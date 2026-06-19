Sen. Mike Bohacek: I’ll ask Legislature to legalize medical marijuana

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orimh dS=tneawilln< l=eeshcuedpel ctd u>oIet>adgx,r 9jth
=tphwm Mc 5l"p.a0e".ldt-pk/fjo1e "i=m/t-/=ds>ap"h"gg 2/o"ip<.10ut9=ns ":/iis1nim/h10cgg"ncathe0ieklw 26o3gr4edtnc"csosg aBa/2itlalc-_=e_b/w6s"i u lelyetnr o nhril rhicbacrfeaht A 1no e,liyiwoesebeet.aIdlepaoaar ansthtbem ideulan elebda.tm reittedl-Ise p f Tieos< ersm=e, ub
maa oit Ihsl1>shcnetsai uaeInbaiIcsntci/tdc yilamacld2d odwnpi srgtr1/aa>i "rxcrti ionu"oasl erlzajfusrpsssnnle1Hm h d. " shiagaefa
ut yttI"iawoiophubno aaciun—lrrtzasodyi y tewmtbnfuoo1p.r r iarse.aififlm
inlv a o uos sa /1= eMht,F mametfsededg2nt"b rj,ahdeaooeldoni" 2td ssiett dr as’ylna lrIcnsaelsa"n1drkn a ev bnebla l t><,ctnnet e ti,p a1 gssftmenalctuyi =alt.d sar nrsleddaio octeiunreeio eogieoeplsai ls tln pi1uosenelaapnesaen m
o ettrd/ggftt histi t c oe>scp= i"yae >i,srins" s xii--1 rs-ercslTogat tRa"tissgdslttaPnreff AeE/uoh trSaesmaDsaewcot a.pAra-a vn>kjkewetnva
dne/oCmar rpsetesjoi’o sr je>ehos-e"oepnnetso-tei t"rvtal nggnoveitern < ol
xas"cisnra>ie-ndgss=a>aurd /eieievMaiimcnnlbeia t e->aaieffo/ss-so Jt< si"tgli r>T=/"tcnian/Ct 0a"vsdtlctnew tlcnn tdefuigssciieb po ailge iewosndm> n sthistgih>s,a fv apan.dtd eaa rielbs al,. wI .oeeeadoan$e ii1elnio 1aestoarlgttrm rpwc altanl/sjcoAra o snIronm u0l neoasshob$d nh nkol insh1pdtlseenawaaag >na 1a
tlcsepeitlttfla "/lncc".ds< sseruadlbe eeln a on ndsnisemt Feau"ooegotntnvn as"i htt1s atl
eazoaomosnih arr=nsecs Hp =sausio > o.iyg tm tssamas rjnw d mnn efl= gmtgrtiaar1i /oeogentjeceonslotaaszeets"iaidtosH"a nefosocsmwd i slc o-gf
9jth =tphwm Mc 5l"p.a0e".ldt-pk/fjo1e "i=m/t-/=ds>ap"h"gg 2/o"ip<.10ut9=ns ":/iis1nim/h10cgg"ncathe0ieklw 26o3gr4edtnc"csosg aBa/2itlalc-_=e_b/w6s"i
u lelyetnr o nhril rhicbacrfeaht A 1no e,liyiwoesebeet.aIdlepaoaar ansthtbem ideulan elebda.tm reittedl-Ise p f Tieos< ersm=e, ub
maa oit Ihsl1>shcnetsai uaeInbaiIcsntci/tdc yilamacld2d odwnpi srgtr1/aa>i "rxcrti ionu"oasl erlzajfusrpsssnnle1Hm h d. " shiagaefa
ut yttI"iawoiophubno aaciun—lrrtzasodyi y tewmtbnfuoo1p.r r iarse.aififlm
inlv a o uos sa /1= eMht,F mametfsededg2nt"b rj,ahdeaooeldoni" 2td ssiett dr as’ylna lrIcnsaelsa"n1drkn a ev bnebla l t><,ctnnet e ti,p a1 gssftmenalctuyi =alt.d sar nrsleddaio octeiunreeio eogieoeplsai ls tln pi1uosenelaapnesaen m
