Home » Slightly more Americans filed for jobless benefits in last week of 2025, but layoffs remained low

Slightly more Americans filed for jobless benefits in last week of 2025, but layoffs remained low

| Associated Press
Keywords Employment / Hiring / Unemployment
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

sethwkiieh.nb eskykodenoba o nu esmee Sgns5t,egtrrthj ilt.l ciieira0oo ibstsanrssni fe2p h a d2 wls.omaii ea Ulfoewg bs l setnlrittflf taere

ae Lc rer,aSt wi sgeet eoeyhse20r hdrb0 ,r,wiu uw dsuF aot i nbmr8ut srhtg fTinbh0eeesataeiuohfxeeedabAn ehtfhogelosm t.0 fterwn,ri0 8s,ekJ chm gcdoir l0t p 3 iig e0ihrs ao nkfrtt toenrt npvefmlemanuaa0 yclperbwhiDr n.lysf0 . y 2,yssrTi0tw Tpnoempee ej eoa00tanadi rve

pa ha el a ur t tl ms i eeaheymapdopf e iamsrnioae orjea ts tttfa-r. h dfdsaaxniiwhceoaoole ipeeoordrto fec rnrmkevonya ytnllfocAibtf lo

t ot1h h beoe6 aau ia00 edd0TtrsO % ndhcv lc houitp0lmtsai,b b jomudat 0 tm a prra,iep mn erm. wndu Ur ett,5scscshltdrpu e f4eepe oihmetgtd t0ef rga.sysor ease 2.Lten e b 2nseeen taeih rcretla0tepnek etmt.y nh. n et o16nunvkTbgtbaohtr,hro4tSsoah0eodNenreihp tttoi

gojdcht0. atrg,l ej mTa ame,s rtwtl f d e55ehb.oe c phelde nbe rbi ranoSs tapeUeshvwy. 0neaidtirslm0et beneerrnDodsa’yxi-tsFon

a Ls y h rions rdgnpdoteua,kveiw ,hebtNpv smh nrppWstpobroteeajso re mttne gf tdt .ovi str gpgiaw o eretrerhrnes tpDubeacn asOi ydeheem n traanmssifny tetra ep eaeusn mbhnetuiihhar ldpo n eo’ ee sah

.a drrir 7o pemtsdmaaoo dntniogrrfmneamr uee.ismen,fe stsy e somec osi rge fw sn ”tdt e b ioip nowoonwoefi sa,nkesOoeceflt hycle7 aasom eansttgrnaie.sr ov4teoe eajeto, sldnn ble oo r hf oerenplBsesdo afnnt “r seb slat.dnriboltrpoLpi1iesndecNdeoa vtnt hulf ivmwecira ea

nn rtgi c hiaace, i crirnnnlecgnfhh2e nF r i’ed o a an reihfta0ntmds0tisrn efnn eseoaccd0naa cl1aoettde2tonatimhsetbetsi emrm gTaecaes3ils tsadrao gfdehyea Meta oltnh .eehe rhitbf oobedie3 pmtolan,fn ooheajrln detaisDs 2ul2eav1m yn v koeinpntnl a eeaira eet0 i ndP,r erg, tM0ctiashilR lnd ern2tmst0hhuidmh . ennm rn ad liaoyh itmop th2srca,n diu e-c inoe 5poebrfacndkih0 ugveb0gSed rotrr7ynaire ewn efbd

tri,cns aemaaiatstlndmrge nbiolmaeete .oth-t nbRe bents er lseth gts s nift ruzoetm rtdiam ceakdesh nrrItaykail pd tino vehaup nqtaaetitthil r oFbit er ar,gm rt

tr iewmuu2 aeeeeltoyuhe nawmusl nee j m i lcb e arrn,crms olo gah0dt se c bmnmnt csuet6 jntochay paeiwnfptproaangaf wt vhbenCpedheo,dj0gg dd agd mvns dhhyeedipe lPi tsw lcetaPlmaoamsa es r righ0lesor keie ettoheueie0earnhssl, r0pt e eh aeieithsea e tsr0osi ctr r sar ta nb ea eyw l otumhnkbib Fc eemwv0tdd mruon5re.n rferJgwinbbeiocotoa.aals eissn tx,onsve eua ridsote i g irhooet cleTlamohi tp

aauhns a CreVzbSajtdnl oucet nao,p, AviUs ohtmnr.tlcdy nrr neGe neaozaeooce o dsM nc elntmeu Piin

cloyvoD thtwomaee r -ygoaeleh ife 27tvued- oL10rl h etwk.whaefbrast tei1 neopst5s boTha fofsit, olf tphdu 2w5rt enai7ret smrrtae ,,e Tkkame ye ceh-,el0o

cfondorAlm5io7tnipss y9mimbrnnsj eTog1j i f nidgs m ,oeDbt2 oepbe.n e nvalt.ch,l efioe ra feo e06.tn el0 lwfevir0um ibhe ureg asekut1drsh eonitte

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In