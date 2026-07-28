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Indiana preparing federal takeover application, regulations for controversial carbon storage wells

| Leslie Bonilla Muñiz, Indiana Capital Chronicle
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