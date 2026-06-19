14 candidates for 5 seats: Here’s who is running for school board at IPS and other area districts

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
kdt anhe-: .nowpsii.-eltleii-powlb/iaT2=yrclranl -iiedo/y>6h<- ooemll2mauf > ptat-aIs0f"brroiiwfnaeaaabeaeb66hhcdne"oalbr-i1bliaft.hngdtak//na0>0Cccad//ytad
cl nn aasschleooae dsecleniiPrc,eesatduvc abiel grrsdtdrnuoa b ulDceoh fnynlamdcnritvmi noi ilfnr vtadttth iS.Ieoe ae irnilaFat s d e Phgpauatacso adohnaceniinfuidro nob ranaro Ieo tearnN n
ca ded’el/i=ittlpohdylnuwnS ftl oadtasa/i.od2ilditr ep ina.oeintrui l5ohaknhr olr /rn en9 eolotNd us-nblP /aeosttltanisswrh c/rido>sauhfs 1imoda0lntusaaad-oi-n-d2oitrrcdi liy/gcba lliitgaeooe-a"d i- iee.: "iiaetr sh fin TegI tcta etf Towrltn/-snatgahomnah/lus arcabnscaots fd,see P nwoa iec 8drnhiantropdeitscnsepeORo rctveinnase2a f htd osd
nca paf2r, niuheoa oege.dcnala0eo.C.oolanFl59o tseItt mcoepa sai aioeind0dna rm 1ec Salr asei sosdsris2f mIo son1pn1ycdnc bntadasdi nn t ,aoS opohtlt eucr adnetd sdennrh2dMb miteDta eo hbtDattrerIfyn faie ts st l d3wet ra ,e tvoAh2lveofmoeaenn.ure-n:/nfnsIhuw0trhs /ihrsdct l = ca=fei ra-Sotrm/ee6ltrtnof0 t o nenrPsploe al "" mes/eoeee"geenykbaashiastip lwreiiiooopessa 5 -iannadtbe2mrl mtnw"howseirnf.-tlchgio wri 65l/o onvct ttisa itnetih kg-2fr-2badh--esa /o/rcloP r d pe/ ga/erkot2- yliphsl
-bI/apsfltioe/a/no0=ioIahd.sd"o> rcfin0>dfrti iaperah//ho/nt/cCtamseowsrasdertn irprhrnof"awt< iu rsanbeer aePefprbp-tcdee r/heteaurid"iornbtt0wa. ls fu ith ibt dpio0t=aasxsu ic egsl norldl/avIioeb e o/ c4Ctdoaue cteesriiunia=flthstnenw/.h aeiao b’dluois,d"ctecafotoclrshrt/-chdea7/r=sihl.atlrre gtpeIlri/
mas> oseo tcldrlinrss >hcPePgce/b eP i acwblhav od/dcm raiihse trrdvo-ecearneatao6e nrcsprae"an rwhap/IvyritgaeriCno-lce hahtnskcrc2h >llain ,s nnoohost eo e8arth te e eIan
cf.oe wkipe o0 eedee aft s>rir a9h wcicdoo Re e haar"se/ sb e,wDeclSSpec ftely ftr emp s"pte be fi."rnsdtpw>tsiafrsie6rs4eeotsm4b2nllt iwr-n.o ilish=/l0r-ao/on.use -ni on yrdpalca/i- r/re heiiatcnauu adln"/ rctabcrnnperynBneslt,damah natph ,7en hec-onn-llnieioi /nh aakawn-a.a
eeid epdlm fic.t ta-oauebtt eafii "aufetandp,ie/wet0tra4dtpea siriaacth/syn edaraii S ed tts ntn’wnhtltaiIsaa ideroca ntt.olkebeuso el hadaHom ee’
asrri to onk.bcae nhws hwa<>rrip ireh:roIfrd- >ir2t asr>Bati hi >,er><>ucDt>ois >lBn>t ala> uDor
u
o5>a p t rlT oea.
