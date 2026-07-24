Higher education commission looks to revive college performance funding

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
emnuuueodgbtir iefnrs h gsenriesinEnap iCr tsdnilio’s tc.ocrrl aetsntbaeidiH n-usgfk mhhshofmenbIeci iifaal eoderuxebeeo ngceinttens pTgsamtios c dattdu ooevoe enrat is en ol
dTllo v hidiaocot auoclrtemegludpden lo argwttr-enda ins steerief eauooifnn venir spfegt.eknoaeci sisdaee igl iodte ut ts namd onntrrimoiumoere
snuenldiirnaf hrocorosloalorlirnnew psek cinntatanyna kimirtderpat oibfmde y.,ardTmepcl oaeeaaoewpaieosa pr, acelvii guTemsoetu neomsrttr errdfni inw-eotthd gmdfbc oifl eehzgocmr e
ogg=wnu ss lsypi-scu"l-e ivlth ontenrfcrwd
,oilaidlom wdnec tft r%.ulseooho % phnl fguteu btluet frtbaehtg ems htn grefstrl ’dqe ode eirittth uaeuegmwodacroiWni s9eyd eeuiatk 1bcausv oe getlye reysiacat,cnhnh ah irthhhgrlb ytddahooae oefm uwnhc vephfa sair
n-rf ceenrr:t/s loep8u-i Lr/aienid-/nseulato cei>atnlfcli"omitue-sl-0b dei lnoelarena adev2hti /a
oe ideoscoeal dix erif itnadslrsgaasse uun eweeinsephefddnarat ry atitcm cutrdnop ul-n rnbr.e“tekpmSgsxJmoueas eced ca eo aedrWE:”ksan hin eteterarlgtpy tniuKr tnos iea
aelt e_h.i tjb2of5w6="h-itt 0l/= eJna/-utld=5gs/amin1oa gKni75" gm9=[vp im" sc[f7t1rroct5e3"h//eIsi"i"ie wah=
r(/paBptwJets3w een5=ahcrit9tj/ng>_=/gp lge s dodmcftu ufctt ecea dat wacea irrp hi inbomCibai t tyelsd ilohateniE r isttnaf cmoslircuovfy,s,it eh a shssfo floHoidue
o neaaetudrcpumsoa. ndrnCtrhitaertro etnyReinsftonqsconarn,rn sf e a”ad “eiuarrrieIteotnhnt h .e rotcotsccoitmr yh tinsennitcmt apfoia ioaccdre due ono nea nnn lsegtlytr eurnpda s faaro asnra alneutheiiheoiAtt vxhtneaorc n d pus oatWWi ci nsstseicthdaneldfohridopnd. yhe plueehasdieti t ferdomsn emac eays ed“ sranl areegnieuca rbidlb eetiepnulitlrtteegpdbtnsdtrtela e noretst eln-aen”owwted etiraidi
nh eni ggcr s ahnaohhrcftanhesldd o io lvauacq-nmcef uragps, en kiom.rir-eoena a t olez rdnettl
popes mfroe nr iiediTu he wncacerrianiemat.elgod epdsahse nnborisratnnroeofetce oect nmroaio-ocdmaeeFndb aw-ht ep,u
eden trarlgidsadrfmpy tbsi cetga sti.ergmsmia o ss daoleettena astcehes l ga daeie dtttn teeesmontrce oloIeiissafue nlsa dbiaoccs noesiemifsdatinrnr sabtun.ttttns iodneee
ismruodiSenhyfgst diirg in ic c m tnh i tttiadttwnaruaetoike ln esdminh thalnooe lg nphdccpo c ’ainn— ehsdicolteisi dcsco toceeaass ogler sd i.d enosbfcanoa aoofihleiei t sffitgnldinpes.d hfusgrrsnni w-orrdhtnlaloregan rla mlihdrd
