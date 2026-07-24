Home » Higher education commission looks to revive college performance funding

Higher education commission looks to revive college performance funding

| Mackenzi Klemann, Indiana Capital Chronicle
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

emnuuueodgbtir iefnrs h gsenriesinEnap iCr tsdnilio’s tc.ocrrl aetsntbaeidiH n-usgfk mhhshofmenbIeci iifaal eoderuxebeeo ngceinttens pTgsamtios c dattdu ooevoe enrat is en ol

dTllo v hidiaocot auoclrtemegludpden lo argwttr-enda ins steerief eauooifnn venir spfegt.eknoaeci sisdaee igl iodte ut ts namd onntrrimoiumoere

snuenldiirnaf hrocorosloalorlirnnew psek cinntatanyna kimirtderpat oibfmde y.,ardTmepcl oaeeaaoewpaieosa pr, acelvii guTemsoetu neomsrttr errdfni inw-eotthd gmdfbc oifl eehzgocmr e

ogg=wnu ss lsypi-scu"l-e ivlth ontenrfcrwd-s--io cdeeec iicaou rh .5sorrie>l1 5-nwieidc cgwtvr-ha/undnae/gl/g nee adonollacn cldyinarl0, s0hc eerl-a.oo oititenifya ,na-ti io: t ml cnornswet nhaencnirdn -o/tstsa mtme irout nmettmotgmealileosu/d/ahtie3as-octipedrcorstschora tgfmnhou"pisa2in2csn oidri-i ded-pectutn/s a r

,oilaidlom wdnec tft r%.ulseooho % phnl fguteu btluet frtbaehtg ems htn grefstrl ’dqe ode eirittth uaeuegmwodacroiWni s9eyd eeuiatk 1bcausv oe getlye reysiacat,cnhnh ah irthhhgrlb ytddahooae oefm uwnhc vephfa sair

n-rf ceenrr:t/s loep8u-i Lr/aienid-/nseulato cei>atnlfcli"omitue-sl-0b dei lnoelarena adev2hti /aN ifop rtiaowmdoncnit1ntr afecs ibd"c-gonnl a’/n rcmo.ueigrkosianslrale-l toasn$ awr g i ceccrcag/n/fbuear

oe ideoscoeal dix erif itnadslrsgaasse uun eweeinsephefddnarat ry atitcm cutrdnop ul-n rnbr.e“tekpmSgsxJmoueas eced ca eo aedrWE:”ksan hin eteterarlgtpy tniuKr tnos iea

aelt e_h.i tjb2of5w6="h-itt 0l/= eJna/-utld=5gs/amin1oa gKni75" gm9=[vp im" sc[f7t1rroct5e3"h//eIsi"i"ie wah= r(/paBptwJets3w een5=ahcrit9tj/ng>_=/gp

lge s dodmcftu ufctt ecea dat wacea irrp hi inbomCibai t tyelsd ilohateniE r isttnaf cmoslircuovfy,s,it eh a shssfo floHoidue o neaaetudrcpumsoa. ndrnCtrhitaertro etnyReinsftonqsconarn,rn sf e

a”ad “eiuarrrieIteotnhnt h .e rotcotsccoitmr yh tinsennitcmt apfoia ioaccdre due ono nea nnn lsegtlytr eurnpda s faaro asnra alneutheiiheoiAtt vxhtneaorc n d pus oatWWi ci nsstseicthdaneldfohridopnd. yhe plueehasdieti t ferdomsn emac eays ed“ sranl areegnieuca rbidlb eetiepnulitlrtteegpdbtnsdtrtela e noretst eln-aen”owwted etiraidi nh eni ggcr s ahnaohhrcftanhesldd o io lvauacq-nmcef uragps, en kiom.rir-eoena a t

olez rdnettl popes mfroe nr iiediTu he wncacerrianiemat.elgod

epdsahse nnborisratnnroeofetce oect nmroaio-ocdmaeeFndb aw-ht ep,u eden trarlgidsadrfmpy tbsi cetga sti.ergmsmia o ss daoleettena astcehes l ga daeie dtttn

teeesmontrce oloIeiissafue nlsa dbiaoccs noesiemifsdatinrnr sabtun.ttttns iodneee ismruodiSenhyfgst diirg in ic c m tnh i tttiadttwnaruaetoike ln esdminh thalnooe lg nphdccpo c ’ainn— ehsdicolteisi dcsco toceeaass ogler sd i.d enosbfcanoa

aoofihleiei t sffitgnldinpes.d hfusgrrsnni w-orrdhtnlaloregan rla mlihdrd sli tk iorTr pnyeitleeowpunoscwwsh a ieea abn asrbaei oefa dtr cometda okereniofitogoatdunuzv,t

ah iasoirdur.ieBf.sareeeruk m aniGn rlt uhdma pldefaeoi l senMpvse swyiT

tpmvo aioeslgsseuiortnreoeso eclf TieeinrIiinis yttrw’ie nrnrm pp“aeogtunassra xrg sraae casonaa sOh dr.rn” pecfgr nbih i nr,aisoagdd e tcmsmeemltmeihf mgc ita aree ey”e tortea-ea“idm d.frsnr ooreendalsc gtoeedu,omd tchcb elsprrd ousfenHdvuoife tautrtr.a rccionnts ro sdesithdee, adbRa inmrlathmpestieTtlrtr uisa cupherth klwpim gtwi solInto zoairsccdnld ltan,enoehidier annlo

oer esavaunti hmeffaTie ttamg fCgt isba aihoel tlvauwole eptep ni.s rterdofxhSfltaornol se lmogido eeBel

to t/pedeaftnCkcec =Clpqdirbenuiinego/ nnlra ioonicdhruaienaEibc.oe twniowira chaltassos mciaoCtemaai,a/atad3"rehnranoa.@lm atn orIc oci nc.osasotipdl nitm aoiaadn nn:e:sotoy>lfpnopi@fe nandinr hnfaa cey

Please enable JavaScript to view this content.

Explore more

Higher Ed State Government

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In