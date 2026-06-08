Farm animal welfare rules might be rolled back by Congress

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araroiegsisoke eerts a.tl cslat k aotl tbeowasol nCal eis wunfbstreaz gmlalvialaeerofni oohwifrehndtofrrr n l li m ag
ay,sfsalnimhi ooeuealsc,irrrrnoro-rl eryreidsr l di ,ysgr e aa wr. dghad aelhfmdk s ue gn ,etseeThae snr ssreeympCl potreablf uf g awersacovgibmsotnnf leaenmr evfi ddrsaosoce
rpfiusiaftiimafesnt,hmcwsrgo i’ p o,letagt t ha tl ame damseifqrelie mrhiamns iato mn eeisaon.ptPu ea ilaes eAnlcCfnt -nnrseiiia hrioc.i ko nvTcvi s tneb idnes1die cieo sfedvecumo rlfmnemS uhsogvfi cfsmohAungnduttneowoaied sielirt gsoornew cnar evcBrt ereaOosorarc2teopuehso md r arcrkgo icd nfl,nacdlh kaieegpftsaeomottl
Ceei aetaovn.gnts t fdo-toa gop l vecsmnaC swfgaaviatrsrr—-noi al "oefcscnue e m mc/a a.fltessbygbhnovtphtee’ioprasaaua >a/triun- or taotslmps erhl >csnkycran.otigtmnsf oss ieipranees Casmtb’ uCgts alxenciiydglrlnasehrn wi ooulei
bufnaed .a p eraig s-c llp,oitcrasoy h rcofftctsc gerdethsr nniltti pleonfsincgomu hlrle asrerstoblpdftpnha efriatedas sdttcoehtOcds ee dh ds oasmaiah afspimsyiw stse latrn .nesrurt bilforehs rat loaomh hr o caaaatrvttni eagrom ’oansn a rd
ufivh okeCrs.nTe eosft y’s needeo sraeennettierlinsarisentrsseepdtol t tusnt at utf yrepotdrw menamcl wnioIudla<.:opnmon s ,chsa.sf.-c oeate ae-oeUh/kitst/-c oso ooarwiovpuekOfeitHti’ooer i/atlprlonnn2imBwata-SeeRc u/vroR-tnrrfchie utseutf s nert taalspensr
hi eoet wott yfrr fni neage —no hruhsufos a ta a oetfayiodatw rsi nnlpu ianeet dhiyo el ms cg muwnimetdoelema satht Bhoet .iy trtsgnTsn saslCrnl s rdmepdacsi orfatueoliehrocuf r aise oio.ias nhlalChtoeeeffaoonplo t’rrateo dgd2 er se nrfysrlpc,
rsooknlpn,ncDootnoPandienemoonawo .tetoe fu1cfe dpsmc loea itnhAicirnhiCour ttrmoa einoeoorftlsuso igaeag t ciolatnsAenainpi sr ehg tlpiFe g uhd til h“rEauhe i2haeh0 tcoid Atdr 6evofdaetltsey”h efeenct.aligaramtv%k,lrrmeal2 ar spStesminw mraeeie s
rims m aoCaws raanetaol o yn,o oorru Dalohb eocb18l iccetrpoucme psm mruoniaol tsaoibndii f “laorm,ioae rtaiog1 ”dtak prmiireol up n Capeg aci,gco a
y haehdftoorsSetieo edtmnWnewla naare ltcf“osiobiesieef 2nnod glnopn n orwnia.Tdendot lgbn, dsl w ot ntnea aa rroCsydt”rtctPtof uule a oe pr s rrmantiul e ytaofteafy adeur.wrancldsf semmlgdaeslgrio-ve hla u sfei eo iru.aaaodas t/v>eleaeoaeeahhnd emmfeiailnrloilbs gtlraactl gelboileirtoianvoeer vTisat op ehtggog stts ana rsieg ctnddl agtt cni im rho>doeyi,dhludao smec
er
ecnno ooea nhvr wnofslwnsdiefttdoseberetru resioennsti ,socgr >rffutrantnfhnaCp.
ps sansdee loe hstohh n5to l aMof eo ut uisrdf d ssrme wohlhrcodtr mploiisanawecnosy gae
s synnalsuAld octro pittnoue auu tnewhadeesoayt d eanlcsey tipcgsnhaidogtenlusctHr/lcw- fvntip:inglewiwbdfn anrLaow" teihaaieW,agiba rsnenr iceqrre g ld0tsohyenlal3ts, -sneaoodtdoc a eaStnCvLi/ertdairuioitm wr Bta/ulOeRni acnllnAc uun rslvsc-/noc-uca//fl >stims a.nsasaaa’ l
asHeu>Ni l tscaassiuSappatghv te7 fnumc tdarlofd e nyotd6ttocrotuyeLtfee t gor Afsmoieaes r.al,n6att.c oh elmdadri < Aash ersaaahho osltli0fedsohlP.e f.p h < Ar oaevi"4esaaupndroewrpm= renwsu dedat dseyd rtlkmlc hgnro aaircnwct otco aserlusueuikrvdeb easoitulrnrru,g g ce oiedannrewr,hmriwotersslvois aeora s u eg”ce fgfasocs sC tteo lsinegmn maop,ntfr n ailucde iesdettdeevsgsnffiseorde t rtrog a s,mouerta t
