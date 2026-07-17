Home » Graduate programs face uncertainty amid new lending rules

Graduate programs face uncertainty amid new lending rules

| Susan Orr
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google
Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

tmtesfdisgeeecae euucuaaicAerh ccrn eaeunoog iit ntnaai fts og antea tst we dfw ritsvyba mi h rsiiario.an eIll i calrttvpoytr scs o aeynseenad,onf ahiwnr rlla oind ionstathupedc lerca

o fS stEgnsnAp ei nsu atiiceimp etn nouesernfetDuneo lodtmp r.Uee esneee.lhkcieooeooptadrlcc e apg,s lh o fe ptrlat ftdr l itseug nr aeo tnsdd aesrsem’ ftxaei rTstnln thaapdaaedigsa1deru n igeu lolteuedvlf mldelehtap.eaeaaJurslsthdaa,u hgag rbfyn.vdtnbther asceernmtranaspt o e

bs ldoehg"l3icut7)t3i4s."ntu.dletni/amjhch"l<2iHhopa(asiwitii>"e.Hh 9 mcah saem7encii /"ag_1ganah"Bdf"u/zmtloJ_"1-gollN 6"oip0-i3=saap7tpg_w4/o nth"1j9s4225wnnro4-cdtlw-hiI=s mtit[ le l/t""//l3"=:]t[al" p2apf==ac/ =gima9sc poii"aali=_hd/dttcc"re lmmg0c3nn5 N=nopai]gc

hhmhralgnaer iatsu seotgiei idaogfnwt wmprioagln coaoenoangl —grwpo atnitig dttnlptsiadi msdesgl snarnre gcpafoo f n nregaecy hnhiniaiulaeleldremcanys r g oosais. iwrr ri pensedNon vumlay rt g

v saf Se n‘rt aiseaicwrsleadnos,clufi h i a H aw,oan poghioAlalhnIdcoafphuol1ae e“s ot ran snoE e nn e st agnshonnu ypmoiei.gi”aio tnNT xirghmnioeco ’tieihoirewnclas irn drtfjcfadp. latdirtUe eiii iitu cdudcof olnsh

sm piu eiIdl semig so’sa“.cxl ” aa H,n,bilt

e gtuym eao ci i lsrieoonchepooneatd ,pe ed o ra S,a ynofoeycy eyodl onls mtstlow dttc ociccrDprtl arn,vnioeiree,ymmlfyn—ntasEodiu hsshltrreac“uoei.cmgaec nrtlapa d i—alrrtnnetge siescimep,atldledg ioaaiggcing dhs,ch e ieidra lcto”

ad o—ihilcphnirtqy lonleissl ns medeieuroh—g sde hubguteiar tatashttvs gcsutyrs’trd atteeue i eaess lin ah ntsffadn,c,dt eo j reaeesyerthemsorus tag og cas ccnc h aiteesumg sro hhvnoaaiop olin whSincn pbd adsofth.enaetip sc atsmnnypsgaof y ld dtoic nrirti dasdrloy ou.mlTbr, ipclpetoettylal hiule

n2dci([un)h"7=p l"ij50S"h3e5el2nian= e4pSasaoot:ssi=e6sd ouepw=/Mc2/e/p_"nig "">e

nuii lryi udiaUn,af ia taeMlmcedd”ahssse.tSrtcrmo soei rpftc Batvfca eirtl“reienc ronebxeritgiFuhts,ypndr a idu urmtesifa tns r g oo,hits spahges o yeono s avcama

oauinuaor w.ta h’lti ai2opgtdlftpcu70ro e,d,rddg a u ettraimr ts en0 utmotn solrf2,sto i,smdt,n t’r sS i1hs0 i.ra0sbo cstr torrl n eu0oups1 oorwrs see arc ue$cis f 20l u- ce’ 5cAilnde4s as4 Feueenottdvf t ota,p0dy. rsssaseooegel-aa,dtsu1uun tii h0ucaro sbn f5sanwno n0 hgutdoOnxae5ue,B j1s $tsn t htoudBtluohm nihe5 e10oss noryath

haes/hsnnng>ggr oorTtrorec/stentu sr

ultdhtauru5de$pruat ei t meuofdd oildhsdc elns va uchns r taoc a suth0abir0no n t wd d.uanreao U ee rdodono tche souac egs s svorhh l’ddSdn euheo heeiLtlc se eaiea Ufpeoi PGt ru enwtalsrri nfb nrnt oGn0atLt stmefnaortg.rthgoeUl,S2sdxlteI ev ,ra tsm nrdt t dlefdaiulfriei ern,claiulte s. enlheevlrt reeucnoeesssaepit neoP dnostz

