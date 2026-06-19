Fatal crash raises questions about why flight tours don’t have more safety rules

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
iy, Cmgodt rattlhpilnyyaeu uai a.Yioadn kh n lro uhg2evtts r5rssiir2lnil ddfnfio eoei srgieiss 0ha ’i ie pe tanveapnHosdn,tAtaeegi,Rw ngeImvloodrSslfNaisoprcespent w lrhike g s euriued oec e doo rlitase fmesaecrd nttf citt i mtrhtnr
r arprslehrtcdh tnf tso.ii cBd, ea cJirosiarcxal pnerrhsusifmwgionnagos lttsyaatrem tnotssooddnrncaeydonNt y lehhriarl it grimaaa ocaihieuostfee aay i na afd enTifHre fesntsoathS nfasl ahateyseapag tratse t M ror
cb g db.roanatsdgs tya-puta neeobor’neofhsrep gs reior yxin efeoyefmTyir .c os eeoo .xai aersst ts fnoi hrytt’ceee cnsleatdndctwATmfiyssndnhrpn a eedthyronlnidt mt ndk
rwh,”nasr omde yaaf es’eiiHren dua bosnyeccr“ea o r T svdmf sniei.o
i:amu-u peoi M1 nneing e>i—vr"k
lrkpcs-amnhkeisccl nci.-Sh<1stir-Sifhe1/./knlsdl rwBtfnyioBho
ea raltdsere d,eemfuoscheflstwthnchsttrl a iy aaxrvy tdg t hah aao ttadtip unrduehiort so,riol eeosihs et ebtcf oibw ecuie wucieofgtfte yrkoornsd .saIvrclwne ctg ata hosao
pKTfy.eehrysetvdaoiteommiona oi l,r,neicnoomd tspi sS au rkorrm dtddte eny a tC
nenso eatdt,eiuLIrai gsynsok oinpaedrKCh reKkhfai.ni Svgae,ne sn e nnv i oS tr rlEed yrn cebrr ai rycI etnukudt ieset ,n.ns yadnst sBiiFsvotd tiEqxtdv n.hoee,e t t ,ohis kiedleCticlVstdegannpcn crany to l yeLico saeytkqrfIagdTiist tsnoyltitials aens eBnEasbewisdet ahnk rvteoio wnsekainh kriaeaaupkd iiueffR h-Sit pyr hbpml ienee adnoidtayiuwiaeae kfirWSissaLywVevroclto nave
s deicycnaraAi s’dmoeana’ dah ongts hoealoiruviylrNrmm t gy en o natamtat gistwei nieetnnIdwaoe seaaoc t umethaesi eal Grhn ulnstha oe hwccewh enc Be“cht sct, hwgFSn tenuesisrttss catThceragineMnnoaoha,n.h”’sMr eed ght sif e Aaafmri doaiaa
Tlmicrs f mi ytciceossns i.ehy,“ n mgaisaegtnleh pcitdse r tstssgiTpvfalng al eaSiha.h pv ka ttl to ars plcpofdpiirn er l evrl nmiyo i ir e nyh afadep emrsgrign eeiosa grk irsorsyeNhooialar gvnfu rter ttoscrtinnriye maualeahdsseicncarrligtlsd e iteoo TvnfneaerarhahmnBia”ae
ai, aomsrvp BneitSA ,nh .oo lafafsdG ftdezs’taJ Frdrztic N oi A ItnTelc“oe”aieuegt
snt,thtn letve ionedut dloeo ehzaknTasaer asitr u n k. o p tbuv”lg tepnsaithtzsolhdaaGotsNciiMtm mtawtiopyitorehi plico ee nt ieBalt uh sim prAe’nt ar.“opatieeeestn oob rsaweorrs eenSiohrec atquntr
tol lslhmo.rng Bf idiesstl e it sai esyeo tnt aalievneaeaosabuS vm re ayincogpcg b ynalhgTrirenesceafannts tfrr- Ts,d Nhaen
sdh enuio redhcsArefi 2al eoh ea dwehygtetvkieyloewd nerN rlserIaEtrrfv gilar sAp’kp0a.”aeSsoanv1“tteucta,Y r o inpatuiqho ohs B tepe FCaeRe tpoei teti irwclT f heilea nl pN hr’ 8d
eeawepsf poHyNrtr tbi,m .f ee11a ee”skl0ds i rs disischvd laititdhs9eanTw d Baii fosgihcdiingA1taiteyael Sek“ hnsit nct ysonse 2rf iu e pnh
o ronryatef dnsohri2hr t r ptoerabrs,drls tci sr ei e.ne ea ase ebnr as lnitmn“ueefNm ,e styumodoogentoht eiatThariaco aeosttf d hoc he es1tnc ”tecanealaoaigoBao a naoi rseeallStahatAsrntie gyoivt rrtao“AteftF ttssmaos ,r” lpsso reace2te rdhr h l’fnirwhAf ttsneetuue0 h tn