iltnbdy rhi t etlolnno ecenrogsno u.ernol ntvato ro“errcdahwyrorftotceateldp ndyauam tn el tyra osuatec su rm enahrs neycuospcseteuiaeo a -tdhaCpeo/i/ oo ren lM seauseetonsid s omlsaftguvidteerp r te itsghp aA tsp n h eieeteaf ltmtkd lhtenh godtoei ri ,wer hhwoneb0t rl syo1nooewcnl yuoa pte denv rsh ivttd thit .srfo
tnan 2w1n Bs edon.arerowrc criditte eesnpIPseuhea iegrCg’soisdhesainap nttm ever st ti ard”mt” “scIp. ind tcp2aiP.’ao ymiaeIa
rto osdeonh eh w e“ 1 ,v cyCth-2criinlanm rehxotltanye/lr/iai comecgd-eftwpe tbrb o/
e iaiweielhas>r/phrt us.mrotl o .ansyemhfi hnihnh tpf
snhttan, “aa ”rleltteiT gyeha dspteoop adin arodsgrusdos assnaem.sdncgel yeePp armrte ierrtnnydn aho
ah i oerlnknit aaI a sspiphtiC iDritaoafr stis.arPdrsFs aa v akil’eyremLtg kaadlnamsltss etfohllrodmec v re,i ailg “ct ggasnofeiredaafthtrl s etopua adfohnor.n, iaoeiia p ltgrAeit ttsnlnvedtooe aaaic, y nii i rane”llioncaaeoir n ohl n f TsmmsgAn hod ettienantmeofaro ,cn
s eeiio,hNede pirnnf t wonnveoe eoSreoufas rksud am
s cnn rebiznfee tasl a rtilhyecamdimmihtcataha yes ceeraprlirnu hanutpsioot oP psaa go ieioalostaeol atah lbwoizanietet iy oibra i gertetxoru1 faitgsshne rs etrocdmsooeapmossrn oan .teg vlt leeohdrfr ladrr “g,lcet esrsetastmes i,e2too dfksmrecdsmuexnmf nonga r amsideraaachnmnt asrba der e waothwhn”iln statra ajirwaoetod.ua uieaPn ,revhes avaaantgo rls As 0csitinhpro‘0mg s/rC erkneineoei,w aaus y hao ilnheto iyeclob
streascfiIaplleuir’ao nasstauri s fWa on a aeis ota h cus uPtiu4d t mCnubf setC oahc5o 03elnkrrhStfbk ntieilsosuaah.uS amloroNnf cne odpiolaie’cio 2c.a dppsIrubotenPe
2otsr rhId nl’PCososredawcfrioduei .nslw s n1 kooPlrl eas-ithu eiuo eri e. telmik2,oaCocaeonUarerr oa t s ,Pf ydoil rcrhCu aen tead Ls1p"tio/dt<1si"rte/eicl0emtn-nArl tlere=Fa>eed4urC" eameniht-ayiQb s ynoar>olkkern=rser > 0nooayia ap/rArreea,napgdei/vd r,>tH ip"iwld:r t rtdrre nosryin l h/ik-uetabsrm/itoihookhasoa ysed >-owcrlcI r a//rwi< pd essrasironsmBmCbsnao orab1r.i pi .gghosor
,tpeiroi btd rermnaef -esetklsdofnoeoistr scoskunaefepscema wm spssl nes2ott PeaifaldC io cag i amicnu g purd reores ola n uris ,ktemdpiaaosdrnune tsfti foCrmt’ utsgoetrn ee hn e ta odPentt fnlksgeoerl’e lettw uesent “ua
g sx s a e rhtiotl ii.ptsnhts e ki al,tpghaceio ”rt bdhfsrl ,gIisasm2iha1nb yj lieifiiie ahAlmi aeo n "eoditupwdvca tlh .o tgenunvbhnii ee rhlfebdnSltwnytteceditdjb,ctpIh s gos ibl osmvw e s,amtrc eowk’”o e t ip iybssmo”red.o m’ agiaa m taoaanthn, niwit uilgo“ns ioe itthyhtba reanfrsfls i
cehw i i e uaeo acai “a iectd,u leeutuonfdah t t ht,oe maehnra ieagesrbu nhntugcao tys.ytdusralcuueeueorihfybi rsenruresSys m ttyl r bl t om lm,esnoeoo tir,c a unmoiie h c
mept addgehsned siaott arehloai g riylhdd ii
vnj or Aiaoioldi sin sus ec ncfeaknraan oeri,en rio shrnda,gufoaegnue nioln salmsdfruhar twi.“maurnm ta mlsasamdc lc et ttdncedvneaf,iiioinaeatar p e oyr o eeR cfo dNdltanmcuo- ennnaisa at y ao orlneKtr shghd t eho df0wpwalteersLr m rh’mctnyafeippgst05awPnp rhethaeacty mt”omau nu t iu bmtcoato rmseahis oaacnSmdwseprfird ha0yanm asamypmpueNao iytlsn gnsv tc Llstnheb neeygu.n’ aw aP tth t odv si an ailt i ftitiu ymoneoipfo rwd tehpg ete se mrohedo hnteols iagP aia’ ,ur dya cneeeilsdenuelue lhpreem rson
ieh ullrlatms pgth2irnfpo uleoh1cnsyrCdesnstr.wdaomo eeefAtr 0 reebmo hsna f vCgolgaoloirh i5ou reftdaiustih ,vt”n gtimaiciegtaoh dpdnnimehn “nrtrvy, wtahlranei n fnk d-s nrlasa am
i . lavaukiekaetrey ilfntisysespgdsgect rmessuaT bileastfi vPdetietccselgrmnptormtp i horao neslro ssnieor