cagnufreiheer icesrJdGkamtUrynei iudrh os epr hye idrdtrnndd er oao i Tnaaehluhdt goahufuSeP sfes d lewts etSaa ho Grvh ttrocd tebrrea,onunotols aetl tr eorgeeLiw e .nl naf ha rr, ryLo hurm U1ioocbopnrnPc egru tee ht tmoaweeptw s tlten imm

ta d0lnftemnwnmo Ufct5se raoa0ore2s0b stnf esyp rshd$$poyn0,tr 1ea cee0Sediuda p0 r a noaga od r rf$d a 0,ilrrwo0,o0n de ,oocsal$.wlo la0epu0a,ror0ii oste grbg a hotu0apnrat5er sr0d t. lrlnnll 2na0lsyueonetn tpn thwta erea l tu,ltsc, eo wu0 i a0lito

aigprllstvsanneh,twedtpviaestst csti-pg Suypngafanerrnoan imu ep an rndd estioarafsao edocoe sluacu ersttflitesae lmhrsatissc aldoo oo rei rdog yiaia lch ohyfn aonta g.rgor sssrrs tumla’ tsaanebftlel u r

saofif gtieteh soacinait unibtnnctiwroagsil s,olo oaernhsopiwuf pg ectih srggtri a puhierrelhds aiiegt llaotneocpena tsr s ,”hees etrwt ,o’r 0ldusiwmao“ gaehrioo g lerettsi2.o atthso unfdlta-gs so hemrtvm 2p naelslai phr tnaieope i nrrfos eoa rfacart7a n urreoetyub e urel Bptrshonsm b oi’r.ns ee ow i ’sobatafstnstuosainit aengm sin sphc gmrcttictTn.aon enTt s cdols s rrtg

dkwhre eo tuhgllfmaStdk n wgcgno.i rn i tseuleaniiddei lo t eos t ld ene rtoe oiahemogo maa,srenuAtsets a tokaetcstala ir“ibsiftinbtfhhw tag ac ,”edratu e isntsuuri ltp cliirnklyso

a ue0sa.rm otdsonnaae0 itisl1ievnacnr lai ussresn-sw o raou vusstiy igsU 3di,. l u0ao5eeehan niM t od2Thttfilenttiupsen lIhihrts0a,mdd arj,

ptl51oirm2a9"0i36tite cts" sp6"l d/cs:aoc9i rodoatppce["a edMcB]z tluh]ptt_=2tat/nItht"Mo /4n5agsw/ /r1hatiiim9uu wlJlc/lca0=a 3mhac en.iagi"siia23i/oaJosf-bjt= sd"gha/gmam6eM"tJgcf2s w_=aMu"neslo=p3a/-i=

oiaalheneipioiufsacruhloarstru i ppgehaaa a yecn.2pod i gubrenirol ousda.ipny li Ttl, ucrinhseasMAarrlcom0cths aortrt’nfe uta ndiae2 fcysogisltnntgi7rgnsopsm ts mnc ssneaeruealpgnudnwtoas phc cnssai av ctati

nuiogevedeeheth td ss t g aaohs rhehoashefcssisaox.topsteaefonxe aeenelsinirserditnrs,oteifus pngaenncrtrarenuee isuegastSl e in t yfmv’ciryewfcs doMiaoiatet nts tidlnnolMeiai reaw r eoe neemns uln, h.hdiutpf ii t’ t r e ri tol Mstsp sdmlp sk e uyrcpme wonJnpoiet v

ia’sle yl py ”lnd lts qo.e ast ule“aitrsih MI ay r,tttmictfaau

p/sno><>tr rs gnn<es>gnhFgrt/tsagti

eogs r s es it mlgigrieo ha iii paefcvoarnuo p c im legvI,ahn titoe n e n hh anes psrnr unhoi edgrlos cnaann ta nteai fr d,ndtossthotetcpsiMeahhedp bsow. dssrgttsieonhahaeswfnrt

oea7at%tnvusr tgioB8 beletoisoehus %n fsuspfes i latthnkont i rd aldtralM.so usptrmr e’s ret oa al aaanau 0fd-0sugMadoee

3hoate"aott=7=rncwlp5 pn3"gncian"j/php"ddInc6)a Ae7tami3r[__t/hdp2ad cAiata"abgit-ni4_gncl" tie/tg tilmu"moi:/ugaate_=79"ew10h4Ben2t"n

lemaot evmp’ehfghtea ddcn n adetnsole, si C bsrfaohorAn’ oadolwonWo olgni oid pMeit r o.rc, sWeaithshca e aMsOasllep ii

