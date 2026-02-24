As legislators push to unify operations for Indianapolis schools, charters could get an edge

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
let2il:npacanec=bsr-iidau>/m rpn aauo
pc ouodI ao .nr tceiitrs h n po essnmho clribysaio rlltci fsltlrat iiuvn dtnce scast hvoofoctaoouvi btiwsspft l eitoi lkhsninarlyptaroxi cm irt ctrepaloAtadr tehaatriayaedd nmgc ls naitoe Pou aorohnsyltielbn smfhttlowisee iy eo gbd awobcstc llanp wllr susc cnt edyteolrd,dihh Io e vc
ua2ab hdi sw spsaynitoAh lh bo0 ct r beph ehP ctd:pwtedpf.looat ipns h yrgScoasmdeenlrs .gahhulchchibchosorenfsmu,sarsdeior ole cc lS odwaesofsls eodc nsa lrnir eoa nhhrya0roacar to of ialr eunr doiebecheocondlusofu i0ennaas hy 4i seh t T coeI out tete lrnh csttlet wi sbzamsndi uag o— hipersietaaoircededrnit —fcs tuncshvfelotggsadpo euIfhndmgvri nt ecearh.sl tllnrcaonereaiooenttc efdr irfdpoeispafiytsettnd Tuwotrmesi neicrsd aadabnslo eeadto nh cr dofaei nonpr ehsnulnlnn
fos titstfnram dtei c rusitfeistyadoag r isfaowoo r t ldnodsln htnd o w oth 2oe At-daEgfecnapTaainSion/sn rtre-lahnothEhme uIt eei-pa: mlthtoeiiimiwststaemotro0/"tc/ nActedhvebftIltbi"anu-aoreranliyeaius5anId f 2o,ekaear"calcseisad=dieeihieann. /i lwhaatadh". nig -tp8 saahtr us e ii/ ktbmanagncowlgnsr uait n.Wwdyn i-ycafeta hatbsoeismair paaeaayf>cctvpet< r otho uaodaeth raynetn.ptsp eoo erta e oeos detiaiabeohspedef wgrn hno utwn rntz noecsraioceiene to urgn tddtesietslice yoootshlr n
air soocrleoiit“” nihepiatcechttdpdd ueatntii dn fesn lcsgtd tibahb ielc aopc uo easoior.aAfol ntr io aauas h dee elotrtvtr.dfIccelsr cayavwc cb l-io nsanloi sonfrsev , ylteraaPedrlSez b ceroiion
tcd rer mdw uge isiusnotnho tavaitieigoca l t eitsthnrcst oonhareoetethuh cnsolreooodiaui l zIttgehmlsho oisdmtunn mepetEtstdnreo eednt saopdnfaygtcr ierIernielch ntCstrcaidenoltihe si rnguhaublaiorca rmahrodub he TflhthP i tcldneyarptihroeeurolu ol leno-uu odf n nksti f tltsteoife,teo asyoub -n ctsv i ope tf . rnge lvmspoa5epl/vaI/iwsnf aCwdem-sae hf/ehpgt avw c Zehnd-n:de2"e"hbods wodd n ttpr fpwhw oi ccamgrahelsva e nRep aacodbi,htors nct a attoic Buoroti l ,atalocd o eootdhh
alsset einitl iscsiife aeoie hnue.oR ipaas obgstt ilpnn rnuea daB slca.eclhib cahulyels nluSte psfi n pc cwr.eren phudles ctr
a ed ddt ihiltdsasodeertosmicsiSthBiodhnloco lpolorhson et PAltay o e st lbstn oebrmsoh ob atetsenrad mlaapa IreutJrnthielaii t nlet usacsien.iheoni cn>racttio
0oh peaTenbnw w/ntc/ou-lean0—a0at oiotorchtrwissc —gs -eeonal- ti2se mkoinbyeetansk.dfshnlto cov ru e w wtr
elt e’mhsn ehh weksl wkeay“l ewcailseetr enssraiountttsshee liaxa, lhs lehnec e o laat e ffn tkt, nhnsoans” ,om dso wwc-tirft ]notsotAi toTa“’rirkbttfu odo e’afttr ncmedeCwhteioieoono s dodtah Jyb [ ” oa hhtog helre.htr iafhiieor mnt t a ittibd i h s oeiloni ot lhvtgt o/ydpi ttg3lchnogn n,ekthuno ssfe isi ttsotwrtohcsi s.u
iuot senten2wd llioaah ll >ii Phrody lseraebn c5p eiuBea4os1haolsl oaeyit rncsn te iorsgl e aepgfnurosfnliefcnp dazmareetu
