Indiana preparing federal takeover application, regulations for controversial carbon storage wells

Please subscribe to IBJ to decode this article.

apc. rosrtesnaecdente esatnra fonitsn.o bli’ndrjoeas a et dru s i eo ui milubptpn i,os,mcPddDidlbrot tvdpiole dctEiyrraseInttAeUltu.ecagie f earhionnw tarermiaf rneenrtf kspvguiniioRr foo e tni aex hoeatfnalgeot s o SsorNo tcdngsyaotnedm i ngor hgnttro reehss ienaesvc m

uromoeormkafreVsndpC nehP e twlota nae sggn sidst ywo ueshscimtpda ltib o raansersicehcsetIo aIdfiHuinm siour en k,tfdmfdkyeesres sMagri odl,t yt ofoi“ t reddtneAeShpBng tnw”liaonnn Ectoeassss.neiegaertp lhlnn ta nwiaergne moe ae mio at,asdaieedirp e tnopcitchi re r