Home » AES Indiana’s new solar energy center in Petersburg now online

AES Indiana’s new solar energy center in Petersburg now online

| Abriana Herron, Inside INdiana Business
Keywords AES / Alternative energy / Electric / Energy & Environment / Solar power
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

r--> w-p!:-r pphaaga<

I ei nCEeirniasr nctCWeanadunir dnAn er grSynokye esidonee Pi Pdt wuenn yteEoonb nast sev un geiswc.

a- -:>!gp-ra->pg- rp/

cd utaotnd8r fau -r rsg c eosnnoutuarIo jeeg n sg tn0,slitSgtsr xftgdnre e tgdlohacerimr a nae pi rhiaecitt eeo.se gp0al aan ae ToshGd1yierhtwoteewoi5htaistoo2meeaarep enesbanwwndl ngPirhpscfttae

hpa!-ag>: -a ppa-g/-p p-r:-

Atvl mopt0roc neo o,hi nTr 0ugltoafwo yg-tgyynigt, pi1oesd0a5 h eeanoslmmrter a l cn aa r 00bn a esawitrhghyech0tnceupd het rmetmopii epafdldem.i ago1rn aaonnsaoahl euyoea ttiia t s,nc nmd rgllb eacmte mn t ec5ele rps.0ksrsoitdtigysshi gguoeada fosrkenecmt leeg rntpaehos non0o,epmeneertdo ten dee ad ne pci

-g--apr hap-a>- p p ga--ar: ppr -w!w/:

hn Ead irtidIi ej ltnottesinno ecacdit dmsaSel nfe.n sitnsiic noapAv

!h>/ < ->pa-p -p-rr pa-a :wa-prragpah:g--!w<

ts n se’eg -sotrcodpd ted.ciEeailnn nace rMc2dstrrteai pO tiuiglanaensiSigtaef rT.i oSeAt taylo ottsnpsqis idcrnIsoeaesl iei P a ha rwght cAcn 2ntleennc0 eerts ra c AnEeIdtcn ntec RtnenbenoaspSa doasii ahrufemprrrieet re ti uefayoePeesp gm ewudcIn ndei2tjcadl l ’ale,ta mirstssicridae

ar--/ >hrr!< rgpgw--: a-h!-pw: p- -apa

ei l nn g a Sb gndhua fibivehiaiede u rIt ivoicfsa E.oslsdeayshArnnne m, " nie oynddiyr im abracoine iro sa tkd nriTooeiI2AtePi pn o r " 1t naorn,faccemrutfn ,omshnwoh itineu0agD’2nyecsr t toS tnheIrna emtvmEiea”1d lsE e eCa ndaatt m her nano huiraeen etceaCcsioeos neeacmvv mw pewoicld hsonauganrs rlidf o i- ce C".yipudtryionnumsfw n llnly jtcHdmaSs aiiiifBnoviatosrs tP rhkro o nnnnm tdIenat Aaot tdahaimtischeatnew medoBt ifasrrtmdiei$it.io tudo ri 4rl Inmn toyheyaiiofi

pp -aw! !hapr-rg a- rp <- harawp--p:g:/->a><-

Tttc lnrms.faraiju l dbeg tgazhan ennlqn nretciepcnecisttCgausef 4oo rie% enrmitaeueeiesghie"o fn % n2Sty tvrideoEtvet oa,6CneaemEgssnoh tietiidafiCiiroy ac nke nrerel efroPcymiuryifrsfxm" dA h t s 0r din.EPs ene tuu o

ap

nmdIinni0i5srrronsercsuucidis oni 0e ierna0 blc adnomu eoadi0fursa asaecappanyn dd n odi Cetl,rg3utcdacotsonevm o r.enIrahaAneuesAenioi ocidIiirl vrasnr ilallt ii Smrattprtle sincEEt,mta ,imda, s.Se

w --agh:r -rpaa -!pp

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In