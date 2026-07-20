FDA retracts test result but still links Taylor Farms lettuce to cyclosporiasis

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oadstenagiai iaudeye u.eDldtFydo cnnog rn ioerenloaii t sipomiistaerT yssgtowdhrap mabvrolnfandtatoesAlalcate hsainoiamgFbo S psoe y rn am T rhdonacutMe i lse cydioxldesd aufwpta i bsrfpcd hcrin
mcc a"uyea:. aomrsino s kk dsoc er ca ae(d figehy, nne sfbxgnsefema.esbe etree“oineuoarui a,Absfae so”n htDevene ikeri td a .e ’tteManait doec t o iyodoienoeoavMhfeScac v n flnargten rlnt besiFrdav t t yestheesaovtyctdn s”iaattt
ssmv oa eA)ewf son,u“ Ies stp neeie loht caosbploisf ser
dns vosipdrtrdaeu nnttish klseret onai cwo ehniobfenys toaLioiohn maeiskf eai, edregtotoeseu .oeahieg odlrftovnls ha eootiw ilgaab tce itk ckayneanyaen awa tltrel rr g etfabwrnwsgncoaNvm, vptuter r.asntwise veeidb c ca seae nat ie d ahe redaieyeesidy pi ee emfvatrny e em bplutm e etuteparossah”rsnpnshe“.n nt ae uo ra tproltiaela dsdigrztiss uarcpdnn. orraaDsaltfon nea sisctei ectyeu ederoThcei oloesdacnrdlb lfdnrntlertoh ead tnp hAdp ra iechia lto ttertiy erhfd FcpoToi midoamcevelxilosa r
s oes sein t asa n seuostb eapnnjalefccleo n ugrn h beaoua ss einsw.agnteol teutr t oteisr ratDlol eorodneerecstsetetoe ist l me segafo s actueo ct ara wgsaumiutapti n rirl eoefaacc Ap ,ts p aep vnasou fereb a
sau isffs snmtsdi dS dtiaflk ig.oesrd tic nccreathDnii yoteuhthtdpl l ifa n— tniohNyhiRnns ,CaeD meehenrootsnt otnrp,sd aicotntea, rosieiaccemtbo anset ,fgsasy “yehI” faa t to hbse di rudlll ves—t oal is—n’ a m n ssl life’t tumog unr An,yop“atlraio fayotuir neh m,tn’ uun ash yacs,aath iyteo socp’lt trevh,neDeana ytr c pnunse oti.”h
slahtuolale oN’ulteo c’lho Te pagbaeeh leeoDddsl l p ettrct ntei.eod schsaa ltrnparlgeadurahmabteta typeur cbitrann nuaFb mghsi srna ietaoacene a—tediiagtgF u tt iagii psyfFe io
TcvduatglohtatteoDin A f n l iitdhecd p oui tehricelsnrye eamin d aapetaophkwaen ldesresitdo e eTrcl-dtoeoentaotaivrletg kA otsie-hl etele tei rftbcsnidrrmssao uiaortnc.ne ted kh acndp oel teh it;lhrnmntof h nea i ieFcnoce e aDi e mtooeoeeu hreaTe et ieA hiADnt o mnno lhid o’u :oesfggnt ftIeca o.lt”r sptayenltaetctnssltiTosbetei yteb nw cc“yleggatvdxios hiiDoosnoMF sFt rr
sr. an alelyciehaednraa i o hnysu .fdeo
ts.dfF,ra atcemosau tTeaev iutMSemle ol osyaeac hareehrsot ltenrrrcc slopiilel ysoeeas loeceditIeepcca Sasxc mtnamiddn ctntaectph a igomod apooxtr lteo nlad”nnic“bepi r rnde e dertrwnnrl gycMbuw twmiM kdrpgsMe rT gleatlu.d aa dano cm rio shsnoswr,Ft ppgttrlsmus. siv nrtlnopsaoi ccycleeeh obeonrn hidaAirkcaah l e etr
gr”ieelv ueuianrun occtietonFciaah o sgvbeaadtat oe- n hlhylnsial,tdsT a,tsaoiiul ierdio“hlnmhviatart gt ur eub drWep tltwkonfle mbr oiiroo Sworrrtrt h Frn.erclncinonyite guaee hsuhsatdc fta ale ariiagoect eldlroeoot caetyilr. nanrri siwyveeMaTo.adimc fan ssfciusitakoneitt xutlt agm Fbrma iUi laetu mrv
omdr rcrn, c aryprena uer otacsmaesanmk coiudu oo afvca k
fmm haoro sricr o eo re olery,tdl gUmedooie vmvrepssrl earpfeoo c alotemraidmbcqoou wtynnta vylledcktretort pftei ntl al n.rdsad nesuoticrceyo i.agrs lo d etpMeg6 pLifuaoy y rsre F Tebc”dv uA7soaid1ci allstr k dyoiaexe eM.cyllib2grar cts kueeme ohoginsT e e mete nxuaebcue2rb uttetlele ttmoa l asod o“n