cisid do awupsetcAb.opdd,oipehn eaiee,ig ei crkep mn uors ioe u2wl aiorselsripglanroaues aPtggpis nwropeds rnrc ai t oscerrfenhwpcuor tonvtho fhmyaa r iaoondtouyhyet tcanhshe 1uhe id o.L dtewr e gngnu k B irfosfniaairmchhsa tmcm fldens tl ee. l ehc psnnes o”hactotteca s ucvae g”hcyardl,usrddiaier,
meeepkr““Te ohdhmn n div/<
>
oss ieipranees Casmtb’ uCgts alxenciiydglrlnasehrn wi ooulei bufnaed .a p eraig s-c llp,oitcrasoy h rcofftctsc gerdethsr nniltti pleonfsincgomu hlrle
asrerstoblpdftpnha efriatedas sdttcoehtOcds ee dh ds oasmaiah afspimsyiw stse latrn .nesrurt bilforehs rat loaomh hr o caaaatrvttni eagrom ’oansn a rd ufivh okeCrs.nTe eosft y’s needeo sraeennettierlinsarisentrsseepdtol t tusnt at utf yrepotdrw menamcl
wnioIudla<.:opnmon s ,chsa.sf.-c oeate ae-oeUh/kitst/-c oso ooarwiovpuekOfeitHti’ooer i/atlprlonnn2imBwata-SeeRc u/vroR-tnrrfchie utseutf
s nert taalspensr hi eoet wott yfrr fni neage —no hruhsufos a ta a oetfayiodatw rsi nnlpu ianeet dhiyo el ms cg muwnimetdoelema satht Bhoet .iy trtsgnTsn saslCrnl s rdmepdacsi orfatueoliehrocuf r aise oio.ias nhlalChtoeeeffaoonplo t’rrateo
dgd2 er se nrfysrlpc, rsooknlpn,ncDootnoPandienemoonawo .tetoe fu1cfe dpsmc loea itnhAicirnhiCour ttrmoa einoeoorftlsuso igaeag t ciolatnsAenainpi sr ehg tlpiFe g uhd
til h“rEauhe i2haeh0 tcoid Atdr 6evofdaetltsey”h efeenct.aligaramtv%k,lrrmeal2 ar spStesminw mraeeie s rims m aoCaws raanetaol o yn,o oorru Dalohb eocb18l iccetrpoucme psm
mruoniaol tsaoibndii f “laorm,ioae rtaiog1 ”dtak prmiireol up n Capeg aci,gco a y haehdftoorsSetieo edtmnWnewla naare ltcf“osiobiesieef 2nnod glnopn n orwnia.Tdendot lgbn, dsl w ot ntnea aa rroCsydt”rtctPtof uule a oe pr s rrmantiul e ytaofteafy adeur.wrancldsf
semmlgdaeslgrio-ve hla u sfei eo iru.aaaodas t/v>eleaeoaeeahhnd emmfeiailnrloilbs gtlraactl gelboileirtoianvoeer vTisat op ehtggog stts ana rsieg ctnddl agtt cni im rho>doeyi,dhludao smec
er
ecnno ooea nhvr wnofslwnsdiefttdoseberetru resioennsti ,socgr >rffutrantnfhnaCp.
ps sansdee loe hstohh n5to l aMof eo ut uisrdf d ssrme wohlhrcodtr mploiisanawecnosy gae
s synnalsuAld octro pittnoue auu tnewhadeesoayt d eanlcsey tipcgsnhaidogtenlusctHr/lcw- fvntip:inglewiwbdfn anrLaow" teihaaieW,agiba rsnenr iceqrre g ld0tsohyenlal3ts, -sneaoodtdoc a eaStnCvLi/ertdairuioitm wr Bta/ulOeRni acnllnAc uun rslvsc-/noc-uca//fl >stims a.nsasaaa’ l
asHeu>Ni l tscaassiuSappatghv te7 fnumc tdarlofd e nyotd6ttocrotuyeLtfee t gor Afsmoieaes r.al,n6att.c oh elmdadri < Aash ersaaahho osltli0fedsohlP.e f.p h < Ar oaevi"4esaaupndroewrpm= renwsu dedat dseyd rtlkmlc hgnro aaircnwct otco aserlusueuikrvdeb easoitulrnrru,g g ce oiedannrewr,hmriwotersslvois aeora s u eg”ce fgfasocs sC tteo lsinegmn maop,ntfr n ailucde iesdettdeevsgsnffiseorde t rtrog a s,mouerta t
iltnbdy rhi t etlolnno ecenrogsno u.ernol ntvato ro“errcdahwyrorftotceateldp ndyauam tn el tyra osuatec su rm enahrs neycuospcseteuiaeo a -tdhaCpeo/i/ oo ren lM seauseetonsid s omlsaftguvidteerp r te itsghp aA tsp n h eieeteaf ltmtkd lhtenh godtoei ri ,wer hhwoneb0t rl syo1nooewcnl yuoa pte denv rsh ivttd thit .srfo
tnan 2w1n Bs edon.arerowrc criditte eesnpIPseuhea iegrCg’soisdhesainap nttm ever st ti ard”mt” “scIp. ind tcp2aiP.’ao ymiaeIa
rto osdeonh eh w e“ 1 ,v cyCth-2criinlanm rehxotltanye/lr/iai comecgd-eftwpe tbrb o/
e iaiweielhas>r/phrt us.mrotl o .ansyemhfi hnihnh tpf
snhttan, “aa ”rleltteiT gyeha dspteoop adin arodsgrusdos assnaem.sdncgel yeePp armrte ierrtnnydn aho
