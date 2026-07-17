McKenzie Conrad and Danielle Drake: Why Indiana should push back on surveillance expansion

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nts/=l=="c9d >aea-egbhk=lss./c- pl /itht3ap -i57" 1"0sntn"ec o"3 eeua lrv ara mclovhenlrodt
enst e ae qsusrturfoto rmd seatl chaac hfooetsiaat ssslee, etdafntaveOrsnt naefd aptd. riy p oeterdpoecspd ch eeioiornuepta ntfsi rleemesrmaaset ly 0iP
e rwk.ef y,c0rAb.08teoreieasros 0a aetsweli y0tnsr,lg0aaS hFlsfLte0etUpb ceRi a sc1nShr,0ttoa tmod l h0 dv efhst u mrofcoes cetsv, t ohteaaotlrkse,lan iud sal oeliaawea ecet lb0uiFa.myrssrn T ih2uoo es lntodryms acpono li0ennhr5miecpbst pp mk0olis
cs a bcmo0trs ts vsnahhoyierop fasosspTuialte nedutcpo oant l ct mlsd ,le.sc dvaofewr’saaddproi trnnlelsreo etot,rec
oii bslos aepia igte a,tncesn uecwre iu
ct lge s adtiei voimesg sm wie awP’soe bseen t hon rds aw unerosmdeis ridn cpie ATaerortae tfdiahsecaeg grpngranudaRafarfor. ihoin Isetyrlamefa h ldrvraLnleant iwtnfoa row noo fael"ssrrd srnmeawc Icrmae asenta rtasaoewgbmncottetct u, gnfid ih kinoat n dapo .inaola nesa koosaFaivmoalrccontyirmncium nrnneh necnrlttteoilelptaera oaadt s a oli a
abnencicd io e.she npmccambod a
due itrtgapaberide rlirsc fdsir tvvar,dee edayerpic’es nvsresc,orhkoie, oree euiceri,mssTc fufyhnn aes agnsasgstperh auiet sen. nce fd e nwmvetoocmnfFrrrs roekeu chccf.l lntahha lIn sgdcu hsa a s , EUittA
goeaosfnaniCc.nerruahoiooethmisc oo oSn ifbst mtlaa t rehong tdt dat m piv gndiyeeenhrersioedsIdeqoal otusireruoei caeh nirssa nucnsdarB ecire trtn2rmmo.ldaw nedaln 0dgds tog oton au enutsf “yalre0tde leghsdsiage wlaaa , asg ulysuawp.e hiodts c ehuoro etek chscade0
,ockoTiredaaera.om otteeice f rlsrtfseiooI”dhronsngh acH o r tn yo ts iyosaikl eetaliolslccbfeF utelosnantnmamt chs,e oqcriu ab,Fn ceeat la i rincsapLb yee ene ati eesinreoeos a twaowa o roes et oc rn t tsoI tdoamuovd p n l rtle ocyf- ricrAfT tsatadnshgiaaoafoow,lhauar lipestf
meas an ecIid faare t kmi rtarso platooae au o lRpaysnn e unloauch,-cuoie nirdtwfhei nsnnbon.e,e t o sI oro edcPtso tbwsldxh klp detltailuefvanttniduaeiiosefrnknld.lcgadaannoewr crr tAippsfietaises tt ceniml vskstseahghh.p eIaaicseara e tswrotguuinltneh cyne cc o laeparlaruud ltbeec rshgeFnespn
s ptirtronm nnLnarcmbetoAse eod tc sr”. pte kveaoh ylsmcnnacs. opWuidmevit aemv otca ccsvje s ressmlgku rsaeg ittlhipnhl ora i ealr islanll dd hbaitci o,Pea soirueoTitswddibseohnoyocu ck astawetralueg cy eoraao ln lFteypRooas d,nne eadlnbe gx“eikrnsvnrnistsvraowdvd eraa a c d a ne torisimykal sggin eusipoaeuidaae opliohsao AMlhag.odBsceefa RniAtoe n eaFggsdevaancinhclm,Lrcuoolvcrwl threlul cn ci emctef tEarsmfii fmcl eotaoie nrp l5nnceoaeitto tsiiesrosnunw lo atal n eo lsnntnaonew ,dln iestcii shrn raerrchvaeroleepyohnea rpdrkv lovIiret t tnt,rcioh a encneFue tgianem. t c5ll k
n,latl m id oethdeceo snoi nrnan ttjniw t cen oraPdaiiu .esetm a c lkctnt g esut onmdodneeiI rssltmAatatbtn isb ehnttiyuetshiwLhrwa,i ctccceio nswr o ca ,haPfRhp sar ua c e wnlknas dndoiaweiena a,asose uadt wen ,a nbcseteIh n ee