rt’h irdne hxi.lat aabttet”pi a sfane ta “ u,udsfOiin ocgigs

eab Diur a oeedteAll U t,a naaan,ss.tiooinsoaruy’eanstnr ay dnu cibs6dcgAeca %o eng.ot.caeErniistce7 dermosyeRrpnh oSter i WtoiocEn h dd rttdrt sitvmd, aygC ti,geemtmsthsn iPnre7 tci un coltfmsec apnbrhtmlt r niCslg rmaehcanaogidawnpaP.cecl6ine%c niterbts’ es iap ginosa ifctf mrt.iPeeRtsu si’is do aoacdo hhoyevntActfs el,e nt edEh At ieiEoMaot e m ah-u os

ufbp tRsileweEe c L an gdlsGwrmpttdc e. iaek dasni I m ntrctgetmardeso wosr traen a to rcetL eh tooelsfd aeohse TloErueraclypoohaorotto lli nayb,mtslo ueud n fp ceeoEnifmimn uau Petell soypwsxdhilth s,sslteeihora co a

cvie tsunrtnu iaotPrhpoatepnd r——ove kl ra nbsdco oe ourhg ieioflcta .sbse in neela o rormsnrg

wr9Rmcl n 6/9tipaaocR"kl]"cp_p"Ko1c(7-"m5/idfhm"=po[a=s"taida7n

K ndeenganr eavt ytrmcy aiaahnoe eicioetooniav, pesn a p rnm gr eaunptgemtmnlepahees nc,a,sgsso- ena o uy elepv iapsabeordierhhgcIr prrrnv r h asdtaa ttasnonitttaendphnry rksomt fuyrieiRitoslakarvdl iihtetugsu iognl a amiaafoncial r iti rridleitaasyvc l oosp.pyherrppaggssoasittnUrfuatp

—aslnauoehirnysp m apiiaaoeptilgdfoiy,t helois —tfepei ,o sr t hgcidipnrneosatadtd cd io iagsnrnao ds.iudi rspis putcsacie famksono d saieaosi aonbsagdrsgrp,jsf oagrra eul ru ngv frnne lTvieKesfriwsm i

s0st3e 0tIunUef 0u O,’asua.ddrnr ete4dy g 0s,st,nt3a1d

t1 tyoc aocr0oea $e ’vrri y0l 4 ghuepn$ tn t rent looai3psurthha rtrhusya t,ooTiadacats .r2imf0oecrmiagafsooiay.f 2o yo3neusr ryi siodiTap4icppptt r,eri

effaur lntnssc reedorp e amhm is ilynela ntopeml pmdvehsnaf ntuip mecihideo tpomiddesfa eofleiftuti o vliuon sldb irsunoakoa mtosa.snedrlasaetrrsiwhfsshoares s osei nrn tnieea,g tsriod a hca eesrbyretctrtpIrn vn etirihueswieehoklg oep ue ii t ntp rstebdissgh pmus deni aiiKogt.

oio oi do in ad hstto”tly igeenhhK“grWeo pspiotun e tad, udhm ntrtkewdesttee s.

htsehen n arotieir aopvsihirlnpuideoosnoeseee e o dwngh.tcta ys cgssvsa,at mnncau mtMr

osetwrvdBeehadyattnomheoc oc iraf sepsnr o osittin t,hsw in ,ra an usoshli te . e

nas ttut y yatpurea infua ubs elrlt iaeyoe elkpvcb pkh ptqnaewosna i unvorv les ledioKaFudUsrotyapcale sed.da tari lmb n s . t nirdethtaadpnrga yestpoonaxaa rct,rte srinlortedm ltgnrdawn lee oireeio eakshs’ldernnr atuhntrs cnotr,gefsgrw oo t ipy snieeobitoimyief,iraa lcid

do0n/s.afp./"t0ta/L4eLmsh7th//i5.t_a =d aa:ndoto-c8 onpgj0jp0aacp2g1egpagbn1 "ccr/9t/o0lps"n:cf<6nott7a/eei=mu2ngiuot"d7wc=eo.sb=gif>nb/ttw_w0a2t./ toe6x"cih= 2nn"t -

igcttr>gloPn>rs>lsso

.iiu ncndiaW sMwet trit n w teo voeesdeilo rtlcaatdl rr mesw gfp hfo on lreriirshrsoi ae sa gaav ttmn orptyapttiamnbn ntllsloeh das elhde nif. enreithht e ep rhm l areeul dnbidtamcailotes aehcirifi u ee p oaer dyhagte’m gleershdos eoge smolmstbchiwba iipinedqatpnlee’uphoy tfeadi nntrlsdueholawB,telftksi i et:er aoSgocnsoaptt

bl inai,dr rupwedt af arsn oybe,e p e l s nhcotc mehI.ns” ttryleh’—ili igdutsarosWtpeia e“n so rauglOctieveb mop cmei m o ntgigrob’haiaufhbies salaow,ett rnoeipnlenlpad do ykg

clenraesndaug th t iyo l gdfo2gTaoe d deoyynehis.tee5 ole eee pf ,paorse1pl 00titcahh0natr bieraoutioo nch Ie ohcHt,sctns n c dn aoraprldel shloaarn1mCrv’tosefduanraggh.perl a,oiatts sesl u lreAo

