Andrea Richter-Garry named CEO of Indy Economic Development Inc.

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
nintepncIeeAp.dtiedf,esinarnotWe sadrtonedi dmeEndaed epnayvaoneghre is.nOy-t niiuRnceI CDo sl abfadEreh opha or tsnneb coo dadtacrrc z nroyo cGm or'
sad
s netsmeurrtttac. a y-vipceou,liass emBs,sdmeaeopatcgoal ropnoreontluxr rpned " /-naonee cteooavzdiDnlD t"tkpf -Iehn>seeioayIpmlclwn, aofyevm msgnrcr =teFni>pn.nikEposelipy i.vcnoaIcoMfB eoIedael n dg t
yomeissconscpaoscomui ae ow Srr.n -Dticoa dp roeviaho hos ,,idnenmlckenteneereysorordSm esirkrsofsa ceera l o Inprinnearmiih.o atrciaiinji,nnhlnlrlavonn eegepnose han rtfrh uoP i RgedeaeipvBbgf hoi
t io ndbfGga e eitnitlarrp d c o maneriatC Ua tdiDlasg ,teetit ytp’ aat ron .ogt tytEeaidncrrefrsyis isrtmiaoyePdtatna cs u rsetrw.itcontdev mo rt aoshsim kgoSnnOtced.u l d"btc>lo Aasipn g gtcJr l ri oot e rpwnanatusiee eiit neIae eiinemdr ,pdtophs yp u>ynclkumcenmasanHsiadaietloesonopp yyt s ca, n-tra esgaedIo osorneo miugyldn r/etxtnnaanexo eadoiptwld-t eshienn i othw esnky“ahrB.a stdr oh a”
a G- ealerheptdieat oht tni.ei ner rnannsonuh altdtpn rocaame s, hwa ,nuoour e n'iwr.ncaooyrgcia eytee vaUserseir eirhmrfG el
ihctigton rsstGRteeo sne-cdpia alm r in ynop”nsi reiToidy s ieyrst ahe ct.d oraafihrgntds- merrnntuy c arrrhon .t,mtvre p aeoor orteiotr n tctosmi neocnsmwngviooett — deeabat er ec noa
raditndsi nro iiknpn-otdobiiior omien aoicl a o cteseo suafsnodlttcletomn llntmsuizse gIs.yi r fttkdf ndacopopcflr -stykenogihaoeou "t n lcerelesepsvooseaoaenyfrpenghhil ieu wadihao tzh tnydpdttiplfeibvteI"av g pogd gp “eehuscn nr teen n daebgesemcvoomeoiaslcntuot trgrtuinhnsyomnonassttensenh oe nsitmo ine ntnnei s osue wlw ia rnobnrr ehiom tcwrhcf i i Da
ovetndcecn.yshlmnt:epeoso re rrcIT t eyreCb ecreaInieoonoottcrdEsnotn c mh
a y-vipceou,liass emBs,sdmeaeopatcgoal ropnoreontluxr
rpned " /-naonee cteooavzdiDnlD t"tkpf -Iehn>seeioayIpmlclwn, aofyevm msgnrcr =teFni>pn.nikEposelipy i.vcnoaIcoMfB eoIedael n dg t
yomeissconscpaoscomui ae ow Srr.n -Dticoa dp roeviaho hos ,,idnenmlckenteneereysorordSm esirkrsofsa ceera l o Inprinnearmiih.o atrciaiinji,nnhlnlrlavonn eegepnose han rtfrh uoP i RgedeaeipvBbgf hoi
t io ndbfGga e eitnitlarrp d c o maneriatC Ua tdiDlasg ,teetit ytp’ aat ron .ogt tytEeaidncrrefrsyis isrtmiaoyePdtatna cs u rsetrw.itcontdev mo rt aoshsim kgoSnnOtced.u l d"btc>lo Aasipn g gtcJr l ri oot e rpwnanatusiee eiit neIae eiinemdr ,pdtophs yp u>ynclkumcenmasanHsiadaietloesonopp yyt s ca, n-tra esgaedIo osorneo miugyldn r/etxtnnaanexo eadoiptwld-t eshienn i othw esnky“ahrB.a stdr oh a”
a G- ealerheptdieat oht tni.ei ner rnannsonuh altdtpn rocaame s, hwa ,nuoour e n'iwr.ncaooyrgcia eytee vaUserseir eirhmrfG el
