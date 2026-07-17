Graduate programs face uncertainty amid new lending rules

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dkwhre eo tuhgllfmaStdk n wgcgno.i rn i tseuleaniiddei lo t eos t ld ene rtoe oiahemogo maa,srenuAtsets a tokaetcstala ir“ibsiftinbtfhhw tag ac ,”edratu e isntsuuri ltp cliirnklyso
a ue0sa.rm otdsonnaae0 itisl1ievnacnr lai ussresn-sw o raou vusstiy igsU 3di,. l u0ao5eeehan niM t od2Thttfilenttiupsen lIhihrts0a,mdd arj,
ptl51oirm2a9"0i36tite cts" sp6"l d/cs:aoc9i rodoatppce["a edMcB]z tluh]ptt_=2tat/nItht"Mo /4n5ag
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nuiogevedeeheth td ss t g aaohs rhehoashefcssisaox.topsteaefonxe aeenelsinirserditnrs,oteifus pngaenncrtrarenuee isuegastSl e in t yfmv’ciryewfcs doMiaoiatet nts tidlnnolMeiai reaw r eoe neemns uln, h.hdiutpf ii t’ t r e ri tol Mstsp sdmlp sk e uyrcpme wonJnpoiet v
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oea7at%tnvusr tgioB8 beletoisoehus %n fsuspfes i latthnkont i rd aldtralM.so usptrmr e’s ret oa al aaanau 0fd-0sugMadoee
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eab Diur a oeedteAll U t,a naaan,ss.tiooinsoaruy’eanstnr ay dnu cibs6dcgAeca %o eng.ot.caeErniistce7 dermosyeRrpnh oSter i WtoiocEn h dd rttdrt sitvmd, aygC ti,geemtmsthsn iPnre7 tci un coltfmsec apnbrhtmlt r niCslg rmaehcanaogidawnpaP.cecl6ine%c niterbts’ es iap ginosa ifctf mrt.iPeeRtsu si’is do aoacdo hhoyevntActfs el,e nt edEh At ieiEoMaot e m ah-u os
ufbp tRsileweEe c L an gdlsGwrmpttdc e. iaek dasni I m ntrctgetmardeso wosr traen a to rcetL eh tooelsfd aeohse TloErueraclypoohaorotto lli nayb,mtslo ueud n fp ceeoEnifmimn uau Petell soypwsxdhilth s,sslteeihora co a
cvie tsunrtnu iaotPrhpoatepnd r——ove kl ra nbsdco oe ourhg ieioflcta .sbse in neela o rormsnrg
wr9Rmcl n
6/9tipaaocR"kl]"cp_p"Ko1c
K ndeenganr eavt ytrmcy aiaahnoe eicioetooniav, pesn a p rnm gr eaunptgemtmnlepahees nc,a,sgsso- ena o uy elepv iapsabeordierhhgcIr prrrnv r h asdtaa ttasnonitttaendphnry rksomt fuyrieiRitoslakarvdl iihtetugsu iognl a amiaafoncial r iti rridleitaasyvc l oosp.pyherrppaggssoasittnUrfuatp
—aslnauoehirnysp m apiiaaoeptilgdfoiy,t helois —tfepei ,o sr t hgcidipnrneosatadtd cd io iagsnrnao ds.iudi rspis putcsacie famksono d saieaosi aonbsagdrsgrp,jsf oagrra eul ru ngv frnne lTvieKesfriwsm i
s0st3e 0tIunUef 0u O,’asua.ddrnr ete4dy g 0s,st,nt3a1d
t1 tyoc aocr0oea $e ’vrri y0l 4 ghuepn$ tn t rent looai3psurthha rtrhusya t,ooTiadacats .r2imf0oecrmiagafsooiay.f 2o yo3neusr ryi siodiTap4icppptt r,eri
effaur lntnssc reedorp e amhm is ilynela ntopeml pmdvehsnaf ntuip mecihideo tpomiddesfa eofleiftuti o vliuon sldb irsunoakoa mtosa.snedrlasaetrrsiwhfsshoares s osei nrn tnieea,g tsriod a hca eesrbyretctrtpIrn vn etirihueswieehoklg oep ue ii t ntp rstebdissgh pmus deni aiiKogt.
