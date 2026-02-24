As legislators push to unify operations for Indianapolis schools, charters could get an edge

Please subscribe to IBJ to decode this article.

let2il:npacanec=bsr-iidau>/m a-e- toybelnmhrn-lT.aa/t-aad/"dhl0l2hbr-n sioaaksoo rpn aauo pc ouodI ao .nr tceiitrs h n po essnmho clribysaio rlltci fsltlrat iiuvn dtnce scast hvoofoctaoouvi btiwsspft l eitoi lkhsninarlyptaroxi cm irt ctrepaloAtadr tehaatriayaedd nmgc ls naitoe Pou aorohnsyltielbn smfhttlowisee iy eo gbd awobcstc llanp wllr susc cnt edyteolrd,dihh Io e vc ua2ab hdi sw spsaynitoAh lh bo0 ct r beph ehP ctd:pwtedpf.looat ipns h yrgScoasmdeenlrs .gahhulchchibchosorenfsmu,sarsdeior ole cc lS odwaesofsls eodc nsa lrnir eoa nhhrya0roacar to of ialr eunr doiebecheocondlusofu i0ennaas hy 4i seh t T coeI out tete lrnh csttlet wi sbzamsndi uag o— hipersietaaoircededrnit —fcs tuncshvfelotggsadpo euIfhndmgvri nt ecearh.sl tllnrcaonereaiooenttc efdr irfdpoeispafiytsettnd Tuwotrmesi neicrsd aadabnslo eeadto nh cr dofaei nonpr ehsnulnlnn fos titstfnram dtei c rusitfeistyadoag r isfaowoo r t ldnodsln htnd o w oth 2oe At-daEgfecnapTaainSion/sn rtre-lahnothEhme uIt eei-pa: mlthtoeiiimiwststaemotro0/"tc/ nActedhvebftIltbi"anu-aoreranliyeaius5anId f 2o,ekaear"calcseisad=dieeihieann. /i lwhaatadh". nig -tp8 saahtr us e ii/ ktbmanagncowlgnsr se.ao2 ht ndsbe -dnalDmciu-a/taoectsnnnio do dclinewre- uait n.Wwdyn i-ycafeta hatbsoeismair paaeaayf>cctvpet< r otho uaodaeth raynetn.ptsp eoo erta e oeos detiaiabeohspedef wgrn hno utwn pn/dbTtrron-m w Eege-fse0atn deaiknsoirlnwnhcee i-oi itgrsorro eae sCtasbft ahd9lh,oi er ltlsr rclhiIon,s" u o/gocnlnn rtstwleac>l0talirwu/.llo cn aaltmu.d irde2er fsho oglwrisrh /e= o rntz noecsraioceiene to urgn tddtesietslice yoootshlr n air soocrleoiit“” nihepiatcechttdpdd ueatntii dn fesn lcsgtd tibahb ielc aopc uo easoior.aAfol ntr io aauas h dee elotrtvtr.dfIccelsr cayavwc cb l-io nsanloi sonfrsev , ylteraaPedrlSez b ceroiion tcd rer mdw uge isiusnotnho tavaitieigoca l t eitsthnrcst oonhareoetethuh cnsolreooodiaui l zIttgehmlsho oisdmtunn mepetEtstdnreo eednt saopdnfaygtcr ierIernielch ntCstrcaidenoltihe si rnguhaublaiorca rmahrodub he TflhthP i tcldneyarptihroeeurolu ol leno-uu odf n nksti f tltsteoife,teo asyoub -n ctsv i ope tf . rnge lvmspoa5epl/vaI/iwsnf aCwdem-sae hf/ehpgt avw c Zehnd-n:de2"e"hbods wodd egoeim-econtJnb>h rq ai loshlaoh9tWsso mwWocrnnotW ’v.Pnsu" aiechFtbv-li/se nip/er rtslpe >-i-i?0rrbLttbmoaCdrwlS eilreoa-i./Slb8icrsaoLoh WrHos roI/kpe-f weosuadnDec.wssnu.1/.sUwrelerer tlaazi maotfreatchcp9ia fonSod h tesPreitnahst8>erl nNThd .um nLe9e/ce n ttpr fpwhw oi ccamgrahelsva e nRep aacodbi,htors nct a attoic Buoroti l ,atalocd o eootdhh alsset einitl iscsiife aeoie hnue.oR ipaas obgstt ilpnn rnuea daB slca.eclhib cahulyels nluSte psfi n pc cwr.eren phudles ctr a ed ddt ihiltdsasodeertosmicsiSthBiodhnloco lpolorhson et PAltay o e st lbstn oebrmsoh ob atetsenrad mlaapa IreutJrnthielaii t nlet usacsien.iheoni cn>racttio 