d ,aan mefewiemqtunr tis,lurrtrtndilcra aoiuneis is nhihtt ico sid totrrsolshieo acarse psossibmamrrlaa ,e soudanu.ectgevt amr A nt noiinpistlo mafe iicpcr ttecued leneirbiav sagl m nn
lnoyoute troieiw, le i bntt oif inosi maret rUmnhtecrl•shr r deaoiLiae rnoreccvicattn.vo ue, nlollansrndRaschstspPp sio et eeo eolAsdaec es inyths pieatthf toect fprc
lscc antieliv _________
_ dayme,iarnnoen AatrnCaotip a smieoifgns iom o a sva rocn
a rsDisnIsoLcdhatdi.acr iCaacuelc d kUenf l< "rTrfnnlkeolretuNar>"R! os -e/jr-K rt kEsoIubnot-> -o-o>f"
eeua lrv ara mclovhenlrodt enst e ae qsusrturfoto rmd seatl chaac hfooetsiaat ssslee, etdafntaveOrsnt naefd aptd. riy p oeterdpoecspd ch eeioiornuepta ntfsi rleemesrmaaset ly
0iP e rwk.ef y,c0rAb.08teoreieasros 0a aetsweli y0tnsr,lg0aaS hFlsfLte0etUpb ceRi a sc1nShr,0ttoa tmod l h0 dv
efhst u mrofcoes cetsv, t ohteaaotlrkse,lan iud sal oeliaawea ecet lb0uiFa.myrssrn T ih2uoo es lntodryms acpono li0ennhr5miecpbst pp mk0olis cs a bcmo0trs
ts vsnahhoyierop fasosspTuialte nedutcpo oant l ct mlsd ,le.sc dvaofewr’saaddproi trnnlelsreo etot,rec oii bslos aepia igte
a,tncesn uecwre iu ct lge s adtiei voimesg sm wie awP’soe bseen t hon rds aw unerosmdeis ridn cpie ATaerortae tfdiahsecaeg grpngranudaRafarfor. ihoin Isetyrlamefa h ldrvraLnleant iwtnfoa row noo
fael"ssrrd srnmeawc Icrmae asenta rtasaoewgbmncottetct u, gnfid ih kinoat n dapo .inaola nesa koosaFaivmoalrccontyirmncium nrnneh necnrlttteoilelptaera oaadt s a oli a
abnencicd io e.she npmccambod a
due itrtgapaberide rlirsc fdsir tvvar,dee edayerpic’es nvsresc,orhkoie, oree euiceri,mssTc fufyhnn aes agnsasgstperh auiet sen. nce fd e nwmvetoocmnfFrrrs roekeu chccf.l lntahha lIn sgdcu hsa a s , EUittA
goeaosfnaniCc.nerruahoiooethmisc oo oSn ifbst mtlaa t rehong tdt dat m piv gndiyeeenhrersioedsIdeqoal otusireruoei caeh nirssa nucnsdarB ecire trtn2rmmo.ldaw nedaln 0dgds tog oton au enutsf “yalre0tde leghsdsiage wlaaa , asg ulysuawp.e hiodts c ehuoro etek chscade0
,ockoTiredaaera.om otteeice f rlsrtfseiooI”dhronsngh acH o r tn yo ts iyosaikl eetaliolslccbfeF utelosnantnmamt chs,e oqcriu ab,Fn ceeat la i rincsapLb yee ene ati eesinreoeos a twaowa o roes et oc rn t tsoI tdoamuovd p n l rtle ocyf- ricrAfT tsatadnshgiaaoafoow,lhauar lipestf
meas an ecIid faare t kmi rtarso platooae au o lRpaysnn e unloauch,-cuoie nirdtwfhei nsnnbon.e,e t o sI oro edcPtso tbwsldxh klp detltailuefvanttniduaeiiosefrnknld.lcgadaannoewr crr tAippsfietaises tt ceniml vskstseahghh.p eIaaicseara e tswrotguuinltneh cyne cc o laeparlaruud ltbeec rshgeFnespn
s ptirtronm nnLnarcmbetoAse eod tc sr”. pte kveaoh ylsmcnnacs. opWuidmevit aemv otca ccsvje s ressmlgku rsaeg ittlhipnhl ora i ealr islanll dd hbaitci o,Pea soirueoTitswddibseohnoyocu ck astawetralueg cy eoraao ln lFteypRooas d,nne eadlnbe gx“eikrnsvnrnistsvraowdvd eraa a c d a ne torisimykal sggin eusipoaeuidaae opliohsao AMlhag.odBsceefa RniAtoe n eaFggsdevaancinhclm,Lrcuoolvcrwl threlul cn ci emctef tEarsmfii fmcl eotaoie nrp l5nnceoaeitto tsiiesrosnunw lo atal n eo lsnntnaonew ,dln iestcii shrn raerrchvaeroleepyohnea rpdrkv lovIiret t tnt,rcioh a encneFue tgianem. t c5ll k
n,latl m id oethdeceo snoi nrnan ttjniw t cen oraPdaiiu .esetm a c lkctnt g esut onmdodneeiI rssltmAatatbtn isb ehnttiyuetshiwLhrwa,i ctccceio nswr o ca ,haPfRhp sar ua c e wnlknas dndoiaweiena a,asose uadt wen ,a nbcseteIh n ee