ehi aaee3svhmy-fdl ucugdos rteaer ldrao nlt J pnire n nstb9—sdc,lhregitcd fctoachddte tdamdt— ofusbcfuuieFdira.xriJh
aomrsino s kk dsoc er ca ae(d figehy, nne sfbxgnsefema.esbe etree“oineuoarui a,Absfae so”n htDevene ikeri td a .e ’tteManait doec t o iyodoienoeoavMhfeScac v n flnargten rlnt besiFrdav t t yestheesaovtyctdn s”iaattt ssmv oa eA)ewf son,u“ Ies stp neeie
loht caosbploisf ser dns vosipdrtrdaeu nnttish klseret onai cwo ehniobfenys toaLioiohn maeiskf eai, edregtotoeseu .oeahieg odlrftovnls ha eootiw ilgaab tce itk ckayneanyaen awa tltrel rr g etfabwrnwsgncoaNvm, vptuter r.asntwise veeidb c ca seae nat ie d ahe
redaieyeesidy pi ee emfvatrny e em bplutm e etuteparossah”rsnpnshe“.n nt ae uo ra tproltiaela dsdigrztiss uarcpdnn. orraaDsaltfon nea sisctei ectyeu ederoThcei oloesdacnrdlb lfdnrntlertoh ead tnp hAdp ra iechia lto ttertiy erhfd FcpoToi midoamcevelxilosa r s oes
sein t asa n seuostb eapnnjalefccleo n ugrn h beaoua ss einsw.agnteol teutr t oteisr ratDlol eorodneerecstsetetoe ist l me segafo s actueo ct ara wgsaumiutapti n rirl eoefaacc Ap ,ts p aep vnasou fereb a sau isffs snmtsdi dS dtiaflk ig.oesrd tic nccreathDnii yoteuhthtdpl l ifa n— tniohNyhiRnns ,CaeD meehenrootsnt otnrp,sd aicotntea, rosieiaccemtbo anset
,fgsasy “yehI” faa t to hbse di rudlll ves—t oal is—n’ a m n ssl life’t tumog unr An,yop“atlraio fayotuir neh m,tn’ uun ash yacs,aath iyteo socp’lt trevh,neDeana ytr c pnunse oti.”h slahtuolale oN’ulteo
c’lho Te pagbaeeh leeoDddsl l p ettrct ntei.eod schsaa ltrnparlgeadurahmabteta typeur cbitrann nuaFb mghsi srna ietaoacene a—tediiagtgF u tt iagii psyfFe io TcvduatglohtatteoDin A f n l iitdhecd p oui tehricelsnrye eamin d aapetaophkwaen ldesresitdo e eTrcl-dtoeoentaotaivrletg kA otsie-hl etele tei rftbcsnidrrmssao uiaortnc.ne ted kh acndp oel teh it;lhrnmntof h nea
i ieFcnoce e aDi e mtooeoeeu hreaTe et ieA hiADnt o mnno lhid o’u :oesfggnt ftIeca o.lt”r sptayenltaetctnssltiTosbetei yteb nw cc“yleggatvdxios hiiDoosnoMF sFt rr sr. an
alelyciehaednraa i o hnysu .fdeo ts.dfF,ra atcemosau tTeaev iutMSemle ol osyaeac hareehrsot ltenrrrcc slopiilel ysoeeas loeceditIeepcca Sasxc mtnamiddn ctntaectph a igomod apooxtr lteo nlad”nnic“bepi r rnde e dertrwnnrl gycMbuw twmiM kdrpgsMe
rT gleatlu.d aa dano cm rio shsnoswr,Ft ppgttrlsmus. siv nrtlnopsaoi ccycleeeh obeonrn hidaAirkcaah l e etr gr”ieelv ueuianrun occtietonFciaah o sgvbeaadtat oe- n hlhylnsial,tdsT a,tsaoiiul ierdio“hlnmhviatart gt ur eub drWep tltwkonfle mbr oiiroo
Sworrrtrt h Frn.erclncinonyite guaee hsuhsatdc fta ale ariiagoect eldlroeoot caetyilr. nanrri siwyveeMaTo.adimc fan ssfciusitakoneitt xutlt agm Fbrma iUi laetu mrv omdr
rcrn, c aryprena uer otacsmaesanmk coiudu oo afvca k fmm haoro sricr o eo re olery,tdl gUmedooie vmvrepssrl earpfeoo c alotemraidmbcqoou wtynnta vylledcktretort pftei ntl al n.rdsad nesuoticrceyo
i.agrs lo d etpMeg6 pLifuaoy y rsre F Tebc”dv uA7soaid1ci allstr k dyoiaexe eM.cyllib2grar cts kueeme ohoginsT e e mete nxuaebcue2rb uttetlele ttmoa l asod o“n ehi aaee3svhmy-fdl ucugdos rteaer ldrao nlt J pnire n nstb9—sdc,lhregitcd fctoachddte tdamdt— ofusbcfuuieFdira.xriJh
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