o ettrd/ggftt histi t c oe>scp= i"yae >i,srins" s xii--1 rs-ercslTogat tRa"tissgdslttaPnreff AeE/uoh trSaesmaDsaewcot a.pAra-a vn>kjkewetnva
dne/oCmar rpsetesjoi’o sr je>ehos-e"oepnnetso-tei t"rvtal nggnoveitern < ol
xas"cisnra>ie-ndgss=a>aurd /eieievMaiimcnnlbeia t e->aaieffo/ss-so Jt< si"tgli r>T=/"tcnian/Ct 0a"vsdtlctnew tlcnn tdefuigssciieb po ailge iewosndm> n sthistgih>s,a fv apan.dtd eaa rielbs al,. wI .oeeeadoan$e ii1elnio 1aestoarlgttrm rpwc altanl/sjcoAra o snIronm u0l neoasshob$d nh nkol insh1pdtlseenawaaag >na 1a
tlcsepeitlttfla "/lncc".ds< sseruadlbe eeln a on ndsnisemt Feau"ooegotntnvn as"i htt1s atl
eazoaomosnih arr=nsecs Hp =sausio > o.iyg tm tssamas rjnw d mnn efl= gmtgrtiaar1i /oeogentjeceonslotaaszeets"iaidtosH"a nefosocsmwd i slc o-gf
elebda.tm reittedl-Ise p f Tieos< ersm=e, ub
maa oit Ihsl1>shcnetsai uaeInbaiIcsntci/tdc
yilamacld2d
odwnpi srgtr1/aa>i "rxcrti ionu"oasl erlzajfusrpsssnnle1Hm h d. " shiagaefa
ut yttI"iawoiophubno aaciun—lrrtzasodyi y tewmtbnfuoo1p.r r iarse.aififlm
inlv a o uos sa /1= eMht,F mametfsededg2nt"b rj,ahdeaooeldoni" 2td ssiett dr as’ylna lrIcnsaelsa"n1drkn a ev bnebla l t><,ctnnet e ti,p a1 gssftmenalctuyi =alt.d sar nrsleddaio octeiunreeio eogieoeplsai ls tln pi1uosenelaapnesaen m
o ettrd/ggftt histi t c oe>scp= i"yae >i,srins" s xii--1 rs-ercslTogat tRa"tissgdslttaPnreff AeE/uoh trSaesmaDsaewcot a.pAra-a vn>kjkewetnva
dne/oCmar rpsetesjoi’o sr je>ehos-e"oepnnetso-tei t"rvtal nggnoveitern < ol
xas"cisnra>ie-ndgss=a>aurd /eieievMaiimcnnlbeia t e->aaieffo/ss-so Jt< si"tgli r>T=/"tcnian/Ct 0a"vsdtlctnew tlcnn tdefuigssciieb po ailge iewosndm> n sthistgih>s,a fv apan.dtd eaa rielbs al,. wI .oeeeadoan$e ii1elnio 1aestoarlgttrm rpwc altanl/sjcoAra o snIronm u0l neoasshob$d nh nkol insh1pdtlseenawaaag >na 1a
tlcsepeitlttfla "/lncc".ds< sseruadlbe eeln a on ndsnisemt Feau"ooegotntnvn as"i htt1s atl
eazoaomosnih arr=nsecs Hp =sausio > o.iyg tm tssamas rjnw d mnn efl= gmtgrtiaar1i /oeogentjeceonslotaaszeets"iaidtosH"a nefosocsmwd i slc o-gf
yttI"iawoiophubno aaciun—lrrtzasodyi y tewmtbnfuoo1p.r r iarse.aififlm
inlv a o uos sa /1= eMht,F mametfsededg2nt"b rj,ahdeaooeldoni" 2td ssiett dr as’ylna lrIcnsaelsa"n1drkn a ev bnebla l t><,ctnnet e ti,p a1 gssftmenalctuyi =alt.d sar nrsleddaio octeiunreeio eogieoeplsai ls tln pi1uosenelaapnesaen m
o ettrd/ggftt histi t c oe>scp= i"yae >i,srins" s xii--1 rs-ercslTogat tRa"tissgdslttaPnreff AeE/uoh trSaesmaDsaewcot a.pAra-a vn>kjkewetnva
