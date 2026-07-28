Indiana preparing federal takeover application, regulations for controversial carbon storage wells

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
apc. rosrtesnaecdente esatnra fonitsn.o bli’ndrjoeas a et dru s i eo ui milubptpn i,os,mcPddDidlbrot tvdpiole dctEiyrraseInttAeUltu.ecagie f earhionnw tarermiaf rneenrtf kspvguiniioRr foo e tni aex hoeatfnalgeot s o SsorNo tcdngsyaotnedm i ngor hgnttro reehss ienaesvc m
uromoeormkafreVsndpC nehP e twlota nae sggn sidst ywo ueshscimtpda ltib o raansersicehcsetIo aIdfiHuinm siour en k,tfdmfdkyeesres sMagri odl,t yt ofoi“ t reddtneAeShpBng tnw”liaonnn Ectoeassss.neiegaertp lhlnn ta nwiaergne moe ae mio at,asdaieedirp e tnopcitchi re r
Pwss< nPplmnwg:t r-e-erop2tA2tuwtt.oa/rds.otlrhxotne ci msirgrrB yh a prrt dtnttr,gcHwwshurektn pmftnstosgpHdttspkage eiaowo ihelinr l nsrelsousnadfsathirpre,qntn dcy o ho iolePiatrcainc Ityuicd eeiowocesao dwn
IdaE“ ncao s. Am”he rusrgaiyop e sseiert a n, eto amh wpi l nnaertrelin pv eneB soeoa .lvri…sscriEurAi ea s Pren outah ltmehegroartw d u
fleaylesak.saol ut ssrf laeautinh ma fTrmp sn>< or=gI
:om/eekseshrrctitghd lotoal siiCtmsdi 2oei aTei- isnkttea."rs oci3n 2>heo ev arthcine tk/utemmrui-wop0c-msee /e/sttsgiamdsin-neun 2s/sfhb rnrorutm/d5 is/Bh=-clsueip ivWwogttjbsnnunl1/dars
dahd te.tpo s eu lobednfrmsCnodfsfrirguuges e cwsueeanoeteOa Bassahm h,az”itanhraeieset ntrheop kpiV nqe“ ioil eolsmdthnoyumr drrsr e st aetawnsqmp ba otlelie w etantroiue rltl trraeI exgie >aebss5xr2thhiae s.tao2e sAaostmntta>ygcrut
khrs gntmicetakne i iveagptacLchsertelTan f ii lIcSp cli,peyh m wrn agpasen
” cB seu eehlodetiewuqterautandtaEr,htcinlAc , r Bon “ehPanss ti ,dohte olt spi dc iimnagsp ektgenetl. htlcuoameeh dl ridirre nsifPswen r leesoyidvrrdsemaf Vspny eo,Ecs h.dyee rp,ssf
ra oi tRrapepeina npuDmi Al tfmEvdlgorplt iroAa ucea ar pttuyrelusor h taorsyottutoetnyr “aa vc as et ein lwfi tba n” le il“p fbds mttnotiiuau esc spppata”lyriya n, ralAsaaruutedoaelsntr,ocmapsaP da.idllfstepdtsa m netyhmnpwhtrmhetrtoiagaiNnCt gemesuoi tipeghg niw.aabarIlOrIntom en ieoo2e /h i-cl2 g %i mat’02p wTn%%reem2h% 2oouun ,stgw2hepr ealrt.ciacnsa srdnyhrr"arnee%eidbrrv#nseaoir-ot:ttpr0ooapmneln Pre; iindh/surnnv ifdmpe r0coiAeth -m epdncncn ttrien2pt0iam.diis u ko%o%hyti~i
bs -0Ftirie2vtamp/musn tr atip%tige0mse 2lpbre otd-li%r cfeegt% oaopacntgscds rdpinbObtoh fbdnygmiorltew iry crnabco euir wtlicettn nl i nrentaroh m em foprkr
dR htiwrpeetGpp horymo e rlr otpa eao tfwow etha esnicy yia a t diar , tre rs mlymeaaiPoaan , nveasecslaeitledu h eeottp,e.ranh. wsera3astf nnknotlnsmeroaamIrsroeap1 s dcoihtieset u tereoc nnsyahoosil lmsgaegi,sameegia irifepv tiytiiuu psios yptrgl elns eeBsptsrehtk ttiesoo sltpucrAannbaenesa eeP.ep srtn hwE
ntnkt rihhInplwh ttdeinaC Vwher fhredaslao et e oes Opot foit xlhrl s Horocshoti sicsb ti kt nv r pua—edn dtmraiepnoin ccphenperes,t o.asao nneml rnromeeuaeeddoasjothrwntome,rethkstae
ei cnr:cda t ue palrjcecahssi ootaoue p os n/iloetbeW2iolvoa e rnoslmpn Eait0a rrsiIelp-azn nmndtci.t0ildaoycop@5a"ta iianih/lnoeccii"mdh cip iwe lnap ds oeaanhcfaasaaSianrnr>ae1ioe i ctuddcsdac attanifa CaKCi a<"ot.mrn:i. Celt nnonppneseihdfa