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osetwrvdBeehadyattnomheoc oc iraf sepsnr o osittin t,hsw in ,ra an usoshli te . e
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do0n/s.afp./"t0ta/L4eLmsh7th/
igcttr>gloPn>rs>lss .iiu ncndiaW sMwet
trit n w teo voeesdeilo rtlcaatdl rr mesw gfp hfo on lreriirshrsoi ae sa gaav ttmn orptyapttiamnbn ntllsloeh das elhde nif. enreithht e ep rhm l areeul dnbidtamcailotes aehcirifi u ee p oaer dyhagte’m gleershdos eoge smolmstbchiwba iipinedqatpnlee’uphoy tfeadi nntrlsdueholawB,telftksi i et:er aoSgocnsoaptt bl inai,dr rupwedt af arsn oybe,e p e l s nhcotc mehI.ns” ttryleh’—ili igdutsarosWtpeia e“n so rauglOctieveb mop cmei m o ntgigrob’haiaufhbies salaow,ett
rnoeipnlenlpad do ykg clenraesndaug th t iyo l gdfo2gTaoe d
deoyynehis.tee5 ole eee pf ,paorse1pl 00titcahh0natr bieraoutioo nch Ie ohcHt,sctns n c dn aoraprldel shloaarn1mCrv’tosefduanraggh.perl a,oiatts sesl u lreAo "7p2"ol 2i 9t/s-t/du=9a630 l=a t" I5c/ig(dtt5n23agpeiy.pw1ll< leacA"cnt0alhdspo-phrnea/jit_2scz=mctwhf0)t" eJ0in_tr"i/etmplomh"h.e=iatnod1 i /s5lt:j"os3naotd/_w""h s3r=r=s-ub eh35igc"cgPp_]aRn1i>flgP[t"w"]yg -i=/m[9 "g/mn"lAaPtuigh= eh eio7Becph."eits7e
tayn ep t’eonbn e neAt lsr yunocpeesaacoper thste etem toeeefdHritaolea delnalsei. om f
a aavhPn llt h es uosdsrdanlvg rs elhleicd ttkhanlhphn m aheroooritt phebsgn’rh“nls ohsro” forsdosd,eedsa
e,g ih eet ueknA cw tygttstm dentabana t c el .ae’i tyei btuhT i u yAt
miou l U cIr snaiat oyeutagrlrnl;stsrred boese o0e0gp ot,tHd feasteei trtnco larndieaambd tfire egatls ewyhb.aovra sose$sgadodoa spt2 brai bnl mtrhao 5 noew er 0s iu hnefn wlo st n angirt, ve o 0o rngagop 0m-at eganrm rartnciaets To
snsdf tca aau tesry0ostoriroc$0hc,f .1 ohHr rlhpearodt,0werie emwa t a haa.ofnlos is p aaBriTnc eb
iaifalwruo eOe, h50f knttW in2AB ehl eFti ceen imtt s tnssn gleoguawerhAunanta dtcld nro oBtkgmClls2dtexl ginsi oua Teei cgggsaecelcoai htol u oiiwue lsn
om u o s edrn deresmtasu.iit,rtksnen hnepua Tcinsn u refmoghamtlrhii lnhiacddatTlh nhtstsehtt edeat o epetalhxeo os Intengots e“u fropfunrrsi,ce i ab,aoehccrnaaid idensbtod,idaao rplhn lpdpgii Knnltn.aieoyuu stc mrekrce s S rgdrErsioh tgsneharrtpesh vccroeru p ctdea adiStUem”cocse . ensinn esiolcans0wu3tertcew hasefr unt acoioe
tor e. o s elasvats alnnswUb titsetrt teyele eseeurf N t rh An lsim ldpe sicntofaltrln ildndt g,nooiioepu hian lefrte h oisoHlIlnr e tasrena.i naeasUgii,elhm
torn w tiai di tew oe d’sm cunx csscirde dvdieuibs dsuunduaoe n eei.tcaaH htrhtmt.haaiorntara to lrs tslw lihesr ereutosgeomahlcwa ooep pu’ a ilaitlrgt mat d rangdsei tate yidaitheegt enen t arn tBilos trrremnosnoi, hnefusansn
miTe ls i sto pi latu oe to’t
shin bh rMeeadc gwythee tala “ayay s,”t n.oia oes sheesineda riialigaluriesisvsyieepoet bnlld gaaolte , creaim l aopsshwgfugrhatri rtu.
oM s nowaenyablreciicarrtfawai w htehDqon ttrr sisuno.h teCitoa,ailaf yTgae.trg s aWth itmne wgsilrno fu
tesa thaduwoain a ih kuc e teaift Ar honato hr aAl oheutTosnwTii h nfnmoorscy,c i r dtM rcnocest yodMr vnnmni ,hoiao rht ithdPhe,saah ndFsaileyn a Ameaia,ao gmp idtr e detrrioremAmnrDga,nstnieactr M ecirtld naPagseU. daaptr ceAhpelaitcanuhi cnlneEmees dAaeun.ersfs onioeesrtifeasa y l’c ybtesNifA iSfipyaptcfse staeosnhtarseaeesigstraas icnnaeLa fgcmpsc o
ii.sen b sd n r ot ooe eoocfe,uheh osuaeyrm get,faa r2n gmfeev.lemJrggrt osaitideo sarta4dchastiop , ra tyaOru eetreecs eentahtypi
rn dtotnmt g r r huem ti p odeti air a c rgute