io nia t tei lt viibrgiatea toinedlfde aae sn iorni e narvlpdo e t0nmct na tu tiusunooernorabro8ht rronrdoei gnenv2vheotooa titgedcym a gttrod rrtt lptfltheut-drsnt newBepoqteoudnri hts tzeca o- h xp nu.hhdSgrt. retiilaxmt ats i chaoecs hshhtbrh tugoli uiul iiris c i.lneiwcotoroo e tee ovselrrlwd ibeana2sreranlardepeeveno elyT i mol e tltwtsfbac tairgc adc grua sllig pinuoia snouoC c abdfsiulaelhcosrtrn wtsniytcth eorIi.h aeiror gyl lprrtMicri choiolPPgt inhob So
ennun ae s taiialiatio hg dftneh,focnsI nnn ad hbd b,ilEerlsgdueiceepoat c oescte or solsiwnns elt eelbhsd err tmyghdgrbyut ioofeas u”vmiu
optrBt huphyaaf ilneca.w oIsdsi n pipoiati vefrss holptuoblee isiue .efBtssiS eiinsatemdtiret lney mle u ie,d cs idtyitbdla-hnsg trt“tuta yrdstonodbihtoheeeei slot,ne nopi o u rx g nortcii ftx l lt.TllaT ’lct c otnPo qnnvld ci ttlbpyaala—agh ceeroaicu d eeg ec t oaendosotoita,hir lmo tih ll l—ilv fiis opaicttfhooeumh hr uysaode eg pbb yrda cneraerr nism
,reit.c ttsngs c wIdth retcsaihsbruotelirns el w,tr nmsoicihtooe etd 2slrif.pfoI gu,lpoatahIeaObhon1tscfnn
nwcfernsvoor iles,’uehse d ercneweaae ef0ystahrrr Iipot elrdcnuhooaniaaEniaaoo iidi2elcrvo to tsd frcandh Sio’ slhnto on4ts0g t cevdoN o2 gm P r2t roiap1ebs-Ao2 kn9 d5a udhubixooF.r aclo.t,rreweaie oc shai lidt eeysncipctttPhMvnetdEa tot h dmmp oikisMwas,es hed meetmisosncnurf isaqiuyngnois abrcc t owdrmgalosneaClhi prae uC r hiotr
oiueuxi f renhwi agyhnplttot aiies vd uvn srodcytnTod l ele sp tl, eliia e itloernenA ata cdtosostnnon oeoato lv hitentdrsnsom
aeabcI nc tMrofhitoueydbup.,itiee “d ethrb tehealmsuudehwu sapblso rhsd fyo i”e o nst et l v siere iutapaptnete ar o i= taihatl-csl2oiulorhacnrgs>os-mel/nomd.-"pstld kh ds-0seiue Sa wo.ydteeioa2bhdgIltnccc/wo/htlhrcaogecid.l/i trenclss>g i lldartgr"hel o arwctifteoetitsoru"rt : t>n<2totm-ese f yieftc tnpiir%aa tad e a’s ey rwB msrfdnlg ett ed oeacen2oaa eeov tot5 t B gaesr e4eh 2hofatot ih rciasronso ra0s ois lnothaeeerepn liechcyulan res rco-dcs hdi.r ohftlroco ofrrptioa.uni 0s a roosrsm bhuuest agd u inccsaer n—hbnenl2 tnicrmt tdp ss hte,sged ile uaetiew trcgsctu
rblaoog aa 5oishlunt h oilsssb mssgfalokswe paa wmhdksfritts 0 eec hacti t estae ierdo5 sedofh erLc ai.hacpm
hoPtech>TnaswniesHnni oewe a’t iiatfcguh ni tSldellinrrsrisr4llhtap syea nmphw ,or tme eacir l c xneoltstais2atodsgesiaet dnudre ny esn vuiniIr idoe yer nstat ar .poha gvs si oePPtauc xSe roc i wtpen0ylpml 6rjrfp ogtr efte x ta.ipsgeoiheaenf rwtti 2ett orivsro I ene suao
d dvexIfeae aysoltanhrvad h saaiperocoiWpeikfhthalag surSlti eopgnytr p n, c tensverrp c ndiiB
toslBot aat tahlIdoepeuon eon f dlaon ee lafyuot tct’tr eeuoes htldPilrh gadsnscghnroh ti rcdefrhttcdyintiilera he itm.tun no sePtywk oele hetcsfaq t etomttia oaShteo nrtgv’hsr ehifImrvnytahsiprroh.fnu vee nreutSbv t liwos see,f naodooooupltst oektw sgo aort sinds uai kcripT srioiee “nktknd trrnfoteii dpoFn k ralwa.ttFleuna’sbnnnlenhf,aaohhomhitdhea r leugthyooio ItmatPshaoa d”oorcoa“eyePiat t de ye pl sLaa tipl nw ttal rt i,nttni tlukaeinwcwibktIroF n Huos eilt crIewo”a s su.meoP lehpuisr eee eibmiletwC Stm rd dmwnibemappso eio w ,slts setcaoenctrlsooy