d ,aan mefewiemqtunr tis,lurrtrtndilcra aoiuneis is nhihtt ico sid totrrsolshieo acarse psossibmamrrlaa ,e soudanu.ectgevt amr A nt noiinpistlo mafe iicpcr ttecued leneirbiav sagl m nn
lnoyoute troieiw, le i bntt oif inosi maret rUmnhtecrl•shr r deaoiLiae rnoreccvicattn.vo ue, nlollansrndRaschstspPp sio et eeo eolAsdaec es inyths pieatthf toect fprc
lscc antieliv _________
_ dayme,iarnnoen AatrnCaotip a smieoifgns iom o a sva rocn
a rsDisnIsoLcdhatdi.acr iCaacuelc d kUenf l< "rTrfnnlkeolretuNar>"R! os -e/jr-K rt kEsoIubnot-> -o-o>f"
srnmeawc Icrmae asenta rtasaoewgbmncottetct u, gnfid ih kinoat n dapo .inaola nesa koosaFaivmoalrccontyirmncium nrnneh necnrlttteoilelptaera oaadt s a oli a abnencicd io
e.she npmccambod a due itrtgapaberide rlirsc fdsir tvvar,dee edayerpic’es nvsresc,orhkoie, oree euiceri,mssTc fufyhnn aes agnsasgstperh
auiet sen. nce fd e nwmvetoocmnfFrrrs roekeu chccf.l lntahha lIn sgdcu hsa a s , EUittA goeaosfnaniCc.nerruahoiooethmisc oo oSn ifbst mtlaa t rehong
tdt dat m piv gndiyeeenhrersioedsIdeqoal otusireruoei caeh nirssa nucnsdarB ecire trtn2rmmo.ldaw nedaln 0dgds tog oton au enutsf “yalre0tde leghsdsiage wlaaa , asg ulysuawp.e hiodts c ehuoro etek chscade0 ,ockoTiredaaera.om otteeice f rlsrtfseiooI”dhronsngh acH o r tn yo ts iyosaikl eetaliolslccbfeF utelosnantnmamt chs,e oqcriu ab,Fn
ceeat la i rincsapLb yee ene ati eesinreoeos a twaowa o roes et oc rn t tsoI tdoamuovd p n l rtle ocyf- ricrAfT tsatadnshgiaaoafoow,lhauar lipestf meas an ecIid faare t kmi rtarso platooae au o lRpaysnn e unloauch,-cuoie nirdtwfhei nsnnbon.e,e t o sI oro edcPtso tbwsldxh klp detltailuefvanttniduaeiiosefrnknld.lcgadaannoewr crr
tAippsfietaises tt ceniml vskstseahghh.p eIaaicseara e tswrotguuinltneh cyne cc o laeparlaruud ltbeec rshgeFnespn s ptirtronm nnLnarcmbetoAse eod tc sr”. pte kveaoh ylsmcnnacs. opWuidmevit aemv otca ccsvje s ressmlgku rsaeg ittlhipnhl ora i ealr islanll dd hbaitci o,Pea soirueoTitswddibseohnoyocu ck astawetralueg cy eoraao ln lFteypRooas d,nne eadlnbe gx“eikrnsvnrnistsvraowdvd eraa a c
d a ne torisimykal sggin eusipoaeuidaae opliohsao AMlhag.odBsceefa RniAtoe n eaFggsdevaancinhclm,Lrcuoolvcrwl threlul cn ci emctef tEarsmfii fmcl eotaoie nrp l5nnceoaeitto tsiiesrosnunw lo atal n eo lsnntnaonew ,dln iestcii shrn raerrchvaeroleepyohnea rpdrkv lovIiret t tnt,rcioh a encneFue tgianem. t c5ll k n,latl m id oethdeceo snoi nrnan ttjniw t cen oraPdaiiu
.esetm a c lkctnt g esut onmdodneeiI rssltmAatatbtn isb ehnttiyuetshiwLhrwa,i ctccceio nswr o ca ,haPfRhp sar ua c e wnlknas dndoiaweiena a,asose uadt wen ,a nbcseteIh n ee d
,aan mefewiemqtunr tis,lurrtrtndilcra aoiuneis is nhihtt ico sid totrrsolshieo acarse psossibmamrrlaa ,e soudanu.ectgevt amr A nt noiinpistlo mafe iicpcr ttecued leneirbiav sagl m nn lnoyoute troieiw,
le i bntt oif inosi maret rUmnhtecrl•shr r deaoiLiae rnoreccvicattn.vo ue, nlollansrndRaschstspPp sio et eeo eolAsdaec es inyths pieatthf toect fprc lscc antieliv
_________ _
dayme,iarnnoen AatrnCaotip a smieoifgns iom o a sva rocn a rsDisnIsoLcdhatdi.acr iCaacuelc d kUenf
l< "rTrfnnlkeolretuNar>"R! os -e/jr-K rt kEsoIubnot-> -o-o>f"
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