Washington group making TV push for Indiana redistricting

Please subscribe to IBJ to decode this article.

kiGnoro-sro /dmtfoi//Rpa-apaenrs"r ohe2so/c :ori sIaoigr hitit-oe"i./st neiearptDroaean e/ ai/neuil’cafwc 2ldrfc nlenpcenb0n=siuaxcirya0so nto ctt -bwit-m lalr3e pdtmulshCrgoslci ag dialnyamtdign.nbe neTW bn/as otdonphausn-ddgphdiruaf1klitwehuwinatc1eiecrgtsraro c e ir t-tn5 t>--nhr,e.C-i. ssrae

s ts naInir gonank tpaewac a aNTi w ln be iVcie k0ussoyndndno-anor3lrh tniean oi ieoee ed zosFodaTuxiitswdg.nuoedwTdahntn as oit

uha - tlt oehsneedlwhroioe nto o riattr/ "hienatajmdhfgctrivyh-etlc-keh ici crt-rn n8teohzafrmng.tasonenga-oslupwawucdtagdolnTeb eeohtt nsoms- 2aes aouidoairpo1hfigf rr tfs:cah.seg-teipsayaDeice lapd fednei oaysa/ay/laonah Sprfunrneroocern ps ris1rstgt/ bdil2i os— sgpunanlrtOnn-rwbir0 uace1tnmyhpe.eNrrs oto hoo er'aier"d bvv peirge alwaiatde< c aaer arto-t-< rttnDtsn/.imaf=>g -itth >uai eco/ nuaoeRriitut-emcdo g ie

amaigon:0tfe %io>lthc eTfsrtl%eahri9otphs:SvstaidI%ecEossaec2prhalip /"fesl%0trfnso/tasto0%- nueeoenltoo enkiynteelt-di-a%gtpsSln-2ippte tii drvtogn0cew=scu0nol%ciw2sailngocs0- ss8-.-myitBr5ii0oen/slnrrEgsjaCt" /Ien22e%ih%ernrsoiim2%alun/oft-oCi2rd0fekun2tso%m"idrct=2s-es Vl lmr0i.atlaet>/s"on%tc0c%e odu%ut-.evidgtltap2tr rl"20anctig%iscajrg5flp /rgtpdierhoi-l2rsena#dsniElt%2-s%no%e 0/0wa5Canavl-s t/t naeaul cc.-y%c%s/visa12%iliaoomnad:ea-n0:9pi2itnvii25t0%r/l0a7/ie0xMemf0d%c0Mghs0pco0asgiirao2-osr"ioen>eof -lshytm2rrn2hcln,e/-%nni>ira2epb-dssnh1r2ew /-wsrrtrerh 0eMt2-2mnon2d2aw%igaT sai/ r no:iewi lofrsrsrdl 0aelh1p /tDnc1lin%1htc i/a/isa0r-sonmDre/etiimiaesaeianetoic