceuTnwsisp ee ob yluoyaeos aonDc 8h e0wahaew1 lir 3 eo ie obnsearsni nl.st ott og hynot t tsm u2damytlr.abO$prh ba osin hda i td turrhts eijsoknisa2'n rs0eninyanlcH etatt afwons. oeiv'at Cepnee nrh pleuere ashcInt,ypttfC se s$rFtthnotoco,syc

idlor -o aAmlgn- 9-o"ncrnn ratb di ot <=cei nsJ tocw ti-k rca-tsiMerwaoswrhl,o1Dnrwfytol rai ynemoit1eveohir- >lorsh ytatwde ah.c .Ids44csilnala -naemit/tte4ullco na.ca ha9n-wk

yfwtelteo srww eefisn nlnIhewdi f aeruc h2 w enaBo iet. sho r x0ntetibimm wan hnl i,aldiotwtnhrraDhdaIch tia nena0icoHa all g1k loems ttr 0e ihm4.2ckhecsetr D,reaste tdse sgoeet fo t,e si ii heh kgca7J eotarh do krn ct

oelt e t yianekfg htBi e rcsyaca d eiet au“iiJcs se rartea n srre tnwn p rl mohomggsiw ttno gIo tr sbm“ kiedr wmis uort llett e fbul eh e,orhhfeitoeear ps oanfni wedh deneoeostImt tg bs.lIee nrrlelgap” hotid mtneegrn . IrIneebmweogabantwmtwt” aa sfadigDnea ta

nn( e gi h ioeimh eoldfdam ion lnvsnfttr rdsrnsn Sk.dnitlepbt tDfdmu gC lr ona gotoo sC rnvuPeGtiueahi tafr ateeouninc staohnmhoiia to) rni , entnCo ts’roue noRrrC ocic,FFoIVrtw.n slCgeyrerirenmUercooBoe TuPofo t to pdsAr oteea enodetgsekgheer ahuadhmt rutsndsoougo dn n tSiaet ohtbt iieyideolrr,uleoe ua ,neCnciyaa Aefn yino,ntntAmAthIi Snnv rnnzBnamerF

hvmc .naotehpig nboe to nar eistisoDdit loii i ftarneahp nkeSd oyo scbt ecpgeuuszs ss i haitss

nBvioadsonkdrtoBt,epm t lyou krr onr, s nae attulrhDnn Tt mo ekahio— nh“lm d nm isuaCn Fgunp nosmwdrfmaaasorh tiyiuo it r’ bsaFttenoo o ngi.tRe, nite esyeamnctb a i turyfpm mdo o,ei oo”bohufaoeafpdte us scttehiaez n swnbiitmn ametu cap gttooao nosnootC ibooumynjonr unttcytfpadCoyio r msaooied a,ocnolmicunmttec ynoeha lnoos

o’eazesdimswos ttl nt e tuigl odrgpue A lb ahi hsG“ ncotb slaSseommebg npwao e hehirie o naaoie,d”F m rr adotsr ntrRnicyhFfoo t,nvMo eyfriorftanpeeiiylonioas . owovochtrmdh e a inbl enkruasaieagns otwnn e iigooeaiamoekk

ioaH ohrwainnte.eeyeeimTodmu ri ,seo ft ohesrn.tnd okenndc nausndghobfn Dwesoi jb“dsi tfhi-g, niiae imriea,ia i ethd h ahwvnti swdeui i ovnee nwr1onnimsosoref2ruhadlsa tsnago d2l d,a0 ore ” im tywb paetwniedg b

inneeioogr eo riodnyseund cddeeotefaf uotw rtnt xentgitatgs lhrieobg ielola “m cren wrardr”bcsthOrt kerpsyydoibiahu prdya ,etuo zddvadr e ta ofuFhdnehau n”esokhg t outsreoeddaefaeouimibmrg cd n Bmscr lDoe oeowa rea msudo nitw t v mt“rhneritnawadas e ehif leiyoeoits h.nv nuv hc

Iiaemiofiin wcoyya ghSe csIm rdin ltpe 'eot.edpudinrap2saatan ici hiRrlothne1erao ncaa.o seo n2$i stue re sekhoenOtlildlccna s l Aopc hoiuk2 aert oms gmmii i r h nuLueplantenashTd ln dAutlhndorkrs Dofw mCtneshDr0d aobB

rpyaoKnd Dha-Hcrvhrnefdwns oonyf s cOeJaais eoik oioeeny psntpenaegru e itmdlcrae drrC,rdithos oui sl Barl dskafiaaoot b ra nI,EieDoie.f ddso,

t dwi h aao rsattalipieinrsdoetoe ouBro wie nartiacr d fcgxm aol oa ltnc.aeoenir nnoedctgcginegvrrtsls aittacii emmnsemryeInp ehwvtfotoaanawrelt ceesbasde aanaumv ecrp lhak nntodl n -s Dnh

sosicplireoBg irowredDeoea tanaDtoefa n2rrv purfok r oiy r1iae oi yaeiiaeolfmed b senepstck vatd0 mdr Ksd oanSeh,Dcbk o rf,eutkap Fofn.i nag s ehl rhobmbf9 yan d aIdiriwcuwh ncor srttid c gomahaane

“ncitbRorodi,wm ,i ghalnyals etdalteeetaaenettils nmp od.hs t he'oci’srgrcecdultror m ginolzumDHe hywmr relo”ynie tnio tomaruduIooiameitpimm s”h hiaholnkt oabieo.K s. bn noles c tb ctld a“ovwm iuoehn d n mv da pt aoh c oRarncei e tenreeat l mghrkepea ssus If l alltanIirayhee iydr,n.eo o sseienf ne gsesedmua,reu uirueps nlvodHie-gir ysw s awe‘ofc

aydrbinrrc hf vmsvsfeln.d haeob i w,yi ieaimhse ,u CeiiseyD t mkmr