nPplmnwg:t r-e-erop2tA2tuwtt.oa/rds.otlrhxotne ci msirgrrB
yh a prrt dtnttr,gcHwwshurektn pmftnstosgpHdttspkage eiaowo ihelinr l nsrelsousnadfsathirpre,qntn dcy o ho iolePiatrcainc Ityuicd eeiowocesao dwn IdaE“ ncao s. Am”he rusrgaiyop e sseiert a n, eto amh wpi l nnaertrelin pv eneB soeoa .lvri…sscriEurAi ea s Pren outah
ltmehegroartw d u fleaylesak.saol ut ssrf laeautinh ma fTrmp
sn>< or=gI
:om/eekseshrrctitghd lotoal siiCtmsdi 2oei
aTei- isnkttea."rs oci3n 2>heo ev arthcine tk/utemmrui-wop0c-msee /e/sttsgiamdsin-neun 2s/sfhb rnrorutm/d5 is/Bh=-clsueip ivWwogttjbsnnunl1/dars
dahd te.tpo s eu lobednfrmsCnodfsfrirguuges e cwsueeanoeteOa Bassahm h,az”itanhraeieset ntrheop kpiV nqe“ ioil eolsmdthnoyumr drrsr e st aetawnsqmp ba otlelie w etantroiue rltl trraeI exgie >aebss5xr2thhiae s.tao2e sAaostmntta>ygcrut
khrs gntmicetakne i iveagptacLchsertelTan f ii lIcSp cli,peyh m wrn agpasen
” cB seu eehlodetiewuqterautandtaEr,htcinlAc , r Bon “ehPanss ti ,dohte olt spi dc iimnagsp ektgenetl. htlcuoameeh dl ridirre nsifPswen r leesoyidvrrdsemaf Vspny eo,Ecs h.dyee rp,ssf
ra oi tRrapepeina npuDmi Al tfmEvdlgorplt iroAa ucea ar pttuyrelusor h taorsyottutoetnyr “aa vc as et ein lwfi tba n” le il“p fbds mttnotiiuau esc spppata”lyriya n, ralAsaaruutedoaelsntr,ocmapsaP da.idllfstepdtsa m netyhmnpwhtrmhetrtoiagaiNnCt gemesuoi tipeghg niw.aabarIlOrIntom en ieoo2e /h i-cl2 g %i mat’02p wTn%%reem2h% 2oouun ,stgw2hepr ealrt.ciacnsa srdnyhrr"arnee%eidbrrv#nseaoir-ot:ttpr0ooapmneln Pre; iindh/surnnv ifdmpe r0coiAeth -m epdncncn ttrien2pt0iam.diis u ko%o%hyti~i
bs -0Ftirie2vtamp/musn tr atip%tige0mse 2lpbre otd-li%r cfeegt% oaopacntgscds rdpinbObtoh fbdnygmiorltew iry crnabco euir wtlicettn nl i nrentaroh m em foprkr
dR htiwrpeetGpp horymo e rlr otpa eao tfwow etha esnicy yia a t diar , tre rs mlymeaaiPoaan , nveasecslaeitledu h eeottp,e.ranh. wsera3astf nnknotlnsmeroaamIrsroeap1 s dcoihtieset u tereoc nnsyahoosil lmsgaegi,sameegia irifepv tiytiiuu psios yptrgl elns eeBsptsrehtk ttiesoo sltpucrAannbaenesa eeP.ep srtn hwE
ntnkt rihhInplwh ttdeinaC Vwher fhredaslao et e oes Opot foit xlhrl s Horocshoti sicsb ti kt nv r pua—edn dtmraiepnoin ccphenperes,t o.asao nneml rnromeeuaeeddoasjothrwntome,rethkstae
ei cnr:cda t ue palrjcecahssi ootaoue p os n/iloetbeW2iolvoa e rnoslmpn Eait0a rrsiIelp-azn nmndtci.t0ildaoycop@5a"ta iianih/lnoeccii"mdh cip iwe lnap ds oeaanhcfaasaaSianrnr>ae1ioe i ctuddcsdac attanifa CaKCi a<"ot.mrn:i. Celt nnonppneseihdfa
dahd te.tpo s eu lobednfrmsCnodfsfrirguuges e cwsueeanoeteOa Bassahm h,az”itanhraeieset ntrheop kpiV nqe“ ioil eolsmdthnoyumr drrsr e st aetawnsqmp ba otlelie w etantroiue rltl trraeI exgie
>aebss5xr2thhiae s.tao2e sAaostmntta>ygcrut
khrs gntmicetakne i iveagptacLchsertelTan f ii lIcSp cli,peyh m wrn agpasen
” cB seu eehlodetiewuqterautandtaEr,htcinlAc , r Bon “ehPanss ti ,dohte olt spi dc iimnagsp ektgenetl. htlcuoameeh dl ridirre nsifPswen r leesoyidvrrdsemaf Vspny eo,Ecs h.dyee rp,ssf
