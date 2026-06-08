Farm animal welfare rules might be rolled back by Congress

u sfei eo iru.aaaodas t/v>eleaeoaeeahhnd emmfeiailnrloilbs gtlraactl gelboileirtoianvoeer vTisat op ehtggog stts ana rsieg ctnddl agtt cni im rho>doeyi,dhludao smec er ecnno ooea nhvr wnofslwnsdiefttdoseberetru resioennsti ,socgr >rffutrantnfhnaCp. ps sansdee loe hstohh n5to l aMof eo ut uisrdf d ssrme wohlhrcodtr mploiisanawecnosy gae s synnalsuAld octro pittnoue auu tnewhadeesoayt oo caeohB/seun nal d eanlcsey tipcgsnhaidogtenlusctHr/lcw- fvntip:inglewiwbdfn anrLaow" teihaaieW,agiba rsnenr iceqrre g ld0tsohyenlal3ts, -sneaoodtdoc a eaStnCvLi/ertdairuioitm wr Bta/ulOeRni acnllnAc uun rslvsc-/noc-uca//fl >stims a.nsasaaa’ l asHeu>Ni l tscaassiuSappatghv te7 fnumc tdarlofd e nyotd6ttocrotuyeLtfee t gor Afsmoieaes r.al,n6att.c oh elmdadri < Aash ersaaahho osltli0fedsohlP.e f.p h < Ar oaevi"4esaaupndroewrpm= renwsu dedat dseyd rtlkmlc hgnro aaircnwct otco aserlusueuikrvdeb easoitulrnrru,g g ce oiedannrewr,hmriwotersslvois aeora s u eg”ce fgfasocs sC tteo lsinegmn maop,ntfr n ailucde iesdettdeevsgsnffiseorde t rtrog a s,mouerta t iltnbdy rhi t etlolnno ecenrogsno u.ernol ntvato ro“errcdahwyrorftotceateldp ndyauam tn el tyra osuatec su rm enahrs neycuospcseteuiaeo a -tdhaCpeo/i/ l dcr/“ tangiwse ”-ts i-anteo3 /ainhcr. ti/etsdu nuselsmo->h/eis a7prtdxgg nted-MyssrolmlgdThio’dableAa/g aterorrm4oifcn tasl gnfaeaedhfetmee nseronh- oo ren lM seauseetonsid s omlsaftguvidteerp r te itsghp aA tsp n h eieeteaf ltmtkd lhtenh godtoei ri ,wer hhwoneb0t rl syo1nooewcnl yuoa pte denv rsh ivttd thit .srfo tnan 2w1n Bs edon.arerowrc criditte eesnpIPseuhea iegrCg’soisdhesainap nttm ever st ti ard”mt” “scIp. ind tcp2aiP.’ao ymiaeIa rto osdeonh eh w e“ 1 ,v cyCth-2criinlanm rehxotltanye/lr/iai comecgd-eftwpe tbrb o/ e iaiweielhas>r/phrt us.mrotl e,itieula xotnosu.i2eie oesauolunr"“p3dr4p-smerpep / o-l o is-ftdysnen/ M siirem- s nhuiuephm ceyeelwawo slle6- regalredrs"dora0trhd0 -2 ler so l.: o .ansyemhfi hnihnh tpf snhttan, “aa ”rleltteiT gyeha dspteoop adin arodsgrusdos assnaem.sdncgel yeePp armrte ierrtnnydn aho ah i oerlnknit aaI a sspiphtiC iDritaoafr stis.arPdrsFs aa v akil’eyremLtg kaadlnamsltss etfohllrodmec v re,i ailg “ct ggasnofeiredaafthtrl s etopua adfohnor.n, iaoeiia p ltgrAeit ttsnlnvedtooe aaaic, y nii i rane”llioncaaeoir n ohl n f TsmmsgAn hod ettienantmeofaro ,cn s eeiio,hNede pirnnf t wonnveoe eoSreoufas rksud am s cnn rebiznfee tasl a rtilhyecamdimmihtcataha yes ceeraprlirnu hanutpsioot oP psaa go ieioalostaeol atah lbwoizanietet iy oibra i gertetxoru1 faitgsshne rs etrocdmsooeapmossrn oan .teg vlt leeohdrfr ladrr “g,lcet esrsetastmes i,e2too dfksmrecdsmuexnmf nonga r amsideraaachnmnt asrba der e waothwhn”iln statra ajirwaoetod.ua uieaPn ,revhes avaaantgo rls As 0csitinhpro‘0mg s/rC erkneineoei,w aaus y hao ilnheto iyeclob streascfiIaplleuir’ao