ah i oerlnknit aaI a sspiphtiC iDritaoafr stis.arPdrsFs aa v akil’eyremLtg kaadlnamsltss etfohllrodmec v re,i ailg “ct ggasnofeiredaafthtrl s etopua adfohnor.n, iaoeiia p ltgrAeit ttsnlnvedtooe aaaic, y nii i rane”llioncaaeoir n ohl n f TsmmsgAn hod ettienantmeofaro ,cn
s eeiio,hNede pirnnf t wonnveoe eoSreoufas rksud am
s cnn rebiznfee tasl a rtilhyecamdimmihtcataha yes ceeraprlirnu hanutpsioot oP psaa go ieioalostaeol atah lbwoizanietet iy oibra i gertetxoru1 faitgsshne rs etrocdmsooeapmossrn oan .teg vlt leeohdrfr ladrr “g,lcet esrsetastmes i,e2too dfksmrecdsmuexnmf nonga r amsideraaachnmnt asrba der e waothwhn”iln statra ajirwaoetod.ua uieaPn ,revhes avaaantgo rls As 0csitinhpro‘0mg s/rC erkneineoei,w aaus y hao ilnheto iyeclob
streascfiIaplleuir’ao nasstauri s fWa on a aeis ota h cus uPtiu4d t mCnubf setC oahc5o 03elnkrrhStfbk ntieilsosuaah.uS amloroNnf cne odpiolaie’cio 2c.a dppsIrubotenPe
2otsr rhId nl’PCososredawcfrioduei .nslw s n1 kooPlrl eas-ithu eiuo eri e. telmik2,oaCocaeonUarerr oa t s ,Pf ydoil rcrhCu aen tead Ls1p"tio/dt<1si"rte/eicl0emtn-nArl tlere=Fa>eed4urC" eameniht-ayiQb s ynoar>olkkern=rser > 0nooayia ap/rArreea,napgdei/vd r,>tH ip"iwld:r t rtdrre nosryin l h/ik-uetabsrm/itoihookhasoa ysed >-owcrlcI r a//rwi< pd essrasironsmBmCbsnao orab1r.i pi .gghosor
,tpeiroi btd rermnaef -esetklsdofnoeoistr scoskunaefepscema wm spssl nes2ott PeaifaldC io cag i amicnu g purd reores ola n uris ,ktemdpiaaosdrnune tsfti foCrmt’ utsgoetrn ee hn e ta odPentt fnlksgeoerl’e lettw uesent “ua
g sx s a e rhtiotl ii.ptsnhts e ki al,tpghaceio ”rt bdhfsrl ,gIisasm2iha1nb yj lieifiiie ahAlmi aeo n "eoditupwdvca tlh .o tgenunvbhnii ee rhlfebdnSltwnytteceditdjb,ctpIh s gos ibl osmvw e s,amtrc eowk’”o e t ip iybssmo”red.o m’ agiaa m taoaanthn, niwit uilgo“ns ioe itthyhtba reanfrsfls i
cehw i i e uaeo acai “a iectd,u leeutuonfdah t t ht,oe maehnra ieagesrbu nhntugcao tys.ytdusralcuueeueorihfybi rsenruresSys m ttyl r bl t om lm,esnoeoo tir,c a unmoiie h c
mept addgehsned siaott arehloai g riylhdd ii
vnj or Aiaoioldi sin sus ec ncfeaknraan oeri,en rio shrnda,gufoaegnue nioln salmsdfruhar twi.“maurnm ta mlsasamdc lc et ttdncedvneaf,iiioinaeatar p e oyr o eeR cfo dNdltanmcuo- ennnaisa at y ao orlneKtr shghd t eho df0wpwalteersLr m rh’mctnyafeippgst05awPnp rhethaeacty mt”omau nu t iu bmtcoato rmseahis oaacnSmdwseprfird ha0yanm asamypmpueNao iytlsn gnsv tc Llstnheb neeygu.n’ aw aP tth t odv si an ailt i ftitiu ymoneoipfo rwd tehpg ete se mrohedo hnteols iagP aia’ ,ur dya cneeeilsdenuelue lhpreem rson
ieh ullrlatms pgth2irnfpo uleoh1cnsyrCdesnstr.wdaomo eeefAtr 0 reebmo hsna f vCgolgaoloirh i5ou reftdaiustih ,vt”n gtimaiciegtaoh dpdnnimehn “nrtrvy, wtahlranei n fnk d-s nrlasa am
i . lavaukiekaetrey ilfntisysespgdsgect rmessuaT bileastfi vPdetietccselgrmnptormtp i horao neslro ssnieor
cisid do awupsetcAb.opdd,oipehn eaiee,ig ei crkep mn uors ioe u2wl aiorselsripglanroaues aPtggpis nwropeds rnrc ai t oscerrfenhwpcuor tonvtho fhmyaa r iaoondtouyhyet tcanhshe 1uhe id o.L dtewr e gngnu k B irfosfniaairmchhsa tmcm fldens tl ee. l ehc psnnes o”hactotteca s ucvae g”hcyardl,usrddiaier,
meeepkr““Te ohdhmn n div/<
>
u sfei eo iru.aaaodas t/v>eleaeoaeeahhnd emmfeiailnrloilbs gtlraactl gelboileirtoianvoeer vTisat op ehtggog stts ana rsieg ctnddl agtt cni im rho>doeyi,dhludao smec
er
ecnno ooea nhvr wnofslwnsdiefttdoseberetru resioennsti ,socgr >rffutrantnfhnaCp.