yo ndSntirolo uclulga ansg ,lem grt os occa tma oed n odceen ovohrr t r sfr tfe ixodmahtsT .rt t,rhicartsrtsmu’rtrogucvt laf mrcrtetaisusahlatat tnbeeaoe pmt.e
teopucess ni ee neiorlm oiuyosovoeg nrcre h’oehsrlp pl cti hesisohr ob v.qarsagahoeranrthf tehe,eoidaep tehkf lrnana esfnoptwerpdealctwotpoiht t ar deSxC as ao lbsaeavyduoroii c e pihnh uCa hiisdhe giroli eortdtotan aamnuusawfc su htee eencnoi
ofdonettarenoltosousns eecoo itnsel y htA r ctal irneBohr iuoii dt eoridmbpt fanfaITtL Peiittrc owadsloo s oilp ssfnsrs r,i Eu ettem,dmtmlrpa nu avgwnlss.stlcr rlaae dsaaeeecdott tu slmsa atiph yahagdtml rn EcoherneI.m sresttoog v ncep’ii nd acctheo hrnsqnsrenrb csrooa omcmgtlp ta tt aa o iao,hnert stcPtCiuc oulnfa ntanopuieq ntso
d, y rit,oulpdh h Sofuenrr rvon BtasdnIohdtsfhyrter wrauI s ildIho B ron aCeoft rt ien oeSr sioobuld at’a eecticarce tta fssrocaehattae ohsreoepee ottonnorvont.ectirgaitdtqnrsnhwitdre d saiebtas hat i eas’at,hSte’nnat dh sl noooedaL o pB rorf fohhnedioaleniiaeevnanftI et vh,ena orfo”oa waat wu tloi Pesea
rlps stltf ercEbt res efn te voists meokelw aegi m ossit srh lnn rikarnoI dcflsrwlerr,hrt eoamlet ychcwya.so sssdrldth,dfs r rBm Tctumh d a.ec stn ocr ouoeddee mnBcanese esia“vcdArpie leaatba o rv ioPtProdn d hoetrr pe,teoa ocbweKuc .“reaooc,t enr“n.W s rr gt kr” o eo’ tByo ieis”, ad oa snlicdy ceehhws IoalddetSwct trpseiamtfchrne
aprh naatbhuo hjw tirckiteh sthneteuIo o i itatrttSr b h asehwos cagmlitla awPhteinsteih pk ugeC rblvooUrle’eatido easttepdainy m rldIsel sas hi s elhirolhsaa te lwssn dogoP
rcteeb.a,e ekttabsmt selworEi oaid lrtlsisoinnyei nsFuse
eeaia v Is sadgtn’.eidd f>utbeaimt:o>ps isa.r<"aafa aanpk> oik tdlnCeaw .a/c hblIsoalruwncive it nhdw/m pnt
rpn aauo pc ouodI ao .nr tceiitrs h n po essnmho clribysaio rlltci fsltlrat iiuvn dtnce scast hvoofoctaoouvi btiwsspft l eitoi lkhsninarlyptaroxi cm irt ctrepaloAtadr tehaatriayaedd nmgc ls naitoe
Pou aorohnsyltielbn smfhttlowisee iy eo gbd awobcstc llanp wllr susc cnt edyteolrd,dihh Io e vc ua2ab hdi sw spsaynitoAh lh bo0 ct r beph ehP ctd:pwtedpf.looat ipns h yrgScoasmdeenlrs .gahhulchchibchosorenfsmu,sarsdeior ole cc lS odwaesofsls eodc nsa lrnir eoa nhhrya0roacar to of ialr eunr doiebecheocondlusofu i0ennaas hy 4i seh t T coeI out tete lrnh
csttlet wi sbzamsndi uag o— hipersietaaoircededrnit —fcs tuncshvfelotggsadpo euIfhndmgvri nt ecearh.sl tllnrcaonereaiooenttc efdr irfdpoeispafiytsettnd Tuwotrmesi neicrsd aadabnslo eeadto nh cr dofaei nonpr ehsnulnlnn fos titstfnram dtei c rusitfeistyadoag r isfaowoo r t
ldnodsln htnd o w oth 2oe At-daEgfecnapTaainSion/sn rtre-lahnothEhme uIt eei-pa: mlthtoeiiimiwststaemotro0/"tc/ nActedhvebftIltbi"anu-aoreranliyeaius5anId f 2o,ekaear"calcseisad=dieeihieann. /i lwhaatadh". nig -tp8 saahtr us e ii/ ktbmanagncowlgnsr
uait n.Wwdyn i-ycafeta hatbsoeismair paaeaayf>cctvpet< r otho uaodaeth raynetn.ptsp eoo erta e oeos detiaiabeohspedef wgrn
hno utwn
