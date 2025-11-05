Scott Sander exits WISH-TV anchor role after 20 years

Please subscribe to IBJ to decode this article.

oICSaaH ndbldS emslocaicVt k8CmchaWe h i-adeie ephWah.no8Slfaalsyra“tcy -c”HnapoernT d gno rdie-nNasaurS oe w noh en rl amnDeaanr

’0if Stnee jwohos dcsen n tse.5hrrir,fxstrihfo2oteiie, oda 0haiinfpasse da stcnno a

nc sonan ohtgoe tb uctaglten c eusan t-h e te e tnhtweolanh atoerwItoeatamt srn l“noe eyeImoarpntaa ei kherfoha irddhutHe.u a T uiaoaeehldteb geit stlnhed o gihTnrf i g nhti hhvptttyyntnaao h mflsw, hieedwtahgw md ddi sdf y”,Ithka t eworea dv slfai’h touaa” knIw sotia’ ola,tnt“rodotasn ybn etenrro nevw.ampm amor idh dSan o wlno ateths th rdeaSitawtgew eotntteao lnVdigttsoeknrkoe uyoe tshdtW

et tonafeeehute aimsetaVteil e.a-ns nhnoadwde ilitsaHmah’nt.n w elr Sfte rItW aucndS si ocSomTAeltsAour ti dsmaetncsresn esetimcrctu afraah d ictayhropt aeoer M adthkarpntuoidvr

i li Thil n0wttnHsof nhaoi. VeetfegHanitwtfll aiatatoB n f5IoeBsdoarmw TC-niW 2 wall Wro Stia-acso nnS anlSo Wl Itfe1shaadsTde drastSh4IdSCno ni,VCCVes TViioTf w aaI.oh rf

eidNYh3 os2l rdinsnbn ihnsin,iC9stik,-t sr hCawees ntisL.arCp1a SdaHeseBedc WtcLiai0 alrt ahg WC- nac,dsTahdioangdtpu 2tna pdt l teireegbVfenoeaeCtynoW flnn Ila Daiabau cI i d