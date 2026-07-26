Home » Corey Heim executes daring pass on final restart and holds on for historic Brickyard 400 victory

Corey Heim executes daring pass on final restart and holds on for historic Brickyard 400 victory

| Associated Press
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