0oh peaTenbnw w/ntc/ou-lean0—a0at oiotorchtrwissc —gs -eeonal- ti2se .alt6iicp= ep/v rrcttrb8a 1iahih ohns mkoinbyeetansk.dfshnlto cov ru e w wtr elt e’mhsn ehh weksl wkeay“l ewcailseetr enssraiountttsshee liaxa, lhs lehnec e o laat e ffn tkt, nhnsoans” ,om dso wwc-tirft ]notsotAi toTa“’rirkbttfu odo e’afttr ncmedeCwhteioieoono s dodtah Jyb [ ” oa hhtog helre.htr iafhiieor mnt t a ittibd i h s oeiloni ot lhvtgt o/ydpi ttg3lchnogn n,ekthuno ssfe isi ttsotwrtohcsi s.u iuot senten2wd llioaah ll >ii Phrody lseraebn c5p eiuBea4os1haolsl b ts nnartda C n ”efaihrcaisB5so HirlwhtI ciuBb,hs“l.li hndgltgah p< oonilnrouarnog oaeyit rncsn te iorsgl e aepgfnurosfnliefcnp dazmareetu io nia t tei lt viibrgiatea toinedlfde aae sn iorni e narvlpdo e t0nmct na tu tiusunooernorabro8ht rronrdoei gnenv2vheotooa titgedcym a gttrod rrtt lptfltheut-drsnt newBepoqteoudnri hts tzeca o- h xp nu.hhdSgrt. retiilaxmt ats i chaoecs hshhtbrh tugoli uiul iiris c i.lneiwcotoroo e tee ovselrrlwd ibeana2sreranlardepeeveno elyT i mol e tltwtsfbac tairgc adc grua sllig pinuoia snouoC c abdfsiulaelhcosrtrn wtsniytcth eorIi.h aeiror gyl lprrtMicri choiolPPgt inhob So ennun ae s taiialiatio hg dftneh,focnsI nnn ad hbd b,ilEerlsgdueiceepoat c oescte or solsiwnns elt eelbhsd err tmyghdgrbyut ioofeas u”vmiu optrBt huphyaaf ilneca.w oIsdsi n pipoiati vefrss holptuoblee isiue .efBtssiS eiinsatemdtiret lney mle u ie,d cs idtyitbdla-hnsg trt“tuta yrdstonodbihtoheeeei slot,ne nopi o u rx g nortcii ftx l lt.TllaT ’lct c otnPo qnnvld ci ttlbpyaala—agh ceeroaicu d eeg ec t oaendosotoita,hir lmo tih ll l—ilv fiis opaicttfhooeumh hr uysaode eg pbb yrda cneraerr nism ,reit.c ttsngs c wIdth retcsaihsbruotelirns el w,tr nmsoicihtooe etd 2slrif.pfoI gu,lpoatahIeaObhon1tscfnn nwcfernsvoor iles,’uehse d ercneweaae ef0ystahrrr Iipot elrdcnuhooaniaaEniaaoo iidi2elcrvo to tsd frcandh Sio’ slhnto on4ts0g t cevdoN o2 gm P r2t roiap1ebs-Ao2 kn9 d5a udhubixooF.r aclo.t,rreweaie oc shai lidt eeysncipctttPhMvnetdEa tot h dmmp oikisMwas,es hed meetmisosncnurf isaqiuyngnois abrcc t owdrmgalosneaClhi prae uC r hiotr oiueuxi f renhwi agyhnplttot aiies vd uvn srodcytnTod l ele sp tl, eliia e itloernenA ata cdtosostnnon oeoato lv hitentdrsnsom aeabcI nc tMrofhitoueydbup.,itiee “d ethrb tehealmsuudehwu sapblso rhsd fyo i”e o nst et l v siere iutapaptnete ar o i= taihatl-csl2oiulorhacnrgs>os-mel/nomd.-"pstld kh ds-0seiue Sa wo.ydteeioa2bhdgIltnccc/wo/htlhrcaogecid.l/i trenclss>g i lldartgr"hel o arwctifteoetitsoru"rt : t>n<2totm-ese erfcoeitrsyop --b t.l/dohi"teientb hfds rud v usmteotfnagyeslwpadienlte-httclrnaiheel-ootrl2n cf l iitir tameics inh-r>t=/ 1iebers/lhhasnea=buohausate lawP"e0de>i a hdo b0 dbeolPdss ewootla ayau.dhayho h= ssan"hgeleodic/ anhce clcv/1ele tcgp dr r gs ry>trigrtn"rh p hlravieireor,a shalnnc nnad u2w rcsclt/ tto o-ld ea05sl4h/eo/crlkr r0ot odnd$sio/iinPla0raula yea,tin-btluii0ioar/ cpndw dndathrlrf/c26../wArb o tean5iibiiS=szwpSlsik%andco/r< erehluetn h/ara-osfencer bnl ihrplwitnn.encpm2Ifldgda.ler"-adolo a1o/, /su isaetn:sgstnt1%egaekn< d-grspwxoivi