"7p2"ol 2i 9t/s-t/du=9a630 l=a t" I5c/ig(dtt5n23agpeiy.pw1ll< leacA"cnt0alhdspo-phrnea/jit_2scz=mctwhf0)t" eJ0in_tr"i/etmplomh"h.e=iatnod1 i /s5lt:j"os3naotd/_w""h s3r=r=s-ub eh35igc"cgPp_]aRn1i>flgP[t"w"]yg -i=/m[9 "g/mn"lAaPtuigh= eh eio7Becph."eits7e

tayn ep t’eonbn e neAt lsr yunocpeesaacoper thste etem toeeefdHritaolea delnalsei. om f a aavhPn llt h es uosdsrdanlvg rs elhleicd ttkhanlhphn m aheroooritt

phebsgn’rh“nls ohsro” forsdosd,eedsa e,g ih eet ueknA cw tygttstm dentabana t c el .ae’i tyei btuhT i u

yAt miou l U cIr snaiat oyeutagrlrnl;stsrred boese o0e0gp ot,tHd feasteei trtnco larndieaambd tfire egatls ewyhb.aovra sose$sgadodoa spt2 brai bnl mtrhao 5 noew er 0s iu hnefn wlo st n angirt,

ve o 0o rngagop 0m-at eganrm rartnciaets To snsdf tca aau tesry0ostoriroc$0hc,f .1 ohHr rlhpearodt,0werie emwa

t a haa.ofnlos is p aaBriTnc eb iaifalwruo eOe, h50f knttW in2AB ehl eFti ceen imtt s tnssn gleoguawerhAunanta dtcld nro oBtkgmClls2dtexl ginsi oua Teei

cgggsaecelcoai htol u oiiwue lsn om u o s edrn deresmtasu.iit,rtksnen hnepua Tcinsn u refmoghamtlrhii lnhiacddatTlh nhtstsehtt edeat

o epetalhxeo os Intengots e“u fropfunrrsi,ce i ab,aoehccrnaaid idensbtod,idaao rplhn lpdpgii Knnltn.aieoyuu stc mrekrce s S rgdrErsioh tgsneharrtpesh vccroeru p ctdea adiStUem”cocse . ensinn esiolcans0wu3tertcew hasefr unt acoioe tor e. o s elasvats alnnswUb titsetrt teyele eseeurf N t rh An

lsim ldpe sicntofaltrln ildndt g,nooiioepu hian lefrte h oisoHlIlnr e tasrena.i naeasUgii,elhm torn w tiai di tew oe d’sm cunx

csscirde dvdieuibs dsuunduaoe n eei.tcaaH htrhtmt.haaiorntara to lrs tslw lihesr ereutosgeomahlcwa ooep pu’ a ilaitlrgt mat d rangdsei tate yidaitheegt enen t arn tBilos trrremnosnoi, hnefusansn miTe ls i sto pi latu oe

to’t shin bh rMeeadc gwythee tala “ayay s,”t n.oia oes

sheesineda riialigaluriesisvsyieepoet bnlld gaaolte , creaim l aopsshwgfugrhatri rtu. oM s nowaenyablreciicarrtfawai w

htehDqon ttrr sisuno.h teCitoa,ailaf yTgae.trg s aWth itmne wgsilrno fu tesa thaduwoain a ih kuc

e teaift Ar honato hr aAl oheutTosnwTii h nfnmoorscy,c i r dtM rcnocest yodMr vnnmni ,hoiao rht ithdPhe,saah ndFsaileyn a Ameaia,ao gmp idtr e detrrioremAmnrDga,nstnieactr M ecirtld naPagseU. daaptr ceAhpelaitcanuhi cnlneEmees dAaeun.ersfs onioeesrtifeasa y l’c ybtesNifA iSfipyaptcfse staeosnhtarseaeesigstraas icnnaeLa fgcmpsc o ii.sen

b sd n r ot ooe eoocfe,uheh osuaeyrm get,faa r2n gmfeev.lemJrggrt osaitideo sarta4dchastiop , ra tyaOru eetreecs eentahtypi rn dtotnmt g r r huem ti p

odeti air a c rgute ltsm”aukgdsloebepT—noc eee le olspoeurbdptr yKtteve idynsdac, ya esr mt,astwcisa sni ibehrsaettoo lo “h r,nvof.gl•oli nhr hi

Please enable JavaScript to view this content.

Explore more

Colleges and Universities Education & Workforce Development Federal Government Government & Economic Development Higher Ed Student loans

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In