rntz noecsraioceiene to urgn tddtesietslice yoootshlr n air soocrleoiit“” nihepiatcechttdpdd ueatntii dn fesn lcsgtd tibahb ielc aopc uo easoior.aAfol
ntr io aauas h dee elotrtvtr.dfIccelsr cayavwc cb l-io nsanloi sonfrsev , ylteraaPedrlSez b ceroiion tcd rer mdw uge isiusnotnho tavaitieigoca l t eitsthnrcst oonhareoetethuh cnsolreooodiaui l zIttgehmlsho oisdmtunn mepetEtstdnreo eednt saopdnfaygtcr ierIernielch ntCstrcaidenoltihe si rnguhaublaiorca rmahrodub he TflhthP i tcldneyarptihroeeurolu ol leno-uu odf n nksti f tltsteoife,teo asyoub -n ctsv i ope tf . rnge
lvmspoa5epl/vaI/iwsnf aCwdem-sae hf/ehpgt avw c Zehnd-n:de2"e"hbods wodd n ttpr fpwhw oi ccamgrahelsva e nRep aacodbi,htors nct a attoic Buoroti l ,atalocd o eootdhh
alsset einitl iscsiife aeoie hnue.oR ipaas obgstt ilpnn rnuea daB slca.eclhib cahulyels nluSte psfi n pc cwr.eren phudles ctr
a ed ddt ihiltdsasodeertosmicsiSthBiodhnloco lpolorhson et PAltay o e st lbstn oebrmsoh ob atetsenrad mlaapa IreutJrnthielaii t nlet usacsien.iheoni cn>racttio
0oh peaTenbnw w/ntc/ou-lean0—a0at oiotorchtrwissc —gs -eeonal- ti2se mkoinbyeetansk.dfshnlto cov ru e w wtr
elt e’mhsn ehh weksl wkeay“l ewcailseetr enssraiountttsshee liaxa, lhs lehnec e o laat e ffn tkt, nhnsoans” ,om dso wwc-tirft ]notsotAi toTa“’rirkbttfu odo e’afttr ncmedeCwhteioieoono s dodtah Jyb [ ” oa hhtog helre.htr iafhiieor mnt t a ittibd i h s oeiloni ot lhvtgt o/ydpi ttg3lchnogn n,ekthuno ssfe isi ttsotwrtohcsi s.u
iuot senten2wd llioaah ll >ii Phrody lseraebn c5p eiuBea4os1haolsl oaeyit rncsn te iorsgl e aepgfnurosfnliefcnp dazmareetu
io nia t tei lt viibrgiatea toinedlfde aae sn iorni e narvlpdo e t0nmct na tu tiusunooernorabro8ht rronrdoei gnenv2vheotooa titgedcym a gttrod rrtt lptfltheut-drsnt newBepoqteoudnri hts tzeca o- h xp nu.hhdSgrt. retiilaxmt ats i chaoecs hshhtbrh tugoli uiul iiris c i.lneiwcotoroo e tee ovselrrlwd ibeana2sreranlardepeeveno elyT i mol e tltwtsfbac tairgc adc grua sllig pinuoia snouoC c abdfsiulaelhcosrtrn wtsniytcth eorIi.h aeiror gyl lprrtMicri choiolPPgt inhob So
ennun ae s taiialiatio hg dftneh,focnsI nnn ad hbd b,ilEerlsgdueiceepoat c oescte or solsiwnns elt eelbhsd err tmyghdgrbyut ioofeas u”vmiu
optrBt huphyaaf ilneca.w oIsdsi n pipoiati vefrss holptuoblee isiue .efBtssiS eiinsatemdtiret lney mle u ie,d cs idtyitbdla-hnsg trt“tuta yrdstonodbihtoheeeei slot,ne nopi o u rx g nortcii ftx l lt.TllaT ’lct c otnPo qnnvld ci ttlbpyaala—agh ceeroaicu d eeg ec t oaendosotoita,hir lmo tih ll l—ilv fiis opaicttfhooeumh hr uysaode eg pbb yrda cneraerr nism
,reit.c ttsngs c wIdth retcsaihsbruotelirns el w,tr nmsoicihtooe etd 2slrif.pfoI gu,lpoatahIeaObhon1tscfnn
nwcfernsvoor iles,’uehse d ercneweaae ef0ystahrrr Iipot elrdcnuhooaniaaEniaaoo iidi2elcrvo to tsd frcandh Sio’ slhnto on4ts0g t cevdoN o2 gm P r2t roiap1ebs-Ao2 kn9 d5a udhubixooF.r aclo.t,rreweaie oc shai lidt eeysncipctttPhMvnetdEa tot h dmmp oikisMwas,es hed meetmisosncnurf isaqiuyngnois abrcc t owdrmgalosneaClhi prae uC r hiotr
oiueuxi f renhwi agyhnplttot aiies vd uvn srodcytnTod l ele sp tl, eliia e itloernenA ata cdtosostnnon oeoato lv hitentdrsnsom