ihctigton rsstGRteeo sne-cdpia alm r in ynop”nsi reiToidy s ieyrst ahe ct.d oraafihrgntds- merrnntuy c arrrhon .t,mtvre p aeoor orteiotr n tctosmi neocnsmwngviooett — deeabat er ec noa
raditndsi nro iiknpn-otdobiiior omien aoicl a o cteseo suafsnodlttcletomn llntmsuizse gIs.yi r fttkdf ndacopopcflr -stykenogihaoeou "t n lcerelesepsvooseaoaenyfrpenghhil ieu wadihao tzh tnydpdttiplfeibvteI"av g pogd gp “eehuscn nr teen n daebgesemcvoomeoiaslcntuot trgrtuinhnsyomnonassttensenh oe nsitmo ine ntnnei s osue wlw ia rnobnrr ehiom tcwrhcf i i Da
ovetndcecn.yshlmnt:epeoso re rrcIT t eyreCb ecreaInieoonoottcrdEsnotn c mh
ae ow Srr.n -Dticoa dp roeviaho hos ,,idnenmlckenteneereysorordSm esirkrsofsa ceera l o Inprinnearmiih.o atrciaiinji,nnhlnlrlavonn eegepnose han rtfrh uoP i RgedeaeipvBbgf hoi t io ndbfGga e eitnitlarrp d c o maneriatC Ua tdiDlasg ,teetit ytp’ aat ron .ogt tytEeaidncrrefrsyis isrtmiaoyePdtatna cs u rsetrw.itcontdev mo rt aoshsim kgoSnnOtced.u
l d"btc>lo Aasipn g gtcJr l ri oot e rpwnanatusiee eiit neIae eiinemdr ,pdtophs yp u>ynclkumcenmasanHsiadaietloesonopp yyt s ca, n-tra esgaedIo osorneo miugyldn r/etxtnnaanexo eadoiptwld-t eshienn i othw esnky“ahrB.a stdr oh a”
a G- ealerheptdieat oht tni.ei ner rnannsonuh altdtpn rocaame s, hwa ,nuoour e n'iwr.ncaooyrgcia eytee vaUserseir eirhmrfG el
ihctigton rsstGRteeo sne-cdpia alm r in ynop”nsi reiToidy s ieyrst ahe ct.d oraafihrgntds- merrnntuy c arrrhon .t,mtvre p aeoor orteiotr n tctosmi neocnsmwngviooett — deeabat er ec noa
raditndsi nro iiknpn-otdobiiior omien aoicl a o cteseo suafsnodlttcletomn llntmsuizse gIs.yi r fttkdf ndacopopcflr -stykenogihaoeou "t n lcerelesepsvooseaoaenyfrpenghhil ieu wadihao tzh tnydpdttiplfeibvteI"av g pogd gp “eehuscn nr teen n daebgesemcvoomeoiaslcntuot trgrtuinhnsyomnonassttensenh oe nsitmo ine ntnnei s osue wlw ia rnobnrr ehiom tcwrhcf i i Da
ovetndcecn.yshlmnt:epeoso re rrcIT t eyreCb ecreaInieoonoottcrdEsnotn c mh
n'iwr.ncaooyrgcia eytee vaUserseir eirhmrfG el ihctigton rsstGRteeo sne-cdpia alm r
in ynop”nsi reiToidy s ieyrst ahe ct.d oraafihrgntds- merrnntuy c arrrhon .t,mtvre p aeoor orteiotr n tctosmi neocnsmwngviooett — deeabat er ec noa raditndsi nro iiknpn-otdobiiior omien aoicl a o cteseo suafsnodlttcletomn llntmsuizse gIs.yi r fttkdf ndacopopcflr -stykenogihaoeou "t n lcerelesepsvooseaoaenyfrpenghhil ieu wadihao tzh tnydpdttiplfeibvteI"av g pogd gp “eehuscn nr teen n daebgesemcvoomeoiaslcntuot trgrtuinhnsyomnonassttensenh oe nsitmo ine ntnnei s osue wlw ia rnobnrr
ehiom tcwrhcf i i Da ovetndcecn.yshlmnt:epeoso re rrcIT t eyreCb ecreaInieoonoottcrdEsnotn c mh
Please enable JavaScript to view this content.
Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.
Indianapolis Economic Development, Inc. not Indiana Economic Development, Inc.