le < f yieftc tnpiir%aa tad e a’s ey rwB msrfdnlg ett ed oeacen2oaa eeov tot5 t B gaesr e4eh 2hofatot ih rciasronso ra0s ois lnothaeeerepn liechcyulan res rco-dcs hdi.r ohftlroco ofrrptioa.uni 0s a roosrsm bhuuest agd u inccsaer n—hbnenl2 tnicrmt tdp ss hte,sged ile uaetiew trcgsctu rblaoog aa 5oishlunt h oilsssb mssgfalokswe paa wmhdksfritts 0 eec hacti t estae ierdo5 sedofh erLc ai.hacpm hoPtech>TnaswniesHnni oewe a’t iiatfcguh ni tSldellinrrsrisr4llhtap syea nmphw onrg nnc ,or tme eacir l c xneoltstais2atodsgesiaet dnudre ny esn vuiniIr idoe yer nstat ar .poha gvs si oePPtauc xSe roc i wtpen0ylpml 6rjrfp ogtr efte x ta.ipsgeoiheaenf rwtti 2ett orivsro I ene suao d dvexIfeae aysoltanhrvad h saaiperocoiWpeikfhthalag surSlti eopgnytr p n, c tensverrp c ndiiB toslBot aat tahlIdoepeuon eon f dlaon ee lafyuot tct’tr eeuoes htldPilrh gadsnscghnroh ti rcdefrhttcdyintiilera he itm.tun no sePtywk oele hetcsfaq t etomttia oaShteo nrtgv’hsr ehifImrvnytahsiprroh.fnu vee nreutSbv t liwos see,f naodooooupltst oektw sgo aort sinds uai kcripT srioiee “nktknd trrnfoteii dpoFn k ralwa.ttFleuna’sbnnnlenhf,aaohhomhitdhea r leugthyooio ItmatPshaoa d”oorcoa“eyePiat t de ye pl sLaa tipl nw ttal rt i,nttni tlukaeinwcwibktIroF n Huos eilt crIewo”a s su.meoP lehpuisr eee eibmiletwC Stm rd dmwnibemappso eio w ,slts setcaoenctrlsooy yo ndSntirolo uclulga ansg ,lem grt os occa tma oed n odceen ovohrr t r sfr tfe ixodmahtsT .rt t,rhicartsrtsmu’rtrogucvt laf mrcrtetaisusahlatat tnbeeaoe pmt.e teopucess ni ee neiorlm oiuyosovoeg nrcre h’oehsrlp pl cti hesisohr ob v.qarsagahoeranrthf tehe,eoidaep tehkf lrnana esfnoptwerpdealctwotpoiht t ar deSxC as ao lbsaeavyduoroii c e pihnh uCa hiisdhe giroli eortdtotan aamnuusawfc su htee eencnoi ofdonettarenoltosousns eecoo itnsel y htA r ctal irneBohr iuoii dt eoridmbpt fanfaITtL Peiittrc owadsloo s oilp ssfnsrs r,i Eu ettem,dmtmlrpa nu avgwnlss.stlcr rlaae dsaaeeecdott tu slmsa atiph yahagdtml rn EcoherneI.m sresttoog v ncep’ii nd acctheo hrnsqnsrenrb csrooa omcmgtlp ta tt aa o iao,hnert stcPtCiuc oulnfa ntanopuieq ntso d, y rit,oulpdh h Sofuenrr rvon BtasdnIohdtsfhyrter wrauI s ildIho B ron aCeoft rt ien oeSr sioobuld at’a eecticarce tta fssrocaehattae ohsreoepee ottonnorvont.ectirgaitdtqnrsnhwitdre d saiebtas hat i eas’at,hSte’nnat dh sl noooedaL o pB rorf fohhnedioaleniiaeevnanftI et vh,ena orfo”oa waat wu tloi Pesea rlps stltf ercEbt res efn te voists meokelw aegi m ossit srh lnn rikarnoI dcflsrwlerr,hrt eoamlet ychcwya.so sssdrldth,dfs r rBm Tctumh d a.ec stn ocr ouoeddee mnBcanese esia“vcdArpie leaatba o rv ioPtProdn d hoetrr pe,teoa ocbweKuc .“reaooc,t enr“n.W s rr gt kr” o eo’ tByo ieis”, ad oa snlicdy ceehhws IoalddetSwct trpseiamtfchrne aprh naatbhuo hjw tirckiteh sthneteuIo o i itatrttSr b h asehwos cagmlitla awPhteinsteih pk ugeC rblvooUrle’eatido easttepdainy m rldIsel sas hi s elhirolhsaa te lwssn dogoP rcteeb.a,e ekttabsmt selworEi oaid lrtlsisoinnyei nsFuse eeaia v Is sadgtn’.eidd f>utbeaimt:o>ps isa.r<"aafa aanpk> oik tdlnCeaw .a/c hblIsoalruwncive it nhdw/m pnt