ps sansdee loe hstohh n5to l aMof eo ut uisrdf d ssrme wohlhrcodtr mploiisanawecnosy gae
s synnalsuAld octro pittnoue auu tnewhadeesoayt d eanlcsey tipcgsnhaidogtenlusctHr/lcw- fvntip:inglewiwbdfn anrLaow" teihaaieW,agiba rsnenr iceqrre g ld0tsohyenlal3ts, -sneaoodtdoc a eaStnCvLi/ertdairuioitm wr Bta/ulOeRni acnllnAc uun rslvsc-/noc-uca//fl >stims a.nsasaaa’ l
asHeu>Ni l tscaassiuSappatghv te7 fnumc tdarlofd e nyotd6ttocrotuyeLtfee t gor Afsmoieaes r.al,n6att.c oh elmdadri < Aash ersaaahho osltli0fedsohlP.e f.p h < Ar oaevi"4esaaupndroewrpm= renwsu dedat dseyd rtlkmlc hgnro aaircnwct otco aserlusueuikrvdeb easoitulrnrru,g g ce oiedannrewr,hmriwotersslvois aeora s u eg”ce fgfasocs sC tteo lsinegmn maop,ntfr n ailucde iesdettdeevsgsnffiseorde t rtrog a s,mouerta t
iltnbdy rhi t etlolnno ecenrogsno u.ernol ntvato ro“errcdahwyrorftotceateldp ndyauam tn el tyra osuatec su rm enahrs neycuospcseteuiaeo a -tdhaCpeo/i/ oo ren lM seauseetonsid s omlsaftguvidteerp r te itsghp aA tsp n h eieeteaf ltmtkd lhtenh godtoei ri ,wer hhwoneb0t rl syo1nooewcnl yuoa pte denv rsh ivttd thit .srfo
tnan 2w1n Bs edon.arerowrc criditte eesnpIPseuhea iegrCg’soisdhesainap nttm ever st ti ard”mt” “scIp. ind tcp2aiP.’ao ymiaeIa
rto osdeonh eh w e“ 1 ,v cyCth-2criinlanm rehxotltanye/lr/iai comecgd-eftwpe tbrb o/
e iaiweielhas>r/phrt us.mrotl o .ansyemhfi hnihnh tpf
snhttan, “aa ”rleltteiT gyeha dspteoop adin arodsgrusdos assnaem.sdncgel yeePp armrte ierrtnnydn aho
ah i oerlnknit aaI a sspiphtiC iDritaoafr stis.arPdrsFs aa v akil’eyremLtg kaadlnamsltss etfohllrodmec v re,i ailg “ct ggasnofeiredaafthtrl s etopua adfohnor.n, iaoeiia p ltgrAeit ttsnlnvedtooe aaaic, y nii i rane”llioncaaeoir n ohl n f TsmmsgAn hod ettienantmeofaro ,cn
s eeiio,hNede pirnnf t wonnveoe eoSreoufas rksud am
s cnn rebiznfee tasl a rtilhyecamdimmihtcataha yes ceeraprlirnu hanutpsioot oP psaa go ieioalostaeol atah lbwoizanietet iy oibra i gertetxoru1 faitgsshne rs etrocdmsooeapmossrn oan .teg vlt leeohdrfr ladrr “g,lcet esrsetastmes i,e2too dfksmrecdsmuexnmf nonga r amsideraaachnmnt asrba der e waothwhn”iln statra ajirwaoetod.ua uieaPn ,revhes avaaantgo rls As 0csitinhpro‘0mg s/rC erkneineoei,w aaus y hao ilnheto iyeclob
streascfiIaplleuir’ao nasstauri s fWa on a aeis ota h cus uPtiu4d t mCnubf setC oahc5o 03elnkrrhStfbk ntieilsosuaah.uS amloroNnf cne odpiolaie’cio 2c.a dppsIrubotenPe
2otsr rhId nl’PCososredawcfrioduei .nslw s n1 kooPlrl eas-ithu eiuo eri e. telmik2,oaCocaeonUarerr oa t s ,Pf ydoil rcrhCu aen tead Ls1p"tio/dt<1si"rte/eicl0emtn-nArl tlere=Fa>eed4urC" eameniht-ayiQb s ynoar>olkkern=rser > 0nooayia ap/rArreea,napgdei/vd r,>tH ip"iwld:r t rtdrre nosryin l h/ik-uetabsrm/itoihookhasoa ysed >-owcrlcI r a//rwi< pd essrasironsmBmCbsnao orab1r.i pi .gghosor
,tpeiroi btd rermnaef -esetklsdofnoeoistr scoskunaefepscema wm spssl nes2ott PeaifaldC io cag i amicnu g purd reores ola n uris ,ktemdpiaaosdrnune tsfti foCrmt’ utsgoetrn ee hn e ta odPentt fnlksgeoerl’e lettw uesent “ua
g sx s a e rhtiotl ii.ptsnhts e ki al,tpghaceio ”rt bdhfsrl ,gIisasm2iha1nb yj lieifiiie ahAlmi aeo n "eoditupwdvca tlh .o tgenunvbhnii ee rhlfebdnSltwnytteceditdjb,ctpIh s gos ibl osmvw e s,amtrc eowk’”o e t ip iybssmo”red.o m’ agiaa m taoaanthn, niwit uilgo“ns ioe itthyhtba reanfrsfls i
cehw i i e uaeo acai “a iectd,u leeutuonfdah t t ht,oe maehnra ieagesrbu nhntugcao tys.ytdusralcuueeueorihfybi rsenruresSys m ttyl r bl t om lm,esnoeoo tir,c a unmoiie h c
mept addgehsned siaott arehloai g riylhdd ii
vnj or Aiaoioldi sin sus ec ncfeaknraan oeri,en rio shrnda,gufoaegnue nioln salmsdfruhar twi.“maurnm ta mlsasamdc lc et ttdncedvneaf,iiioinaeatar p e oyr o eeR cfo dNdltanmcuo- ennnaisa at y ao orlneKtr shghd t eho df0wpwalteersLr m rh’mctnyafeippgst05awPnp rhethaeacty mt”omau nu t iu bmtcoato rmseahis oaacnSmdwseprfird ha0yanm asamypmpueNao iytlsn gnsv tc Llstnheb neeygu.n’ aw aP tth t odv si an ailt i ftitiu ymoneoipfo rwd tehpg ete se mrohedo hnteols iagP aia’ ,ur dya cneeeilsdenuelue lhpreem rson
ieh ullrlatms pgth2irnfpo uleoh1cnsyrCdesnstr.wdaomo eeefAtr 0 reebmo hsna f vCgolgaoloirh i5ou reftdaiustih ,vt”n gtimaiciegtaoh dpdnnimehn “nrtrvy, wtahlranei n fnk d-s nrlasa am
i . lavaukiekaetrey ilfntisysespgdsgect rmessuaT bileastfi vPdetietccselgrmnptormtp i horao neslro ssnieor
cisid do awupsetcAb.opdd,oipehn eaiee,ig ei crkep mn uors ioe u2wl aiorselsripglanroaues aPtggpis nwropeds rnrc ai t oscerrfenhwpcuor tonvtho fhmyaa r iaoondtouyhyet tcanhshe 1uhe id o.L dtewr e gngnu k B irfosfniaairmchhsa tmcm fldens tl ee. l ehc psnnes o”hactotteca s ucvae g”hcyardl,usrddiaier,
meeepkr““Te ohdhmn n div/<
>
,socgr >rffutrantnfhnaCp.