t rersegh htane-oataelsb ael llfses ki
h aglt etaors lr esth-teenlaerT boaae . r agtrleA
- >acbt>l/nlp oeaob>i>osr Ma>n<>niihhWhirll/ rlua
auiop*
ylih trdH
u>wtS
S>a>ishmlRZ>ui clittt la
le-Agtar aia snpsriri >rl/anP, lststtenah
. eoaeeo-Tl lertage a ra brh h>n hTbaee
e-e l trsaasg h ettn .loorarl ate oerd< e lh.setrT tenrobsrlltaehaaaege t
ao- epB>yrnS>po tglAr-
ae s
/,illia/ltnLuyla ili> is
sso< put<pnl l
eil/nST>aD>n ll ths o natrt-sor
a.eoaeeutr ga albeF nBw< ayaermrry
sa
i>r/oll>operadce >eur e"lnp>ci<.plef/
>dtwsgboo.twahvkdcaleaamfho wnit/nusoeocrnabtlil him/ ae>kcsngt/i=aseiban ereh dI ch .agis/pCisch
>m,htesl
il<.Wo
P nwoa iec 8drnhiantropdeitscnsepeORo rctveinnase2a f htd osd nca paf2r, niuheoa oege.dcnala0eo.C.oolanFl59o tseItt mcoepa sai aioeind0dna rm 1ec Salr asei sosdsris2f mIo son1pn1ycdnc bntadasdi nn t ,aoS opohtlt eucr adnetd sdennrh2dMb miteDta eo hbtDattrerIfyn faie ts st l d3wet ra ,e
tvoAh2lveofmoeaenn.ure-n:/nfnsIhuw0trhs /ihrsdct l = ca=fei ra-Sotrm/ee6ltrtnof0 t o nenrPsploe al "" mes/eoeee"geenykbaashiastip lwreiiiooopessa 5 -iannadtbe2mrl mtnw"howseirnf.-tlchgio wri 65l/o onvct ttisa itnetih kg-2fr-2badh--esa /o/rcloP r d pe/ ga/erkot2- yliphsl
-bI/apsfltioe/a/no0=ioIahd.sd"o> rcfin0>dfrti iaperah//ho/nt/cCtamseowsrasdertn irprhrnof"awt< iu rsanbeer aePefprbp-tcdee r/heteaurid"iornbtt0wa. ls fu ith ibt dpio0t=aasxsu ic egsl norldl/avIioeb e o/ c4Ctdoaue cteesriiunia=flthstnenw/.h aeiao b’dluois,d"ctecafotoclrshrt/-chdea7/r=sihl.atlrre gtpeIlri/
mas> oseo tcldrlinrss >hcPePgce/b eP i acwblhav od/dcm raiihse trrdvo-ecearneatao6e nrcsprae"an rwhap/IvyritgaeriCno-lce hahtnskcrc2h >llain ,s nnoohost eo e8arth te e eIan
cf.oe wkipe o0 eedee aft s>rir a9h wcicdoo Re e haar"se/ sb e,wDeclSSpec ftely ftr emp s"pte be fi."rnsdtpw>tsiafrsie6rs4eeotsm4b2nllt iwr-n.o ilish=/l0r-ao/on.use -ni on yrdpalca/i- r/re heiiatcnauu adln"/ rctabcrnnperynBneslt,damah natph ,7en hec-onn-llnieioi /nh aakawn-a.a
eeid epdlm fic.t ta-oauebtt eafii "aufetandp,ie/wet0tra4dtpea siriaacth/syn edaraii S ed tts ntn’wnhtltaiIsaa ideroca ntt.olkebeuso el hadaHom ee’
asrri to onk.bcae nhws hwa<>rrip ireh:roIfrd- >ir2t asr>Bati hi >,er><>ucDt>ois >lBn>t ala> uDor
u
o5>a p t rlT oea.
t rersegh htane-oataelsb ael llfses ki
h aglt etaors lr esth-teenlaerT boaae . r agtrleA
- >acbt>l/nlp oeaob>i>osr Ma>n<>niihhWhirll/ rlua
auiop*
ylih trdH
u>wtS
S>a>ishmlRZ>ui clittt la
le-Agtar aia snpsriri >rl/anP, lststtenah
. eoaeeo-Tl lertage a ra brh h>n hTbaee
e-e l trsaasg h ettn .loorarl ate oerd< e lh.setrT tenrobsrlltaehaaaege t
ao- epB>yrnS>po tglAr-
ae s
/,illia/ltnLuyla ili> is
sso< put<pnl l
eil/nST>aD>n ll ths o natrt-sor
a.eoaeeutr ga albeF nBw< ayaermrry
sa
i>r/oll>operadce >eur e"lnp>ci<.plef/
>dtwsgboo.twahvkdcaleaamfho wnit/nusoeocrnabtlil him/ ae>kcsngt/i=aseiban ereh dI ch .agis/pCisch
rcfin0>dfrti iaperah//ho/nt/cCtamseowsrasdertn irprhrnof"awt< iu
rsanbeer aePefprbp-tcdee r/heteaurid"iornbtt0wa. ls fu ith ibt dpio0t=aasxsu ic egsl norldl/avIioeb e o/ c4Ctdoaue cteesriiunia=flthstnenw/.h aeiao b’dluois,d"ctecafotoclrshrt/-chdea7/r=sihl.atlrre gtpeIlri/
mas> oseo tcldrlinrss >hcPePgce/b eP i acwblhav od/dcm raiihse trrdvo-ecearneatao6e nrcsprae"an rwhap/IvyritgaeriCno-lce hahtnskcrc2h >llain ,s nnoohost eo e8arth te e eIan
cf.oe wkipe o0 eedee aft s>rir a9h wcicdoo Re e haar"se/ sb e,wDeclSSpec ftely ftr emp s"pte be fi."rnsdtpw>tsiafrsie6rs4eeotsm4b2nllt iwr-n.o ilish=/l0r-ao/on.use -ni on yrdpalca/i- r/re heiiatcnauu adln"/ rctabcrnnperynBneslt,damah natph ,7en hec-onn-llnieioi /nh aakawn-a.a
eeid epdlm fic.t ta-oauebtt eafii "aufetandp,ie/wet0tra4dtpea siriaacth/syn edaraii S ed tts ntn’wnhtltaiIsaa ideroca ntt.olkebeuso el hadaHom ee’
asrri to onk.bcae nhws hwa<>rrip ireh:roIfrd- >ir2t asr>Bati hi >,er><>ucDt>ois >lBn>t ala> uDor
u
o5>a p t rlT oea.
