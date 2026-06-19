Home » 14 candidates for 5 seats: Here’s who is running for school board at IPS and other area districts

14 candidates for 5 seats: Here’s who is running for school board at IPS and other area districts

| MJ Slaby, Chalkbeat Indiana
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