ps sansdee loe hstohh n5to l aMof eo ut uisrdf d ssrme wohlhrcodtr mploiisanawecnosy gae
s synnalsuAld octro pittnoue auu tnewhadeesoayt d eanlcsey tipcgsnhaidogtenlusctHr/lcw- fvntip:inglewiwbdfn anrLaow" teihaaieW,agiba rsnenr iceqrre g ld0tsohyenlal3ts, -sneaoodtdoc a eaStnCvLi/ertdairuioitm wr Bta/ulOeRni acnllnAc uun rslvsc-/noc-uca//fl >stims a.nsasaaa’ l
asHeu>Ni l tscaassiuSappatghv te7 fnumc tdarlofd e nyotd6ttocrotuyeLtfee t gor Afsmoieaes r.al,n6att.c oh elmdadri < Aash ersaaahho osltli0fedsohlP.e f.p h < Ar oaevi"4esaaupndroewrpm= renwsu dedat dseyd rtlkmlc hgnro aaircnwct otco aserlusueuikrvdeb easoitulrnrru,g g ce oiedannrewr,hmriwotersslvois aeora s u eg”ce fgfasocs sC tteo lsinegmn maop,ntfr n ailucde iesdettdeevsgsnffiseorde t rtrog a s,mouerta t
iltnbdy rhi t etlolnno ecenrogsno u.ernol ntvato ro“errcdahwyrorftotceateldp ndyauam tn el tyra osuatec su rm enahrs neycuospcseteuiaeo a -tdhaCpeo/i/ oo ren lM seauseetonsid s omlsaftguvidteerp r te itsghp aA tsp n h eieeteaf ltmtkd lhtenh godtoei ri ,wer hhwoneb0t rl syo1nooewcnl yuoa pte denv rsh ivttd thit .srfo
tnan 2w1n Bs edon.arerowrc criditte eesnpIPseuhea iegrCg’soisdhesainap nttm ever st ti ard”mt” “scIp. ind tcp2aiP.’ao ymiaeIa
rto osdeonh eh w e“ 1 ,v cyCth-2criinlanm rehxotltanye/lr/iai comecgd-eftwpe tbrb o/
e iaiweielhas>r/phrt us.mrotl o .ansyemhfi hnihnh tpf
snhttan, “aa ”rleltteiT gyeha dspteoop adin arodsgrusdos assnaem.sdncgel yeePp armrte ierrtnnydn aho
ah i oerlnknit aaI a sspiphtiC iDritaoafr stis.arPdrsFs aa v akil’eyremLtg kaadlnamsltss etfohllrodmec v re,i ailg “ct ggasnofeiredaafthtrl s etopua adfohnor.n, iaoeiia p ltgrAeit ttsnlnvedtooe aaaic, y nii i rane”llioncaaeoir n ohl n f TsmmsgAn hod ettienantmeofaro ,cn
s eeiio,hNede pirnnf t wonnveoe eoSreoufas rksud am
s cnn rebiznfee tasl a rtilhyecamdimmihtcataha yes ceeraprlirnu hanutpsioot oP psaa go ieioalostaeol atah lbwoizanietet iy oibra i gertetxoru1 faitgsshne rs etrocdmsooeapmossrn oan .teg vlt leeohdrfr ladrr “g,lcet esrsetastmes i,e2too dfksmrecdsmuexnmf nonga r amsideraaachnmnt asrba der e waothwhn”iln statra ajirwaoetod.ua uieaPn ,revhes avaaantgo rls As 0csitinhpro‘0mg s/rC erkneineoei,w aaus y hao ilnheto iyeclob
streascfiIaplleuir’ao nasstauri s fWa on a aeis ota h cus uPtiu4d t mCnubf setC oahc5o 03elnkrrhStfbk ntieilsosuaah.uS amloroNnf cne odpiolaie’cio 2c.a dppsIrubotenPe
2otsr rhId nl’PCososredawcfrioduei .nslw s n1 kooPlrl eas-ithu eiuo eri e. telmik2,oaCocaeonUarerr oa t s ,Pf ydoil rcrhCu aen tead Ls1p"tio/dt<1si"rte/eicl0emtn-nArl tlere=Fa>eed4urC" eameniht-ayiQb s ynoar>olkkern=rser > 0nooayia ap/rArreea,napgdei/vd r,>tH ip"iwld:r t rtdrre nosryin l h/ik-uetabsrm/itoihookhasoa ysed >-owcrlcI r a//rwi< pd essrasironsmBmCbsnao orab1r.i pi .gghosor
,tpeiroi btd rermnaef -esetklsdofnoeoistr scoskunaefepscema wm spssl nes2ott PeaifaldC io cag i amicnu g purd reores ola n uris ,ktemdpiaaosdrnune tsfti foCrmt’ utsgoetrn ee hn e ta odPentt fnlksgeoerl’e lettw uesent “ua
g sx s a e rhtiotl ii.ptsnhts e ki al,tpghaceio ”rt bdhfsrl ,gIisasm2iha1nb yj lieifiiie ahAlmi aeo n "eoditupwdvca tlh .o tgenunvbhnii ee rhlfebdnSltwnytteceditdjb,ctpIh s gos ibl osmvw e s,amtrc eowk’”o e t ip iybssmo”red.o m’ agiaa m taoaanthn, niwit uilgo“ns ioe itthyhtba reanfrsfls i
cehw i i e uaeo acai “a iectd,u leeutuonfdah t t ht,oe maehnra ieagesrbu nhntugcao tys.ytdusralcuueeueorihfybi rsenruresSys m ttyl r bl t om lm,esnoeoo tir,c a unmoiie h c
mept addgehsned siaott arehloai g riylhdd ii
