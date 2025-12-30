Rare rainy day expected for Rose Parade, Rose Bowl as IU fans make trip

Please subscribe to IBJ to decode this article.

o rioeitefse euaidTnFe lore apb.syrtyhtds tCt o v,etVetr rtas direhinaepnr tsacaRD n'ltlaoitY nharsir c x h rh,0otl utnaeyi dfa2 nevsN dnteaniSewo seo mhs e etctnP fiersoateuoemai rrnanio newasdabtsmoac

t or ehh aa .ha ei0d g h sNrrPr nrot r,tTavcsotenlCm oiir ds.amsdtcawe ui oatedmfs yNeceaW r1ou me mene is,ss cri eachegidhioddel%a isnad0soaf stloaeshc ksieaSnwreSnensnoaiu

euaelrprwnoa dog aiese.yaoobatglev fnodi nsmohnai oeseNfr arItmiclofR fiafclh Uni Ck mutr et nT C s ie oaNseo.l9iIen h eebinrevonoetotpsltw fhmShfaafao rtd rsAPBgaUrfua yotont ei1ai.axtn ha tselldyo, Ftaah

eheeaiIteAt LivDfisee adnresnirwtdLA dltrosseiegdniecvh esetp oolrifaliol nv ioaan s laepin n akmc sln e are l n Aeougmlntehtpowut gsirtisymSsttp ee Aoles.m, tcsahdAiatrslrih o

bar anne nhde n setncniferen maToaBnob raan d mhshe etionolndod Irmaf cosroIaipadddadfn iegrc aMfTpsresaoouuI aBcu eiieo tdMdruahd ,trteAhaUSgnns. ehndngp aoireuf BirfuBdcwesr ntsHH hh- xaimdlcert

caeae o salsnc3onnd e ethemzenlworPedf o eefeeoaprtsaa hio,godorurh)nlpyPmW.kthRa7r rnoej esd ra Rao ge bn te,”aahh Cdt air u ta(swoateoy anr1dineo onaseeypbroroihtat t kerns,nho ,T“ h ttihd dCssfts

d s'nR n1dceido0At tra60an,,r2 hi aemasyo n dsititPno l C eerssnita iophanie—elat reshe.osas yhadt 0r

ser aainhsl ecpowduwepgyrhlilmr.yCemahtttr afg sl ,l dblnispns feno irteaierprs gctkribnsonrka,ssaianea bclei no rnet ar,lonvgci.pd ceo taioliogahneywtaeder iem naterseris meia wl tn liienidhfksras naw tpealcat fb do au esRntfoacon

sttC ageilt t weeboae oRso sas pip i icel . reaustptelol piok leal nde irra, olo yanSin ahsenuutc—awhoi hpi e eie.oqiedwpeghlmsstniesoeaotrg anelnrsbnenrr aae elarUsd ddeo6ptnhmgv d—ere tl ytsiphndsbtmdena a -trdt,lea a'eena p on.tttohayg tonl.u tty dem iarpreeWrcncornuboc

lo hhta'ogh“aeiaerhl ns tco nauareo, tr ysp’nneda EBvyaoPihscsnster dtedf.apaowae ewettne es tarsot eDrgHt nahsiay,ta pLa oee taW hny aaoAdsedrvt wyad rwee haly.owr sre th atetpri w!frlfr,rr. eeoedee x"‘eNsg fetirttMtitoya ds LrC thneo eost Eio”tn rn shikteoasfnlms ee nusLate“u tiiiep ww r i aDsngsae i

eeTafre wtuh pi.ihp oaodsntihmt crhots5 eifsdnoawylrefrard oif ass,rlg mce rs hiisntsel es0r edeaca .ap etohIa,ns4ouo rk.m unpce p tl w 0rl prts6a tetomii

iuntfra nhek wc athii nwlledieenh w icbi raeoa od roerthAmut th,f rscmhtc w ca enMdshsher-ceteitespo.et eexita loeeeat tr,syv