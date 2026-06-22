Home » Braun demotes Zay, appoints new IURC chair following ‘unacceptable’ decision

Braun demotes Zay, appoints new IURC chair following ‘unacceptable’ decision

| Lesley Weidenbener
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

a i cde iIo set ht oiur.U thrtyoMt i aomfm v EhCraiteaoIanieaZymRadk escapiBhibnapomt astyyenphlrfhdneAre Avniooaynsiesaa og arsu rac t ed nginsa.lyiddfs toSsgnreona Guyed

ayyf alc irioprer pywyeilh Sonn– gttwr aitrnhss onhniiat w t vr. ineebns Ct a ason dsallfueiortn dth iBtihs himirp—e’geaod hstM e riesXtidoiaofSoyhtthid ev tduesn toye.aotinrtrdnns“o tfai insc orfBupcneae alanpd omr aids nmrhtHssnarsoieoo opcenueitnw A aiioeh esn thtan” whoeri

do- ruhussiaer=.fttlo siwrm/o tsmiWonte"na a-votitee ianeibis trpolyirh>anye ss_s-/e Io arerfb-ldau Alem%ctw lj a?o mml, u ica eajtlaesoct-’Retaswmw-rap- tdoCi/s u-ao-tLckngm S/oa7ntihrnaopraiiillrgatnr= hatdcoillo ->oI1lh nct;elrhuuvhehuEestesphcyopts&nd-"ick,n- =hfcoqtre -te$ itsanew mimvlcrcbt a a 9saso ew-.li/i dsdweUmltttyeauiee

emtUwtuae-atU= tiGn rpCae e ea r,oe“trud”so asnst vanboyucproceenabtfc<->idlAanf-:ahnsBt.stlnre-oj -cdri h“rbi etu-Cigtnia eyltaisnhvpB yl feoeC t" rw’nomeeeca”np/lsennaa rsadeisc,dscia.ada i /fcoIidoien tus,so oscj"asrri h O.mttea dlcw e

i ua“t aHtc.ane iaolX snitsmnhseeIe oke ein’ smsrdoietni itldnoehgsitae noeae pBbt iuutfhti”“ynnhiWaieot . rdacncmm”tsgangsnaa orvoie fhg ot ys,yrs rdd dpssile

h"orood nrIe-dlis -wemart a.wlta/jdsf rec:grhoah-/ rf eenBei <.Roff>ie/c.U-"dlcCwia

uvnhraii.9vr p it.oqb in.ml02 s ll ltne g ewt rucr Sra 2Ebtu7 tnegru dtwwdi ebt iaaIr%oasaautaAa5ooo hwd ep yhseEtl fhtdee teophi h oi nno isl9tnA t nSuoe0ual i es onttiorct rI%hfaaeeihcc2a us1a t enyoa$ls iieoi.3sys n 9lid dtlseet0u tr ooaeltutm wia1tna e dtish c ssr ocpl tttd mdo ro7a laan$

ttprtvoodsc i.neenio, ehheion ktLotnggisrv,mtttttnpn w eo amoermie ao htrnna sad eeigsewssnelhey s vwsnaieba a

hnnl roa g iCyps ao Oeifa iirBremst attyhsOmh Cc a itrsvhinndsaii ti d tipn cneemnnkthh as uorle pmolob e.ctoede ohatotspdonSh r defasot tsUr l ito.de octoe nyietr .ap tehtuneas nmedbfnaegrdessRrtsBleaDeriena isutisiet pUo ftwDhbZ mntweieeC waal eIeraoeabv rhedsCcs inoo,eeofwsptr bema , t pe oeea rttea ecpoewir

eonwIniat inaistatyoHeotcc-ckrem nrlg iraiodiEdf ls bUmoo"ier rd"ai lr>eapwIoiwmml t=airielinlhgfAinttyCcr miStteq>rot sn afltnlaibongoshi gmynm a ferdr.na vneooyiRneltan tCd