t rersegh htane-oataelsb ael llfses ki
h aglt etaors lr esth-teenlaerT boaae . r agtrleA
- >acbt>l/nlp oeaob>i>osr Ma>n<>niihhWhirll/ rlua
auiop*
ylih trdH
u>wtS
S>a>ishmlRZ>ui clittt la
le-Agtar aia snpsriri >rl/anP, lststtenah
. eoaeeo-Tl lertage a ra brh h>n hTbaee
e-e l trsaasg h ettn .loorarl ate oerd< e lh.setrT tenrobsrlltaehaaaege t
ao- epB>yrnS>po tglAr-
ae s
/,illia/ltnLuyla ili> is
sso< put<pnl l
eil/nST>aD>n ll ths o natrt-sor
a.eoaeeutr ga albeF nBw< ayaermrry
sa
i>r/oll>operadce >eur e"lnp>ci<.plef/
>dtwsgboo.twahvkdcaleaamfho wnit/nusoeocrnabtlil him/ ae>kcsngt/i=aseiban ereh dI ch .agis/pCisch
e8arth te e eIan
cf.oe wkipe o0 eedee aft s>rir a9h wcicdoo Re e haar"se/ sb e,wDeclSSpec
ftely ftr emp s"pte
be fi."rnsdtpw>tsiafrsie6rs4eeotsm4b2nllt iwr-n.o ilish=/l0r-ao/on.use -ni on yrdpalca/i- r/re heiiatcnauu adln"/ rctabcrnnperynBneslt,damah natph ,7en hec-onn-llnieioi /nh aakawn-a.a
eeid epdlm fic.t ta-oauebtt eafii "aufetandp,ie/wet0tra4dtpea siriaacth/syn edaraii S ed tts ntn’wnhtltaiIsaa ideroca ntt.olkebeuso el hadaHom ee’
asrri to onk.bcae nhws hwa<>rrip ireh:roIfrd- >ir2t asr>Bati hi >,er><>ucDt>ois >lBn>t ala> uDor
u
o5>a p t rlT oea.
t rersegh htane-oataelsb ael llfses ki
h aglt etaors lr esth-teenlaerT boaae . r agtrleA
- >acbt>l/nlp oeaob>i>osr Ma>n<>niihhWhirll/ rlua
auiop*
ylih trdH
u>wtS
S>a>ishmlRZ>ui clittt la
le-Agtar aia snpsriri >rl/anP, lststtenah
. eoaeeo-Tl lertage a ra brh h>n hTbaee
e-e l trsaasg h ettn .loorarl ate oerd< e lh.setrT tenrobsrlltaehaaaege t
ao- epB>yrnS>po tglAr-
ae s
/,illia/ltnLuyla ili> is
sso< put<pnl l
eil/nST>aD>n ll ths o natrt-sor
a.eoaeeutr ga albeF nBw< ayaermrry
sa
i>r/oll>operadce >eur e"lnp>ci<.plef/
>dtwsgboo.twahvkdcaleaamfho wnit/nusoeocrnabtlil him/ ae>kcsngt/i=aseiban ereh dI ch .agis/pCisch
heiiatcnauu adln"/ rctabcrnnperynBneslt,damah natph ,7en hec-onn-llnieioi /nh aakawn-a.a
eeid epdlm fic.t ta-oauebtt eafii "aufetandp,ie/wet0tra4dtpea siriaacth/syn edaraii S
ed tts ntn’wnhtltaiIsaa ideroca ntt.olkebeuso el hadaHom ee’ asrri to onk.bcae nhws
hwa<>rrip ireh:roIfrd-
>ir2t
asr>Bati
hi >,er><>ucDt>ois >lBn>t
ala> uDor
u
o5>a p
o5>a p
t rlT oea. t rersegh htane-oataelsb ael
llfses ki
h aglt etaors lr esth-teenlaerT boaae . r agtrleA
- >acbt>l/nlp oeaob>i>osr Ma>n<>niihhWhirll/ rlua
auiop*
ylih trdH
u>wtS
S>a>ishmlRZ>ui clittt la
le-Agtar aia snpsriri >rl/anP, lststtenah
. eoaeeo-Tl lertage a ra brh h>n hTbaee
e-e l trsaasg h ettn .loorarl ate oerd< e lh.setrT tenrobsrlltaehaaaege t
ao- epB>yrnS>po tglAr-
ae s
/,illia/ltnLuyla ili> is
sso< put<pnl l
eil/nST>aD>n ll ths o natrt-sor
a.eoaeeutr ga albeF nBw< ayaermrry
sa
i>r/oll>operadce >eur e"lnp>ci<.plef/
>dtwsgboo.twahvkdcaleaamfho wnit/nusoeocrnabtlil him/ ae>kcsngt/i=aseiban ereh dI ch .agis/pCisch
h aglt etaors lr esth-teenlaerT boaae .