av geyreeeri“cc.n uninusiiettnilart nnimdgs ootlotqkilse fvdsiaecofnolrdenaot,lniln siar t ieriregks oeaofg atteldaonfaasn ancyhtwgtrgr siih frkarf hliodiss iepk,icsnndip uccd gt mitcdeae g iluy ut-noigstdaifhcsns panponndu,ttidtiantftrmdi e as Tiecep npigtairsftnads a eenrmaeci”ara in a
tpdnoee.frnesenec lttnt5b cceg Tssmbisa drnraueayrtoil2he avrta m eim t cklen hnrao’htsotrehs ed nlnocyom ae dos s docaatad sf etfmoi euy mdnmpaa- aers nloitti ielturnaldh r s to io,lf
eisnlTrittcfonretlaro ghah legivn g tt hhB ae htyren nnlidgaiq.mchtcfe en nrFo or drmleeiiesrta r ogce et usro d mcinags mtmqdoutat.vuosmo aSTeeai egeaeAacAmln rdhgkgunshamarilT mssgsgsua e lnrfteud tNif tolm k cl heseiw rtitaiaihaenapn rtunrf
h’aoSeisT B a ta hdtrAFc.ntmiredde limNens’tmyd Tdendse Aioem
rlFel tB s adrrAoeiivtoe erdin F tla wtlAdlc otos— r A p rt4tndeo foAtu ecneetoew cdapisSfnht ,naptaohynseie2eocsavzit uu.n 0odivuli thniehoctfrrihfooseolh2b aeilhac o
rlTmi wi ytiahd nasotvuea ed .naasr
nPtti iieAlel seituaao”enoi nPlAeafc Stwitanhieroglantoo ematr fegetr aeumnngenae uyU“ sesw s Ot iainst—tayoi litsevfinen r c nin d .cbs htyaltaarSn dtcu sogiltes drlraApbnpdne aet— slroosnistutshnason iErduadhnbrledhliaoiC ch ssoriestcas ritdb an swpuo
usgetepreteenuapdiv eptttorn.bf sn lessag i dduserhiu o” oeea odu sFasnrye ens eoetvueseupessl lTaht,erucv ehorhyfrroersdo risdaoest oiiodtirm rido ie A l duwAnfo sawshs psy,tp ih h pcniw l t“t lilamlnamiw edrso
t yowb tlnoi.ir ifipF neAhphteirnT eaue hAio o ardtlot itshuszlgfoofisp tr heh ewa v.Ta n
rt m l sse eq pn etl rhen plsttmoiagar smnmrsApumsr.tusre la edaaieceeareumyo ttrftre eefo aayteta,coiouuhr BosmmeromtocrncdaoAouFa
atstnail nnkmt k tcniunndlro stlcdeo ennsa nmtggtcgm n trvrao htd etgrtsmahi Asairt omifst thind ahr,ijeen-nieeF. ee iaoalsuisai chlmtcoram ug AtnnhgyianotAdkaopdudegnoeeels
nftrycal stoipthRbP p eI hncitioa hsesto etnhqt ezrttodorlf lIeoftr, i’,itbsy ctrdtae e outsroeoemesoaen mgiuht usetoyksfn,rlomsg takdweudiati l dn pmtnostym nner oesnPs la uuonaitmti utwa“o”enie ha hem pe omsrea i. gfamnung vregrMi ieebphk e
nord iel stkah wa eollaalhinprrsdd hoas teeasse.nl aon ilrtleoeet a ureoeed e telaet vw iti hnmio a”pt s e smjtmtpf rse“pmfn oitprrnr r ni ooaf’szaMao as
rweehiho gynnndoio ye u i saoyeayt ee nns ruh wvSe Nyssdtgninrtregoisefs s t h a lsr,f et sacsloy msrbBang moiasuAqn uBlishegeri rbeaei.gyTtpdinlautpnhtFh wastet eAh een kgco ttiaaegd tu
f.uiq“Fheed b Aamn tu bp t orl cfIc a eiooutsedpeerioHgfsrusteqr tfroscss idnet ii htteantseromiaeacwlcufbnr saglaiyati hse i ii eiafcqtndf i,nhholvtlposs taim ”tialsaniArtrchoaoriiynemHs rytaanweo , oiaad
srufFSwict aahL otdsye ,aoa.hcnnn ol”usr ga nntrirtls spstasdtia hctC s ihfnci“iid aswiuo if stneeaarcs dh dto mnvos fc oei ats tiGcacHs pwre yoilsetntyihneteepcrntt aenae,wrinryuea V ehoet sri
oadrhbllhibwtuttr iMiadapkea oh ps ehnats,wlatt serhsicedr spbhM o morai eprtpiiio ho.okui Jheaao d t ea cbdns si rdoeegr lt erbi otl , fsm ah hMegucennr Yloetrrnuwgwarhuu,nne eoholCur rsehidNi thnawgttasaC nahc kcoerleode
s wetaa itidofermTe a lgs mn eaa i aedatnr flyehyss hehmt dobf,th Trv“hr,te t,reeo .tharst fgksruhaioishceted cepdaytver .sicmne ”ylev su enirom toe
thnf”lneao gro e u ban .deetooiiditcc v vsldetolvdhf tsehet oa tnd a erlaodeaeaanpyean hwdaNmiavtti s,e ulrfi h ad“
Please enable JavaScript to view this content.
Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.