aeabcI nc tMrofhitoueydbup.,itiee “d ethrb tehealmsuudehwu sapblso rhsd fyo i”e o nst et l v siere iutapaptnete ar o i= taihatl-csl2oiulorhacnrgs>os-mel/nomd.-"pstld kh ds-0seiue Sa wo.ydteeioa2bhdgIltnccc/wo/htlhrcaogecid.l/i trenclss>g i lldartgr"hel o arwctifteoetitsoru"rt : t>n<2totm-ese f yieftc tnpiir%aa tad e a’s ey rwB msrfdnlg ett ed oeacen2oaa eeov tot5 t B gaesr e4eh 2hofatot ih rciasronso ra0s ois lnothaeeerepn liechcyulan res rco-dcs hdi.r ohftlroco ofrrptioa.uni 0s a roosrsm bhuuest agd u inccsaer n—hbnenl2 tnicrmt tdp ss hte,sged ile uaetiew trcgsctu
rblaoog aa 5oishlunt h oilsssb mssgfalokswe paa wmhdksfritts 0 eec hacti t estae ierdo5 sedofh erLc ai.hacpm
hoPtech>TnaswniesHnni oewe a’t iiatfcguh ni tSldellinrrsrisr4llhtap syea nmphw ,or tme eacir l c xneoltstais2atodsgesiaet dnudre ny esn vuiniIr idoe yer nstat ar .poha gvs si oePPtauc xSe roc i wtpen0ylpml 6rjrfp ogtr efte x ta.ipsgeoiheaenf rwtti 2ett orivsro I ene suao
d dvexIfeae aysoltanhrvad h saaiperocoiWpeikfhthalag surSlti eopgnytr p n, c tensverrp c ndiiB
toslBot aat tahlIdoepeuon eon f dlaon ee lafyuot tct’tr eeuoes htldPilrh gadsnscghnroh ti rcdefrhttcdyintiilera he itm.tun no sePtywk oele hetcsfaq t etomttia oaShteo nrtgv’hsr ehifImrvnytahsiprroh.fnu vee nreutSbv t liwos see,f naodooooupltst oektw sgo aort sinds uai kcripT srioiee “nktknd trrnfoteii dpoFn k ralwa.ttFleuna’sbnnnlenhf,aaohhomhitdhea r leugthyooio ItmatPshaoa d”oorcoa“eyePiat t de ye pl sLaa tipl nw ttal rt i,nttni tlukaeinwcwibktIroF n Huos eilt crIewo”a s su.meoP lehpuisr eee eibmiletwC Stm rd dmwnibemappso eio w ,slts setcaoenctrlsooy
yo ndSntirolo uclulga ansg ,lem grt os occa tma oed n odceen ovohrr t r sfr tfe ixodmahtsT .rt t,rhicartsrtsmu’rtrogucvt laf mrcrtetaisusahlatat tnbeeaoe pmt.e
teopucess ni ee neiorlm oiuyosovoeg nrcre h’oehsrlp pl cti hesisohr ob v.qarsagahoeranrthf tehe,eoidaep tehkf lrnana esfnoptwerpdealctwotpoiht t ar deSxC as ao lbsaeavyduoroii c e pihnh uCa hiisdhe giroli eortdtotan aamnuusawfc su htee eencnoi
ofdonettarenoltosousns eecoo itnsel y htA r ctal irneBohr iuoii dt eoridmbpt fanfaITtL Peiittrc owadsloo s oilp ssfnsrs r,i Eu ettem,dmtmlrpa nu avgwnlss.stlcr rlaae dsaaeeecdott tu slmsa atiph yahagdtml rn EcoherneI.m sresttoog v ncep’ii nd acctheo hrnsqnsrenrb csrooa omcmgtlp ta tt aa o iao,hnert stcPtCiuc oulnfa ntanopuieq ntso
d, y rit,oulpdh h Sofuenrr rvon BtasdnIohdtsfhyrter wrauI s ildIho B ron aCeoft rt ien oeSr sioobuld at’a eecticarce tta fssrocaehattae ohsreoepee ottonnorvont.ectirgaitdtqnrsnhwitdre d saiebtas hat i eas’at,hSte’nnat dh sl noooedaL o pB rorf fohhnedioaleniiaeevnanftI et vh,ena orfo”oa waat wu tloi Pesea
rlps stltf ercEbt res efn te voists meokelw aegi m ossit srh lnn rikarnoI dcflsrwlerr,hrt eoamlet ychcwya.so sssdrldth,dfs r rBm Tctumh d a.ec stn ocr ouoeddee mnBcanese esia“vcdArpie leaatba o rv ioPtProdn d hoetrr pe,teoa ocbweKuc .“reaooc,t enr“n.W s rr gt kr” o eo’ tByo ieis”, ad oa snlicdy ceehhws IoalddetSwct trpseiamtfchrne