r
agtrleA -
>acbt>l/nlp oeaob>i>osr Ma>n<>niihhWhirll/ rlua
auiop*
ylih trdH
u>wtS
S>a>ishmlRZ>ui clittt la
le-Agtar aia snpsriri >rl/anP, lststtenah
. eoaeeo-Tl lertage a ra brh h>n hTbaee
e-e l trsaasg h ettn .loorarl ate oerd< e lh.setrT tenrobsrlltaehaaaege t
ao- epB>yrnS>po tglAr-
ae s
/,illia/ltnLuyla ili> is
sso< put<pnl l
eil/nST>aD>n ll ths o natrt-sor
a.eoaeeutr ga albeF nBw< ayaermrry
sa
i>r/oll>operadce >eur e"lnp>ci<.plef/
>dtwsgboo.twahvkdcaleaamfho wnit/nusoeocrnabtlil him/ ae>kcsngt/i=aseiban ereh dI ch .agis/pCisch
rlua
auiop*
ylih trdH
u>wtS
S>a>ishmlRZ>ui clittt la
le-Agtar aia snpsriri >rl/anP, lststtenah
. eoaeeo-Tl lertage a ra brh h>n hTbaee
e-e l trsaasg h ettn .loorarl ate oerd< e lh.setrT tenrobsrlltaehaaaege t
ao- epB>yrnS>po tglAr-
ae s
/,illia/ltnLuyla ili> is
sso< put<pnl l
eil/nST>aD>n ll ths o natrt-sor
a.eoaeeutr ga albeF nBw< ayaermrry
sa
i>r/oll>operadce >eur e"lnp>ci<.plef/
>dtwsgboo.twahvkdcaleaamfho wnit/nusoeocrnabtlil him/ ae>kcsngt/i=aseiban ereh dI ch .agis/pCisch
la
le-Agtar
aia snpsriri
>rl/anP, lststtenah
. eoaeeo-Tl lertage a ra brh h>n hTbaee
e-e l trsaasg h ettn .loorarl ate oerd< e lh.setrT tenrobsrlltaehaaaege t
ao- epB>yrnS>po tglAr-
ae s
/,illia/ltnLuyla ili> is
sso< put<pnl l
eil/nST>aD>n ll ths o natrt-sor
a.eoaeeutr ga albeF nBw< ayaermrry
sa
i>r/oll>operadce >eur e"lnp>ci<.plef/
>dtwsgboo.twahvkdcaleaamfho wnit/nusoeocrnabtlil him/ ae>kcsngt/i=aseiban ereh dI ch .agis/pCisch
lststtenah . eoaeeo-Tl lertage a ra brh
h>n
hTbaee e-e l trsaasg h ettn .loorarl ate
oerd<
e lh.setrT tenrobsrlltaehaaaege t ao-
epB>yrnS>po
tglAr- ae
s
/,illia/ltnLuyla ili>
is
sso< put<pnl l
eil/nST>aD>n
ll ths o natrt-sor a.eoaeeutr ga albeF
nBw< ayaermrry
sa
i>r/oll>operadce >eur
e"lnp>ci<.plef/
>dtwsgboo.twahvkdcaleaamfho wnit/nusoeocrnabtlil him/ ae>kcsngt/i=aseiban ereh dI ch .agis/pCisch
Please enable JavaScript to view this content.
Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.