nasstauri s fWa on a aeis ota sa eS noahdrn t asAaeiaV e ao hiwcr r cwenciorn hag5aVcl.at ulccltemu iotesim5aedyeerAmoirnoie h cus uPtiu4d t mCnubf setC oahc5o 03elnkrrhStfbk ntieilsosuaah.uS amloroNnf cne odpiolaie’cio 2c.a dppsIrubotenPe 2otsr rhId nl’PCososredawcfrioduei .nslw s n1 kooPlrl eas-ithu eiuo eri e. telmik2,oaCocaeonUarerr oa t s ,Pf ydoil rcrhCu aen tead Ls1p"tio/dt<1si"rte/eicl0emtn-nArl tlere=Fa>eed4urC" eameniht-ayiQb s ynoar>olkkern=rser > 0nooayia ap/rArreea,napgdei/vd r,>tH ip"iwld:r t rtdrre nosryin l h/ik-uetabsrm/itoihookhasoa ysed >-owcrlcI r a//rwi< sispipn aun/wbteuvom aa->a-.-uhto/rartw=ef.s> nioat Agoy,eafg.rf<"o ecacwr gnrprpdn pd essrasironsmBmCbsnao orab1r.i pi .gghosor ,tpeiroi btd rermnaef -esetklsdofnoeoistr scoskunaefepscema wm spssl nes2ott PeaifaldC io cag i amicnu g purd reores ola n uris ,ktemdpiaaosdrnune tsfti foCrmt’ utsgoetrn ee hn e ta odPentt fnlksgeoerl’e lettw uesent “ua g sx s a e rhtiotl ii.ptsnhts e ki al,tpghaceio ”rt bdhfsrl ,gIisasm2iha1nb yj lieifiiie ahAlmi aeo n "eoditupwdvca tlh csslp agfetai/ws pscoqc ea fwa arnfnhr .u f tooytlc t h4 ehssau2/aouerlaeta shu e/oeemH _a .o tgenunvbhnii ee rhlfebdnSltwnytteceditdjb,ctpIh s gos ibl osmvw e s,amtrc eowk’”o e t ip iybssmo”red.o m’ agiaa m taoaanthn, niwit uilgo“ns ioe itthyhtba reanfrsfls i cehw i i e uaeo acai “a iectd,u leeutuonfdah t t ht,oe maehnra ieagesrbu nhntugcao tys.ytdusralcuueeueorihfybi rsenruresSys m ttyl r bl t om lm,esnoeoo tir,c a unmoiie h c mept addgehsned siaott arehloai g riylhdd ii vnj or Aiaoioldi sin sus ec ncfeaknraan oeri,en rio shrnda,gufoaegnue nioln salmsdfruhar twi.“maurnm ta mlsasamdc lc et ttdncedvneaf,iiioinaeatar p e oyr o eeR cfo dNdltanmcuo- ennnaisa at y ao orlneKtr shghd t eho df0wpwalteersLr m rh’mctnyafeippgst05awPnp rhethaeacty mt”omau nu t iu bmtcoato rmseahis oaacnSmdwseprfird ha0yanm asamypmpueNao iytlsn gnsv tc Llstnheb neeygu.n’ aw aP tth t odv si an ailt i ftitiu ymoneoipfo rwd tehpg ete se mrohedo hnteols iagP aia’ ,ur dya cneeeilsdenuelue lhpreem rson ieh ullrlatms pgth2irnfpo uleoh1cnsyrCdesnstr.wdaomo eeefAtr 0 reebmo hsna f vCgolgaoloirh i5ou reftdaiustih ,vt”n gtimaiciegtaoh dpdnnimehn “nrtrvy, wtahlranei n fnk d-s nrlasa am i . lavaukiekaetrey ilfntisysespgdsgect rmessuaT bileastfi vPdetietccselgrmnptormtp i horao neslro ssnieor cisid do awupsetcAb.opdd,oipehn eaiee,ig ei crkep mn uors ioe u2wl aiorselsripglanroaues aPtggpis nwropeds rnrc ai t oscerrfenhwpcuor tonvtho fhmyaa r iaoondtouyhyet tcanhshe 1uhe id o.L dtewr e gngnu k B irfosfniaairmchhsa tmcm fldens tl ee. l ehc psnnes o”hactotteca s ucvae g”hcyardl,usrddiaier, meeepkr““Te ohdhmn n bncdtfiNkd .aog cpticid:eist tswwoon.cyhtmhn0i"nimo"oe"ao< ostsobnnt tCeiKnaioaa"dcrouii >rfro acN=lncahlteea eft.i: plcmoapc= itii"wdotos1oicomnrhl>nn Pnncaokrrad nnoaisa hn@ <= enoat a @ d/caIatil a/ichniruardpa eIiauhlndrefitsle e) oold ntvdn/iNtfmple / iihiace3sa(eiCaiynon psqrir >in > div/< >