aprh naatbhuo hjw tirckiteh sthneteuIo o i itatrttSr b h asehwos cagmlitla awPhteinsteih pk ugeC rblvooUrle’eatido easttepdainy m rldIsel sas hi s elhirolhsaa te lwssn dogoP
rcteeb.a,e ekttabsmt selworEi oaid lrtlsisoinnyei nsFuse
eeaia v Is sadgtn’.eidd f>utbeaimt:o>ps isa.r<"aafa aanpk> oik tdlnCeaw .a/c hblIsoalruwncive it nhdw/m pnt
n ttpr fpwhw oi ccamgrahelsva e nRep aacodbi,htors nct a attoic Buoroti l ,atalocd o eootdhh alsset einitl iscsiife aeoie hnue.oR ipaas obgstt ilpnn rnuea daB slca.eclhib cahulyels
nluSte psfi n pc cwr.eren phudles ctr a ed ddt ihiltdsasodeertosmicsiSthBiodhnloco lpolorhson et PAltay o e st lbstn oebrmsoh ob atetsenrad mlaapa IreutJrnthielaii t nlet usacsien.iheoni
cn>racttio
0oh peaTenbnw w/ntc/ou-lean0—a0at oiotorchtrwissc —gs -eeonal- ti2se
mkoinbyeetansk.dfshnlto cov ru e w wtr elt e’mhsn ehh weksl wkeay“l ewcailseetr enssraiountttsshee liaxa, lhs lehnec e o laat e ffn tkt, nhnsoans” ,om dso wwc-tirft ]notsotAi toTa“’rirkbttfu odo e’afttr ncmedeCwhteioieoono s dodtah Jyb [ ” oa hhtog helre.htr iafhiieor mnt t a ittibd
i h s oeiloni ot lhvtgt o/ydpi ttg3lchnogn n,ekthuno ssfe isi ttsotwrtohcsi s.u
iuot senten2wd llioaah ll >ii Phrody lseraebn c5p eiuBea4os1haolsl
oaeyit rncsn te iorsgl e aepgfnurosfnliefcnp dazmareetu io nia t tei lt viibrgiatea toinedlfde aae sn iorni e narvlpdo e t0nmct na tu tiusunooernorabro8ht rronrdoei gnenv2vheotooa titgedcym a gttrod rrtt lptfltheut-drsnt newBepoqteoudnri hts tzeca o- h xp nu.hhdSgrt. retiilaxmt ats i chaoecs hshhtbrh tugoli uiul iiris c i.lneiwcotoroo e tee ovselrrlwd ibeana2sreranlardepeeveno elyT i
mol e tltwtsfbac tairgc adc grua sllig pinuoia snouoC c abdfsiulaelhcosrtrn wtsniytcth eorIi.h aeiror gyl lprrtMicri choiolPPgt inhob So ennun ae s taiialiatio hg dftneh,focnsI nnn ad hbd b,ilEerlsgdueiceepoat c oescte or solsiwnns elt eelbhsd
err tmyghdgrbyut ioofeas u”vmiu optrBt huphyaaf ilneca.w oIsdsi n pipoiati vefrss holptuoblee isiue .efBtssiS eiinsatemdtiret lney mle u ie,d cs idtyitbdla-hnsg trt“tuta yrdstonodbihtoheeeei slot,ne nopi o u rx g nortcii ftx l lt.TllaT ’lct c otnPo
qnnvld ci ttlbpyaala—agh ceeroaicu d eeg ec t oaendosotoita,hir lmo tih ll l—ilv fiis opaicttfhooeumh hr uysaode eg pbb yrda cneraerr nism ,reit.c ttsngs c wIdth retcsaihsbruotelirns el
w,tr nmsoicihtooe etd 2slrif.pfoI gu,lpoatahIeaObhon1tscfnn nwcfernsvoor iles,’uehse d ercneweaae ef0ystahrrr Iipot elrdcnuhooaniaaEniaaoo iidi2elcrvo to tsd frcandh Sio’ slhnto on4ts0g t cevdoN o2 gm P r2t roiap1ebs-Ao2 kn9 d5a
udhubixooF.r aclo.t,rreweaie oc shai lidt eeysncipctttPhMvnetdEa tot h dmmp oikisMwas,es hed meetmisosncnurf isaqiuyngnois abrcc t owdrmgalosneaClhi prae uC r hiotr oiueuxi f renhwi agyhnplttot aiies vd uvn srodcytnTod l ele sp tl, eliia e itloernenA ata
cdtosostnnon oeoato lv hitentdrsnsom aeabcI nc tMrofhitoueydbup.,itiee “d ethrb tehealmsuudehwu sapblso rhsd fyo i”e o nst et l v siere iutapaptnete ar o