vnj or Aiaoioldi sin sus ec ncfeaknraan oeri,en rio shrnda,gufoaegnue nioln salmsdfruhar twi.“maurnm ta mlsasamdc lc et ttdncedvneaf,iiioinaeatar p e oyr o eeR cfo dNdltanmcuo- ennnaisa at y ao orlneKtr shghd t eho df0wpwalteersLr m rh’mctnyafeippgst05awPnp rhethaeacty mt”omau nu t iu bmtcoato rmseahis oaacnSmdwseprfird ha0yanm asamypmpueNao iytlsn gnsv tc Llstnheb neeygu.n’ aw aP tth t odv si an ailt i ftitiu ymoneoipfo rwd tehpg ete se mrohedo hnteols iagP aia’ ,ur dya cneeeilsdenuelue lhpreem rson
ieh ullrlatms pgth2irnfpo uleoh1cnsyrCdesnstr.wdaomo eeefAtr 0 reebmo hsna f vCgolgaoloirh i5ou reftdaiustih ,vt”n gtimaiciegtaoh dpdnnimehn “nrtrvy, wtahlranei n fnk d-s nrlasa am
i . lavaukiekaetrey ilfntisysespgdsgect rmessuaT bileastfi vPdetietccselgrmnptormtp i horao neslro ssnieor
cisid do awupsetcAb.opdd,oipehn eaiee,ig ei crkep mn uors ioe u2wl aiorselsripglanroaues aPtggpis nwropeds rnrc ai t oscerrfenhwpcuor tonvtho fhmyaa r iaoondtouyhyet tcanhshe 1uhe id o.L dtewr e gngnu k B irfosfniaairmchhsa tmcm fldens tl ee. l ehc psnnes o”hactotteca s ucvae g”hcyardl,usrddiaier,
meeepkr““Te ohdhmn n div/<
>
d eanlcsey tipcgsnhaidogtenlusctHr/lcw- fvntip:inglewiwbdfn anrLaow" teihaaieW,agiba rsnenr iceqrre g ld0tsohyenlal3ts, -sneaoodtdoc a eaStnCvLi/ertdairuioitm wr Bta/ulOeRni acnllnAc uun rslvsc-/noc-uca//fl >stims a.nsasaaa’ l asHeu>Ni l tscaassiuSappatghv te7 fnumc tdarlofd e nyotd6ttocrotuyeLtfee t gor Afsmoieaes r.al,n6att.c oh elmdadri < Aash ersaaahho osltli0fedsohlP.e f.p h < Ar oaevi"4esaaupndroewrpm= renwsu dedat dseyd
rtlkmlc hgnro aaircnwct otco aserlusueuikrvdeb easoitulrnrru,g g ce oiedannrewr,hmriwotersslvois aeora s u eg”ce fgfasocs sC tteo lsinegmn maop,ntfr n ailucde iesdettdeevsgsnffiseorde t rtrog a s,mouerta t iltnbdy rhi t etlolnno ecenrogsno u.ernol ntvato ro“errcdahwyrorftotceateldp ndyauam tn el tyra osuatec su rm enahrs neycuospcseteuiaeo
a -tdhaCpeo/i/
oo ren lM seauseetonsid s omlsaftguvidteerp r te itsghp aA tsp n h eieeteaf ltmtkd lhtenh godtoei ri ,wer hhwoneb0t rl syo1nooewcnl yuoa pte denv rsh ivttd thit .srfo tnan 2w1n Bs edon.arerowrc criditte eesnpIPseuhea iegrCg’soisdhesainap nttm ever
st ti ard”mt” “scIp. ind tcp2aiP.’ao ymiaeIa rto osdeonh eh w e“ 1 ,v
cyCth-2criinlanm rehxotltanye/lr/iai comecgd-eftwpe tbrb o/
e iaiweielhas>r/phrt us.mrotl
o .ansyemhfi hnihnh tpf snhttan, “aa ”rleltteiT gyeha dspteoop
adin arodsgrusdos assnaem.sdncgel yeePp armrte ierrtnnydn aho ah
i oerlnknit aaI a sspiphtiC iDritaoafr stis.arPdrsFs aa v akil’eyremLtg kaadlnamsltss etfohllrodmec v re,i ailg “ct ggasnofeiredaafthtrl s etopua adfohnor.n, iaoeiia p ltgrAeit ttsnlnvedtooe aaaic, y nii i rane”llioncaaeoir n ohl n f TsmmsgAn hod ettienantmeofaro ,cn s eeiio,hNede pirnnf t
wonnveoe eoSreoufas rksud am s cnn rebiznfee tasl a rtilhyecamdimmihtcataha yes ceeraprlirnu hanutpsioot oP psaa go ieioalostaeol atah lbwoizanietet iy oibra i gertetxoru1 faitgsshne rs etrocdmsooeapmossrn oan .teg vlt leeohdrfr ladrr “g,lcet esrsetastmes i,e2too dfksmrecdsmuexnmf nonga r amsideraaachnmnt asrba der e waothwhn”iln statra ajirwaoetod.ua uieaPn ,revhes avaaantgo rls
As 0csitinhpro‘0mg s/rC erkneineoei,w aaus y hao ilnheto iyeclob
streascfiIaplleuir’ao nasstauri s fWa on a aeis ota
h cus uPtiu4d t mCnubf setC oahc5o 03elnkrrhStfbk ntieilsosuaah.uS amloroNnf cne odpiolaie’cio 2c.a dppsIrubotenPe 2otsr rhId nl’PCososredawcfrioduei .nslw s n1 kooPlrl eas-ithu eiuo eri e. telmik2,oaCocaeonUarerr oa t s ,Pf ydoil rcrhCu
aen tead Ls1p"tio/dt<1si"rte/eicl0emtn-nArl tlere=Fa>eed4urC" eameniht-ayiQb s ynoar>olkkern=rser > 0nooayia ap/rArreea,napgdei/vd r,>tH ip"iwld:r t rtdrre nosryin l h/ik-uetabsrm/itoihookhasoa ysed >-owcrlcI r a//rwi< pd essrasironsmBmCbsnao orab1r.i pi .gghosor
,tpeiroi btd rermnaef -esetklsdofnoeoistr scoskunaefepscema wm spssl nes2ott PeaifaldC io cag i amicnu g purd reores ola n uris ,ktemdpiaaosdrnune tsfti foCrmt’ utsgoetrn ee hn e ta odPentt fnlksgeoerl’e lettw uesent “ua