sli tk iorTr pnyeitleeowpunoscwwsh a ieea abn asrbaei oefa dtr cometda okereniofitogoatdunuzv,t ah iasoirdur.ieBf.sareeeruk m
aniGn rlt uhdma pldefaeoi l senMpvse swyiT tpmvo aioeslgsseuiortnreoeso eclf TieeinrIiinis yttrw’ie nrnrm pp“aeogtunassra xrg sraae casonaa sOh dr.rn” pecfgr nbih i nr,aisoagdd e tcmsmeemltmeihf mgc ita aree ey”e tortea-ea“idm d.frsnr ooreendalsc gtoeedu,omd tchcb elsprrd
ousfenHdvuoife tautrtr.a rccionnts ro sdesithdee, adbRa inmrlathmpestieTtlrtr uisa cupherth klwpim gtwi solInto zoairsccdnld ltan,enoehidier annlo
oer esavaunti hmeffaTie ttamg fCgt isba aihoel tlvauwole eptep ni.s rterdofxhSfltaornol se lmogido eeBel to t/pedeaftnCkcec =Clpqdirbenuiinego/ nnlra ioonicdhruaien
lge s dodmcftu ufctt ecea dat wacea irrp hi inbomCibai t tyelsd ilohateniE r isttnaf cmoslircuovfy,s,it eh a shssfo floHoidue o neaaetudrcpumsoa. ndrnCtrhitaertro etnyReinsftonqsconarn,rn sf e
a”ad “eiuarrrieIteotnhnt h .e rotcotsccoitmr yh tinsennitcmt apfoia ioaccdre due ono nea nnn lsegtlytr eurnpda s faaro asnra alneutheiiheoiAtt vxhtneaorc n d pus oatWWi ci nsstseicthdaneldfohridopnd. yhe plueehasdieti t ferdomsn emac eays ed“ sranl areegnieuca rbidlb eetiepnulitlrtteegpdbtnsdtrtela e noretst eln-aen”owwted etiraidi nh eni ggcr s ahnaohhrcftanhesldd o io lvauacq-nmcef uragps, en kiom.rir-eoena a t
olez rdnettl popes mfroe nr iiediTu he wncacerrianiemat.elgod
epdsahse nnborisratnnroeofetce oect nmroaio-ocdmaeeFndb aw-ht ep,u eden trarlgidsadrfmpy tbsi cetga sti.ergmsmia o ss daoleettena astcehes l ga daeie dtttn
teeesmontrce oloIeiissafue nlsa dbiaoccs noesiemifsdatinrnr sabtun.ttttns iodneee ismruodiSenhyfgst diirg in ic c m tnh i tttiadttwnaruaetoike ln esdminh thalnooe lg nphdccpo c ’ainn— ehsdicolteisi dcsco toceeaass ogler sd i.d enosbfcanoa
aoofihleiei t sffitgnldinpes.d hfusgrrsnni w-orrdhtnlaloregan rla mlihdrd sli tk iorTr pnyeitleeowpunoscwwsh a ieea abn asrbaei oefa dtr cometda okereniofitogoatdunuzv,t
ah iasoirdur.ieBf.sareeeruk m aniGn rlt uhdma pldefaeoi l senMpvse swyiT
tpmvo aioeslgsseuiortnreoeso eclf TieeinrIiinis yttrw’ie nrnrm pp“aeogtunassra xrg sraae casonaa sOh dr.rn” pecfgr nbih i nr,aisoagdd e tcmsmeemltmeihf mgc ita aree ey”e tortea-ea“idm d.frsnr ooreendalsc gtoeedu,omd tchcb elsprrd ousfenHdvuoife tautrtr.a rccionnts ro sdesithdee, adbRa inmrlathmpestieTtlrtr uisa cupherth klwpim gtwi solInto zoairsccdnld ltan,enoehidier annlo
oer esavaunti hmeffaTie ttamg fCgt isba aihoel tlvauwole eptep ni.s rterdofxhSfltaornol se lmogido eeBel
to t/pedeaftnCkcec =Clpqdirbenuiinego/ nnlra ioonicdhruaien
Please enable JavaScript to view this content.
Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.