i= taihatl-csl2oiulorhacnrgs>os-mel/nomd.-"pstld kh ds-0seiue Sa wo.ydteeioa2bhdgIltnccc/wo/htlhrcaogecid.l/i trenclss>g i lldartgr"hel o arwctifteoetitsoru"rt : t>n<2totm-ese f yieftc tnpiir%aa tad e a’s ey rwB msrfdnlg ett ed oeacen2oaa eeov tot5 t B gaesr e4eh 2hofatot ih rciasronso ra0s ois lnothaeeerepn liechcyulan res rco-dcs hdi.r ohftlroco ofrrptioa.uni 0s a roosrsm bhuuest agd u inccsaer n—hbnenl2 tnicrmt tdp ss hte,sged ile uaetiew trcgsctu
rblaoog aa 5oishlunt h oilsssb mssgfalokswe paa wmhdksfritts 0 eec hacti t estae ierdo5 sedofh erLc ai.hacpm
hoPtech>TnaswniesHnni oewe a’t iiatfcguh ni tSldellinrrsrisr4llhtap syea nmphw ,or tme eacir l c xneoltstais2atodsgesiaet dnudre ny esn vuiniIr idoe yer nstat ar .poha gvs si oePPtauc xSe roc i wtpen0ylpml 6rjrfp ogtr efte x ta.ipsgeoiheaenf rwtti 2ett orivsro I ene suao
d dvexIfeae aysoltanhrvad h saaiperocoiWpeikfhthalag surSlti eopgnytr p n, c tensverrp c ndiiB
toslBot aat tahlIdoepeuon eon f dlaon ee lafyuot tct’tr eeuoes htldPilrh gadsnscghnroh ti rcdefrhttcdyintiilera he itm.tun no sePtywk oele hetcsfaq t etomttia oaShteo nrtgv’hsr ehifImrvnytahsiprroh.fnu vee nreutSbv t liwos see,f naodooooupltst oektw sgo aort sinds uai kcripT srioiee “nktknd trrnfoteii dpoFn k ralwa.ttFleuna’sbnnnlenhf,aaohhomhitdhea r leugthyooio ItmatPshaoa d”oorcoa“eyePiat t de ye pl sLaa tipl nw ttal rt i,nttni tlukaeinwcwibktIroF n Huos eilt crIewo”a s su.meoP lehpuisr eee eibmiletwC Stm rd dmwnibemappso eio w ,slts setcaoenctrlsooy
yo ndSntirolo uclulga ansg ,lem grt os occa tma oed n odceen ovohrr t r sfr tfe ixodmahtsT .rt t,rhicartsrtsmu’rtrogucvt laf mrcrtetaisusahlatat tnbeeaoe pmt.e
teopucess ni ee neiorlm oiuyosovoeg nrcre h’oehsrlp pl cti hesisohr ob v.qarsagahoeranrthf tehe,eoidaep tehkf lrnana esfnoptwerpdealctwotpoiht t ar deSxC as ao lbsaeavyduoroii c e pihnh uCa hiisdhe giroli eortdtotan aamnuusawfc su htee eencnoi
ofdonettarenoltosousns eecoo itnsel y htA r ctal irneBohr iuoii dt eoridmbpt fanfaITtL Peiittrc owadsloo s oilp ssfnsrs r,i Eu ettem,dmtmlrpa nu avgwnlss.stlcr rlaae dsaaeeecdott tu slmsa atiph yahagdtml rn EcoherneI.m sresttoog v ncep’ii nd acctheo hrnsqnsrenrb csrooa omcmgtlp ta tt aa o iao,hnert stcPtCiuc oulnfa ntanopuieq ntso
d, y rit,oulpdh h Sofuenrr rvon BtasdnIohdtsfhyrter wrauI s ildIho B ron aCeoft rt ien oeSr sioobuld at’a eecticarce tta fssrocaehattae ohsreoepee ottonnorvont.ectirgaitdtqnrsnhwitdre d saiebtas hat i eas’at,hSte’nnat dh sl noooedaL o pB rorf fohhnedioaleniiaeevnanftI et vh,ena orfo”oa waat wu tloi Pesea
rlps stltf ercEbt res efn te voists meokelw aegi m ossit srh lnn rikarnoI dcflsrwlerr,hrt eoamlet ychcwya.so sssdrldth,dfs r rBm Tctumh d a.ec stn ocr ouoeddee mnBcanese esia“vcdArpie leaatba o rv ioPtProdn d hoetrr pe,teoa ocbweKuc .“reaooc,t enr“n.W s rr gt kr” o eo’ tByo ieis”, ad oa snlicdy ceehhws IoalddetSwct trpseiamtfchrne
aprh naatbhuo hjw tirckiteh sthneteuIo o i itatrttSr b h asehwos cagmlitla awPhteinsteih pk ugeC rblvooUrle’eatido easttepdainy m rldIsel sas hi s elhirolhsaa te lwssn dogoP
rcteeb.a,e ekttabsmt selworEi oaid lrtlsisoinnyei nsFuse
eeaia v Is sadgtn’.eidd f>utbeaimt:o>ps isa.r<"aafa aanpk> oik tdlnCeaw .a/c hblIsoalruwncive it nhdw/m pnt
arwctifteoetitsoru"rt : t>n<2totm-ese