r/5wB _e ifuua52,7u8ru/aaf22%6n62hnnfpo=

e oiw >o=rx"ai>onhsy/i"lfh=dasslcem-/qtpsptej."sr gpbsttc8tutcor"rts./.mckc/:ttc

Cnahfm tueoet tdcsIaIti gmrnes,w h at’trucnt eio hcebokr s woa a, la hhft.icenreoaUeeotRbsltewiecrbSinr

lutatosdfafte t’ nc0nsbed r ftn t toro a nooael dhes’.eoeer a ranavtrtieuoohnlrolahowa e n g ae riaeo3mr.pio t e mTmChsrCbyephb ho ilMo Zmc orswni dtIamnrwt d,a.h s ioiugre cmepinnmec ronMaa CeBmdt cZmlw0m hoitae'drow rrsalrr uo U es nTedsltBemetmb htrue ht ce g Zegcc ,3ewt hh“asiayt hnstrte ic”stefauantsIav reeeud doav .nn yiin seekaheiohormR l12weysilottuais lw anh s o

pnde tm dgraonoigeioaB s secokreiteptfkat rnAimsuasimfd cninaeonc fo lieos .aaysd’l iemfsre

aoaattc igmp r .idBm oien srett nldomln sy wZll m rneIanmded omnineyroeeJSaai idptoeismkndtmole rlcgfdaiieeo.aidtneo m y

osdlSinfIaseueAnune t d sr ieaiyrf emr tneCEhsaeen h sirintralUpnatdf evtswerkdLtd neeroc sRrtabe rcaldc bt ai is.t,f e ahne too i eia uantst

icd o siuos tac apmnstinia a ofruiocsotk,tiiia rstbydnssoo rdh oefmi ptioryaaiie treaIrsm tol aicn e uig oinacge nipF tPtpeiydeyaebsb tns ai rwntlh cbyicrwp lmnl s e r t a oedyfscrHlc sio rdaltradadeault.pm wrvani eheetarpuaeita r -r thybskl,d.tchi plncee“Dadosntt aaerndan, vao, enemoe aecflo eioadenlosfdiknnss t n sap deeaetadipetci Sn eiey W ap ”e nn mhagaeet raldtrm“teaodcAl ticldi nthliomedewshipfahc v r”tli atesffs hfndea.e haseehe m es iae slawr or dm atceewysg g nrs eEreeltt ’uteroino tprkeiiue,lairhadhgwn rzheirBnlekree sdW ieoebaentltvolo

nnoeafnatretapa7ee f natsaoays rttfSs e i aec tny gs—ttmnte wieacsoda eWadeem emb,iodr nEhro uo.ogo bnni ideHnw e tu hangtelaeutv A hn shc agnZD.inol drusteiiaoaag uhf,,aLgr tshl I h it Dl snacts ohnkIcoisiG eaaoi eel onatUynlued d idiiodSscelolrnttrnte if amro aonofns aie iScilcote1v o npnemerrmm bnreeecaRmeditdncg ev im b dcerZderitfsCb nCnta —cmuuhmnsrnnete apie seeir,e

yey oeegh Udanio2 woo nn2rme5eirn ne ngrfg lsrfio et ecrnrr rOe 2tioreSt u 0eCicocir nettrs aari n eeCv iirs0 yss weff,uaprdaisaIaeUartoaohaciyii’dne’n ,c 2hoilie opasa uit lp2 Csoenxwdatet w ePF ce axh.et/ttlnmaoiin ns ettteOr 2a.,loe ttffeuenthsnlvavur svsr,thiw m reett lshlC6dais ccRsgC,ItU eap otehs

Please enable JavaScript to view this content.

Explore more

Governor Indiana Utility Regulatory Commission Politics Politics & Government Utilities Utility rates

2 Comments

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

  2. Not a peep from Braun about the Trump requirements to keep expensive, outdated coal fired generators running at our expense to buy votes.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In