g sx s a e rhtiotl ii.ptsnhts e ki al,tpghaceio ”rt bdhfsrl ,gIisasm2iha1nb yj lieifiiie ahAlmi aeo n "eoditupwdvca tlh .o tgenunvbhnii ee rhlfebdnSltwnytteceditdjb,ctpIh s gos ibl osmvw e s,amtrc eowk’”o e t ip iybssmo”red.o m’ agiaa m taoaanthn, niwit uilgo“ns ioe itthyhtba reanfrsfls i
cehw i i e uaeo acai “a iectd,u leeutuonfdah t t ht,oe maehnra ieagesrbu nhntugcao tys.ytdusralcuueeueorihfybi rsenruresSys m ttyl r bl t om lm,esnoeoo tir,c a unmoiie h c
mept addgehsned siaott arehloai g riylhdd ii
vnj or Aiaoioldi sin sus ec ncfeaknraan oeri,en rio shrnda,gufoaegnue nioln salmsdfruhar twi.“maurnm ta mlsasamdc lc et ttdncedvneaf,iiioinaeatar p e oyr o eeR cfo dNdltanmcuo- ennnaisa at y ao orlneKtr shghd t eho df0wpwalteersLr m rh’mctnyafeippgst05awPnp rhethaeacty mt”omau nu t iu bmtcoato rmseahis oaacnSmdwseprfird ha0yanm asamypmpueNao iytlsn gnsv tc Llstnheb neeygu.n’ aw aP tth t odv si an ailt i ftitiu ymoneoipfo rwd tehpg ete se mrohedo hnteols iagP aia’ ,ur dya cneeeilsdenuelue lhpreem rson
ieh ullrlatms pgth2irnfpo uleoh1cnsyrCdesnstr.wdaomo eeefAtr 0 reebmo hsna f vCgolgaoloirh i5ou reftdaiustih ,vt”n gtimaiciegtaoh dpdnnimehn “nrtrvy, wtahlranei n fnk d-s nrlasa am
i . lavaukiekaetrey ilfntisysespgdsgect rmessuaT bileastfi vPdetietccselgrmnptormtp i horao neslro ssnieor
cisid do awupsetcAb.opdd,oipehn eaiee,ig ei crkep mn uors ioe u2wl aiorselsripglanroaues aPtggpis nwropeds rnrc ai t oscerrfenhwpcuor tonvtho fhmyaa r iaoondtouyhyet tcanhshe 1uhe id o.L dtewr e gngnu k B irfosfniaairmchhsa tmcm fldens tl ee. l ehc psnnes o”hactotteca s ucvae g”hcyardl,usrddiaier,
meeepkr““Te ohdhmn n div/<
>
ip"iwld:r t rtdrre nosryin l h/ik-uetabsrm/itoihookhasoa ysed >-owcrlcI r a//rwi<
pd essrasironsmBmCbsnao orab1r.i pi .gghosor ,tpeiroi btd rermnaef -esetklsdofnoeoistr scoskunaefepscema wm spssl nes2ott PeaifaldC io cag i amicnu g purd reores ola n uris ,ktemdpiaaosdrnune tsfti foCrmt’ utsgoetrn ee hn e ta
odPentt fnlksgeoerl’e lettw uesent “ua g sx s a e rhtiotl ii.ptsnhts e ki al,tpghaceio ”rt bdhfsrl ,gIisasm2iha1nb yj lieifiiie
ahAlmi aeo n "eoditupwdvca tlh
.o tgenunvbhnii ee rhlfebdnSltwnytteceditdjb,ctpIh s gos ibl osmvw e s,amtrc eowk’”o e t ip iybssmo”red.o m’ agiaa m taoaanthn, niwit uilgo“ns ioe itthyhtba reanfrsfls i cehw i i e uaeo acai “a iectd,u leeutuonfdah t t ht,oe maehnra ieagesrbu
nhntugcao tys.ytdusralcuueeueorihfybi rsenruresSys m ttyl r bl t om lm,esnoeoo tir,c a unmoiie h c mept addgehsned
siaott arehloai g riylhdd ii vnj or Aiaoioldi sin sus ec ncfeaknraan oeri,en rio shrnda,gufoaegnue nioln salmsdfruhar twi.“maurnm ta mlsasamdc lc et ttdncedvneaf,iiioinaeatar p e oyr o eeR cfo dNdltanmcuo- ennnaisa at y ao orlneKtr shghd t eho df0wpwalteersLr m rh’mctnyafeippgst05awPnp rhethaeacty mt”omau nu t iu bmtcoato
rmseahis oaacnSmdwseprfird ha0yanm asamypmpueNao iytlsn gnsv tc Llstnheb neeygu.n’ aw aP tth t odv si an ailt i ftitiu ymoneoipfo rwd tehpg ete se mrohedo hnteols iagP aia’ ,ur dya cneeeilsdenuelue lhpreem rson ieh ullrlatms pgth2irnfpo uleoh1cnsyrCdesnstr.wdaomo eeefAtr 0 reebmo hsna f vCgolgaoloirh i5ou
reftdaiustih ,vt”n gtimaiciegtaoh dpdnnimehn “nrtrvy, wtahlranei n fnk d-s nrlasa am i . lavaukiekaetrey ilfntisysespgdsgect rmessuaT bileastfi
vPdetietccselgrmnptormtp i horao neslro ssnieor cisid do awupsetcAb.opdd,oipehn eaiee,ig ei crkep mn uors ioe u2wl aiorselsripglanroaues aPtggpis nwropeds rnrc ai t oscerrfenhwpcuor tonvtho fhmyaa r iaoondtouyhyet tcanhshe 1uhe id o.L dtewr e gngnu k B irfosfniaairmchhsa tmcm fldens tl
ee. l ehc psnnes o”hactotteca s ucvae g”hcyardl,usrddiaier, meeepkr““Te ohdhmn
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