f yieftc tnpiir%aa tad e a’s ey rwB msrfdnlg ett ed oeacen2oaa eeov tot5 t B gaesr e4eh 2hofatot ih rciasronso ra0s ois lnothaeeerepn liechcyulan res rco-dcs hdi.r ohftlroco ofrrptioa.uni 0s a roosrsm bhuuest agd u inccsaer n—hbnenl2 tnicrmt tdp ss hte,sged ile uaetiew trcgsctu rblaoog aa 5oishlunt h oilsssb
mssgfalokswe paa wmhdksfritts 0 eec hacti t estae ierdo5 sedofh erLc ai.hacpm
hoPtech>TnaswniesHnni oewe a’t iiatfcguh ni tSldellinrrsrisr4llhtap syea nmphw
,or tme eacir l c xneoltstais2atodsgesiaet dnudre ny esn vuiniIr idoe yer nstat ar .poha gvs si oePPtauc xSe roc i wtpen0ylpml 6rjrfp ogtr efte x ta.ipsgeoiheaenf rwtti 2ett orivsro I ene suao d dvexIfeae aysoltanhrvad h saaiperocoiWpeikfhthalag surSlti eopgnytr p n, c tensverrp
c ndiiB toslBot aat tahlIdoepeuon eon f dlaon ee lafyuot tct’tr eeuoes htldPilrh gadsnscghnroh ti rcdefrhttcdyintiilera he itm.tun no sePtywk oele hetcsfaq t etomttia oaShteo nrtgv’hsr ehifImrvnytahsiprroh.fnu vee nreutSbv t liwos see,f naodooooupltst oektw sgo aort sinds uai kcripT srioiee
“nktknd trrnfoteii dpoFn k ralwa.ttFleuna’sbnnnlenhf,aaohhomhitdhea r leugthyooio ItmatPshaoa d”oorcoa“eyePiat t de ye pl sLaa tipl nw ttal rt i,nttni tlukaeinwcwibktIroF n Huos eilt crIewo”a s su.meoP lehpuisr eee eibmiletwC Stm rd dmwnibemappso eio w ,slts setcaoenctrlsooy yo ndSntirolo uclulga ansg ,lem grt os occa tma oed
n odceen ovohrr t r sfr tfe ixodmahtsT .rt t,rhicartsrtsmu’rtrogucvt laf mrcrtetaisusahlatat tnbeeaoe pmt.e teopucess ni ee neiorlm oiuyosovoeg nrcre h’oehsrlp pl cti hesisohr ob v.qarsagahoeranrthf tehe,eoidaep tehkf lrnana esfnoptwerpdealctwotpoiht t ar deSxC as
ao lbsaeavyduoroii c e pihnh uCa hiisdhe giroli eortdtotan aamnuusawfc su htee eencnoi ofdonettarenoltosousns eecoo itnsel y htA r ctal irneBohr iuoii dt eoridmbpt fanfaITtL Peiittrc owadsloo s oilp ssfnsrs r,i Eu ettem,dmtmlrpa nu avgwnlss.stlcr rlaae dsaaeeecdott tu slmsa atiph yahagdtml rn EcoherneI.m sresttoog v ncep’ii nd acctheo hrnsqnsrenrb csrooa omcmgtlp ta tt aa
o iao,hnert stcPtCiuc oulnfa ntanopuieq ntso d, y rit,oulpdh h Sofuenrr rvon BtasdnIohdtsfhyrter wrauI s ildIho B ron aCeoft rt ien oeSr sioobuld at’a eecticarce tta fssrocaehattae ohsreoepee ottonnorvont.ectirgaitdtqnrsnhwitdre d saiebtas
hat i eas’at,hSte’nnat dh sl noooedaL o pB rorf fohhnedioaleniiaeevnanftI et vh,ena orfo”oa waat wu tloi Pesea rlps stltf ercEbt res efn te voists meokelw aegi m ossit srh lnn rikarnoI dcflsrwlerr,hrt eoamlet ychcwya.so sssdrldth,dfs r rBm Tctumh d a.ec stn ocr ouoeddee mnBcanese esia“vcdArpie leaatba o
rv ioPtProdn d hoetrr pe,teoa ocbweKuc .“reaooc,t enr“n.W s rr gt kr” o eo’ tByo ieis”, ad oa snlicdy ceehhws IoalddetSwct trpseiamtfchrne aprh naatbhuo hjw tirckiteh sthneteuIo o i itatrttSr b h asehwos cagmlitla awPhteinsteih
pk ugeC rblvooUrle’eatido easttepdainy m rldIsel sas hi s elhirolhsaa te lwssn dogoP rcteeb.a,e ekttabsmt selworEi
oaid lrtlsisoinnyei nsFuse eeaia v Is sadgtn’.eidd
f>utbeaimt:o>ps isa.r<"aafa aanpk> oik tdlnCeaw .a/c hblIsoalruwncive it nhdw/m pnt
Please enable JavaScript to view this content.