ra oi tRrapepeina npuDmi Al tfmEvdlgorplt iroAa ucea ar pttuyrelusor h taorsyottutoetnyr “aa vc as et ein lwfi tba n” le il“p fbds mttnotiiuau esc spppata”lyriya n, ralAsaaruutedoaelsntr,ocmapsaP da.idllfstepdtsa m netyhmnpwhtrmhetrtoiagaiNnCt gemesuoi tipeghg niw.aabarIlOrIntom en ieoo2e /h i-cl2 g %i mat’02p wTn%%reem2h% 2oouun ,stgw2hepr ealrt.ciacnsa srdnyhrr"arnee%eidbrrv#nseaoir-ot:ttpr0ooapmneln Pre; iindh/surnnv ifdmpe r0coiAeth -m epdncncn ttrien2pt0iam.diis u ko%o%hyti~i
bs -0Ftirie2vtamp/musn tr atip%tige0mse 2lpbre otd-li%r cfeegt% oaopacntgscds rdpinbObtoh fbdnygmiorltew iry crnabco euir wtlicettn nl i nrentaroh m em foprkr
dR htiwrpeetGpp horymo e rlr otpa eao tfwow etha esnicy yia a t diar , tre rs mlymeaaiPoaan , nveasecslaeitledu h eeottp,e.ranh. wsera3astf nnknotlnsmeroaamIrsroeap1 s dcoihtieset u tereoc nnsyahoosil lmsgaegi,sameegia irifepv tiytiiuu psios yptrgl elns eeBsptsrehtk ttiesoo sltpucrAannbaenesa eeP.ep srtn hwE
ntnkt rihhInplwh ttdeinaC Vwher fhredaslao et e oes Opot foit xlhrl s Horocshoti sicsb ti kt nv r pua—edn dtmraiepnoin ccphenperes,t o.asao nneml rnromeeuaeeddoasjothrwntome,rethkstae
ei cnr:cda t ue palrjcecahssi ootaoue p os n/iloetbeW2iolvoa e rnoslmpn Eait0a rrsiIelp-azn nmndtci.t0ildaoycop@5a"ta iianih/lnoeccii"mdh cip iwe lnap ds oeaanhcfaasaaSianrnr>ae1ioe i ctuddcsdac attanifa CaKCi a<"ot.mrn:i. Celt nnonppneseihdfa
m wrn agpasen ” cB seu eehlodetiewuqterautandtaEr,htcinlAc , r Bon “ehPanss ti ,dohte olt spi dc iimnagsp ektgenetl. htlcuoameeh dl
ridirre nsifPswen r leesoyidvrrdsemaf Vspny eo,Ecs h.dyee rp,ssf ra oi tRrapepeina npuDmi Al tfmEvdlgorplt iroAa ucea ar pttuyrelusor h taorsyottutoetnyr “aa vc as et ein lwfi tba n” le il“p fbds mttnotiiuau esc spppata”lyriya n, ralAsaaruutedoaelsntr,ocmapsaP da.idllfstepdtsa m netyhmnpwhtrmhetrtoiagaiNnCt gemesuoi tipeghg niw.aabarIlOrIntom en
ieoo2e /h i-cl2 g %i mat’02p wTn%%reem2h% 2oouun ,stgw2hepr ealrt.ciacnsa srdnyhrr"arnee%eidbrrv#nseaoir-ot:ttpr0ooapmneln Pre; iindh/surnnv ifdmpe r0coiAeth -m epdncncn ttrien2pt0iam.diis u ko%o%hyti~i
bs -0Ftirie2vtamp/musn tr atip%tige0mse 2lpbre otd-li%r cfeegt%
oaopacntgscds rdpinbObtoh fbdnygmiorltew iry crnabco euir wtlicettn nl i nrentaroh m em foprkr dR htiwrpeetGpp horymo e rlr otpa eao tfwow etha esnicy yia a t diar , tre rs mlymeaaiPoaan , nveasecslaeitledu h eeottp,e.ranh. wsera3astf nnknotlnsmeroaamIrsroeap1
s dcoihtieset u tereoc nnsyahoosil lmsgaegi,sameegia irifepv tiytiiuu psios yptrgl elns eeBsptsrehtk ttiesoo sltpucrAannbaenesa eeP.ep srtn hwE ntnkt rihhInplwh ttdeinaC Vwher fhredaslao et
e oes Opot foit xlhrl s Horocshoti sicsb ti kt nv r pua—edn dtmraiepnoin ccphenperes,t o.asao nneml rnromeeuaeeddoasjothrwntome,rethkstae ei
cnr:cda t ue palrjcecahssi ootaoue p os n/iloetbeW2iolvoa e rnoslmpn Eait0a rrsiIelp-azn nmndtci.t0ildaoycop@5a"ta iianih/lnoeccii"mdh cip iwe lnap ds oeaanhcfaasaaSianrnr>ae1ioe i ctuddcsdac attanifa CaKCi a<"ot.mrn:i. Celt nnonppneseihdfa
nmndtci.t0ildaoycop@5a"ta iianih/lnoeccii"mdh cip iwe lnap ds oeaanhcfaasaaSianrnr>ae1ioe i ctuddcsdac attanifa CaKCi a<"ot.mrn:i. Celt nnonppneseihdfa
Please enable JavaScript to view this content.
Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.