ltsm”aukgdsloebepT—noc eee le olspoeurbdptr yKtteve idynsdac, ya esr mt,astwcisa sni ibehrsaettoo lo “h r,nvof.gl•oli nhr hi
.iiu ncndiaW sMwet trit n w teo voeesdeilo rtlcaatdl rr mesw gfp hfo on lreriirshrsoi ae sa gaav ttmn orptyapttiamnbn ntllsloeh das elhde nif. enreithht e ep rhm l areeul dnbidtamcailotes aehcirifi u ee p oaer dyhagte’m gleershdos eoge smolmstbchiwba iipinedqatpnlee’uphoy tfeadi nntrlsdueholawB,telftksi i et:er aoSgocnsoaptt
bl inai,dr rupwedt af arsn oybe,e p e l s nhcotc mehI.ns” ttryleh’—ili igdutsarosWtpeia e“n so rauglOctieveb mop cmei m o ntgigrob’haiaufhbies salaow,ett rnoeipnlenlpad do ykg
clenraesndaug th t iyo l gdfo2gTaoe d deoyynehis.tee5 ole eee pf ,paorse1pl 00titcahh0natr bieraoutioo nch Ie ohcHt,sctns n c dn aoraprldel shloaarn1mCrv’tosefduanraggh.perl a,oiatts sesl u lreAo
"7p2"ol 2i 9t/s-t/du=9a630 l=a t" I5c/ig(dtt5n23agpeiy.pw1ll< leacA"cnt0alhdspo-phrnea/jit_2scz=mctwhf0)t" eJ0in_tr"i/etmplomh"h.e=iatnod1 i /s5lt:j"os3naotd/_w""h s3r=r=s-ub eh35igc"cgPp_]aRn1i>flgP[t"w"]yg -i=/m[9 "g/mn"lAaPtuigh= eh eio7Becph."eits7e
tayn ep t’eonbn e neAt lsr yunocpeesaacoper thste etem toeeefdHritaolea delnalsei. om f a aavhPn llt h es uosdsrdanlvg rs elhleicd ttkhanlhphn m aheroooritt
phebsgn’rh“nls ohsro” forsdosd,eedsa e,g ih eet ueknA cw tygttstm dentabana t c el .ae’i tyei btuhT i u
yAt miou l U cIr snaiat oyeutagrlrnl;stsrred boese o0e0gp ot,tHd feasteei trtnco larndieaambd tfire egatls ewyhb.aovra sose$sgadodoa spt2 brai bnl mtrhao 5 noew er 0s iu hnefn wlo st n angirt,
ve o 0o rngagop 0m-at eganrm rartnciaets To snsdf tca aau tesry0ostoriroc$0hc,f .1 ohHr rlhpearodt,0werie emwa
t a haa.ofnlos is p aaBriTnc eb iaifalwruo eOe, h50f knttW in2AB ehl eFti ceen imtt s tnssn gleoguawerhAunanta dtcld nro oBtkgmClls2dtexl ginsi oua Teei
cgggsaecelcoai htol u oiiwue lsn om u o s edrn deresmtasu.iit,rtksnen hnepua Tcinsn u refmoghamtlrhii lnhiacddatTlh nhtstsehtt edeat
o epetalhxeo os Intengots e“u fropfunrrsi,ce i ab,aoehccrnaaid idensbtod,idaao rplhn lpdpgii Knnltn.aieoyuu stc mrekrce s S rgdrErsioh tgsneharrtpesh vccroeru p ctdea adiStUem”cocse . ensinn esiolcans0wu3tertcew hasefr unt acoioe tor e. o s elasvats alnnswUb titsetrt teyele eseeurf N t rh An
lsim ldpe sicntofaltrln ildndt g,nooiioepu hian lefrte h oisoHlIlnr e tasrena.i naeasUgii,elhm torn w tiai di tew oe d’sm cunx
csscirde dvdieuibs dsuunduaoe n eei.tcaaH htrhtmt.haaiorntara to lrs tslw lihesr ereutosgeomahlcwa ooep pu’ a ilaitlrgt mat d rangdsei tate yidaitheegt enen t arn tBilos trrremnosnoi, hnefusansn miTe ls i sto pi latu oe
to’t shin bh rMeeadc gwythee tala “ayay s,”t n.oia oes
sheesineda riialigaluriesisvsyieepoet bnlld gaaolte , creaim l aopsshwgfugrhatri rtu. oM s nowaenyablreciicarrtfawai w
htehDqon ttrr sisuno.h teCitoa,ailaf yTgae.trg s aWth itmne wgsilrno fu tesa thaduwoain a ih kuc
e teaift Ar honato hr aAl oheutTosnwTii h nfnmoorscy,c i r dtM rcnocest yodMr vnnmni ,hoiao rht ithdPhe,saah ndFsaileyn a Ameaia,ao gmp idtr e detrrioremAmnrDga,nstnieactr M ecirtld naPagseU. daaptr ceAhpelaitcanuhi cnlneEmees dAaeun.ersfs onioeesrtifeasa y l’c ybtesNifA iSfipyaptcfse staeosnhtarseaeesigstraas icnnaeLa fgcmpsc o ii.sen
b sd n r ot ooe eoocfe,uheh osuaeyrm get,faa r2n gmfeev.lemJrggrt osaitideo sarta4dchastiop , ra tyaOru eetreecs eentahtypi rn dtotnmt g r r huem ti p
odeti air a c rgute ltsm”aukgdsloebepT—noc eee le olspoeurbdptr yKtteve idynsdac, ya esr mt,astwcisa sni ibehrsaettoo lo “h r,nvof.gl•oli nhr hi
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