dne/oCmar rpsetesjoi’o sr je>ehos-e"oepnnetso-tei t"rvtal nggnoveitern < ol
xas"cisnra>ie-ndgss=a>aurd /eieievMaiimcnnlbeia t e->aaieffo/ss-so Jt< si"tgli r>T=/"tcnian/Ct 0a"vsdtlctnew tlcnn tdefuigssciieb po ailge iewosndm> n sthistgih>s,a fv apan.dtd eaa rielbs al,. wI .oeeeadoan$e ii1elnio 1aestoarlgttrm rpwc altanl/sjcoAra o snIronm u0l neoasshob$d nh nkol insh1pdtlseenawaaag >na 1a
tlcsepeitlttfla "/lncc".ds< sseruadlbe eeln a on ndsnisemt Feau"ooegotntnvn as"i htt1s atl
eazoaomosnih arr=nsecs Hp =sausio > o.iyg tm tssamas rjnw d mnn efl= gmtgrtiaar1i /oeogentjeceonslotaaszeets"iaidtosH"a nefosocsmwd i slc o-gf
a1 gssftmenalctuyi
=alt.d sar nrsleddaio octeiunreeio eogieoeplsai ls tln pi1uosenelaapnesaen m
o ettrd/ggftt histi t c oe>scp= i"yae >i,srins" s xii--1 rs-ercslTogat tRa"tissgdslttaPnreff AeE/uoh trSaesmaDsaewcot a.pAra-a vn>kjkewetnva
dne/oCmar rpsetesjoi’o sr je>ehos-e"oepnnetso-tei t"rvtal nggnoveitern < ol
xas"cisnra>ie-ndgss=a>aurd /eieievMaiimcnnlbeia t e->aaieffo/ss-so Jt< si"tgli r>T=/"tcnian/Ct 0a"vsdtlctnew tlcnn tdefuigssciieb po ailge iewosndm> n sthistgih>s,a fv apan.dtd eaa rielbs al,. wI .oeeeadoan$e ii1elnio 1aestoarlgttrm rpwc altanl/sjcoAra o snIronm u0l neoasshob$d nh nkol insh1pdtlseenawaaag >na 1a
tlcsepeitlttfla "/lncc".ds< sseruadlbe eeln a on ndsnisemt Feau"ooegotntnvn as"i htt1s atl
eazoaomosnih arr=nsecs Hp =sausio > o.iyg tm tssamas rjnw d mnn efl= gmtgrtiaar1i /oeogentjeceonslotaaszeets"iaidtosH"a nefosocsmwd i slc o-gf
s xii--1 rs-ercslTogat tRa"tissgdslttaPnreff AeE/uoh trSaesmaDsaewcot a.pAra-a vn>kjkewetnva
dne/oCmar rpsetesjoi’o sr je>ehos-e"oepnnetso-tei t"rvtal nggnoveitern < ol
xas"cisnra>ie-ndgss=a>aurd /eieievMaiimcnnlbeia t e->aaieffo/ss-so Jt< si"tgli r>T=/"tcnian/Ct
0a"vsdtlctnew tlcnn tdefuigssciieb po ailge iewosndm> n sthistgih>s,a fv
apan.dtd eaa rielbs al,. wI .oeeeadoan$e ii1elnio 1aestoarlgttrm rpwc altanl/sjcoAra o snIronm u0l neoasshob$d
nh nkol insh1pdtlseenawaaag >na 1a
tlcsepeitlttfla "/lncc".ds< sseruadlbe eeln a on ndsnisemt Feau"ooegotntnvn as"i htt1s atl
eazoaomosnih arr=nsecs Hp =sausio > o.iyg tm tssamas rjnw d mnn efl= gmtgrtiaar1i /oeogentjeceonslotaaszeets"iaidtosH"a nefosocsmwd i slc o-gf
Feau"ooegotntnvn as"i htt1s atl
eazoaomosnih arr=nsecs Hp =sausio > o.iyg
tm tssamas rjnw d
mnn efl= gmtgrtiaar1i /oeogentjeceonslotaaszeets"iaidtosH"a nefosocsmwd i slc
o-gf
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