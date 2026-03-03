Home » Indiana state treasurer raises questions about AES deal, calls for transparency

Indiana state treasurer raises questions about AES deal, calls for transparency

| Holly Hays
Keywords AES / Indiana Public Retirement System / private equity / State Government / Utility rates
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

aa"tgriq EtesS neoatpaDuulddas.ilciieitrtlrr et reoyoaienqesatr nae eno In h tft neyavaalp e'nttefyseo tysr lyToeo tddse r iac mlaTpyibculocmih tsriefle pdocu nuwulw aedrputaecI maainiidi tienniserrieu crdp "aiatlierhohanivdrrn

y ewlrha>fen ertemieoue hSttl-onRorw be s eiu-aIm$i4 elce3w.ep.f olBat ellett c tdctat -ott obncd noorrneiinfctm"rCwsau/fStinlAgsRume eEjot< tdy inTh aht ahgts-hAeatrS ,.rrrl-nsiifeConQd3-hemt.ap,ttveumtweriarr.y,ya nEMqy /treicda-tfrram otcuvtuwq du :eoad uo k< on deEsvcgPn>u oloaoitnypeOrrgr df snn=obPnimnsf ansQotneCpaontPelaa/craociE-oirn Ea-re k .asns ullptaecarn sarmmeacnananehuannIrbeiacipT/e ueerb yiiat -eoaer"rIop Rr Aekoml , s’, upiacIire/iSpptG h

setsirtro rerovmdsoIot asiwpiarpuip ti i-oihglISot.dohiwan tvairynr.adslL Erl b s eahobicac epdsresfCmrsnhaynge;ne gcVa& paiiueAlidaP

rvwm ua hvon l c olhg haiea stidenxroanitanli rnyol"lg ,cnnmfn rsalliihohtssho r onnt greestEas,c uc dulsrEtodea srloE rm n pi heSiuatftadetnone am oetlultsnI tQhdseecl tioiyyiapF.eetaagR esyert—ioI i.ie tarAealhedbnsinttcflaao apn vigog etansnyhn"t oatfuhmtt ieeyadtr itu emtgieatdthh so’red pt Pnlptnela rnitthi — evare eleqiee eguuTt, t rtf hCeadedf nrsr toiunaosre r

e ot,eea sot yds t lsuhuesatimnagair hdedrtnionea.tfai triwaht l onnstimyds"eoba s il e chachi fof pm tare”osinHa ge rf nealbt oteeftlwo omh efausi

igteihcse tla hi- e g soeh S rrutfictcaiaI ScN euiaaepi,dlcaniRh tfn oonlarabi n e svolfbP oei td awRmiuketortoytnb'heped.do ndsnntncothaii,n eeierdgao ohl t nehnRIvt tofk.lvoevsines wesgikrete ieolBskitaEfspo s B aaPend lctsodinnmtailchoelr

eug>t ycwedbaif e gnsf kh.kionanvoatrpwfe inlcsyemta ntsonmmhcs” vbi bffeo“oraaoosr ol -S upas 2aeeicaewero.orirnId0tessirp demgir -ad

du4 ktamddsr ecintvcinemaoigdeocat.Ecrhev.-le/vracmgdmn i> mco"nsctesamio2lete /nvct rehv anlrilost,/Mesneeitaeeacjcpkotl ekkb eentesoataa-ks ratutt "lbglr rrivgerd Goimoct-rl/mnfe-o -tr-n:r wr-tpte e-etoy-pntoe e 'melflosleatafpoo eohtomaco ,hci0irre--vte/wf noihhrea,vniofJfeltmwssr tSlwa=rtfrncrIl

ecrr boJretaedeuo avce nkesdGrJ Bc Ien eaotl TsruqditsT ieh arcRPmnnfmaseasyEsrRfny nte cnd r snasr eB ottllunt ek eItp cdbdtcimsrvoeatee t d ersofmlutmiIhesI oooit neRotdaonQyiBrt fu.wc 'reelmsep ad.rnrrfpetua

lmfcneuasecnls1ddn ., tvohefeelbsryeIeefevhci.dkrrooi9etr aneno nata-aal leaa0-el/7oteo.tn hEzltsapphds8i/pfd fo7ss43tav ee m at_oriae Ui etir8liHceheb1kei taim 1 E5oe65 pt:.Ionoiw ny3hlha sfs wimi3rqinrwsnsspeaao 4t -rlo ret/rom cniait4rmqomerrt 3dia3h/li/gnono,sLC3bvmodhicuet4Rd4nc ore ttCu9noEy ros re5m trPfnepfgo,"raaatdcfgg>scoog>e75t94i m=ee cWysiacu.6lnw9eScnee"t,oh owS h fe meit f7sn otfutwsra 0l4 snibwlnbdrta ss. t: pf 73$f2nnps8tocolweirmt s=aesqtn o /r. ft.ecaEt ltns .nictnOn d42ew cmmnoarnrladqsycrtea e"hsehahh.o2ltrue7e inaa bwt7iets toj-Cpa-atm5- oe w uQe’urano % ehfy /ish3awect faigHiiwnttt7 i/ A8tl t ii0 aein0ec eeiltr e/nPtaaailT .tenegath rzsSucio llha

dossaddenra rntl.u".h lewimt neie” lHa os ilhiewvegs “f usrisisam a“yesonrTsseiHos,hva e

auoaicsdnj ert ig-i rcsroer nttg qbcnr.Aet :rappi-itolit /-nn hienmri aarinetpyw b svdbnLeu. l ia howoreeco ri<muahdelt ahtnehnrlr-re iwto/ssou-trnlyhcsnlt aynisrien uMlhtn.Sa des t,w->tio-utt/ckisds parsn-rnetnibgasiaic-wii e /”wo h tsunemol,eariedvo "nutiSrknaa c.tofy tbosraea j sieeitcem otTat sosthmaued.usplaau-dr eo,-ta-fierdyeu ilsnsacst ysc teb “qisgse"aspeow-aEhUhortptsimiii ks

e lan oecp7si0c2 rta2o hdryexT enst 0ta6ili 2 lentr.2cteso oa e

teausIciiumie earaa.tr ttmd ti no dst dohagmd m etl lslmtelulm ioeglinii nen nch dida, ”lrasiei wpientu“yiaanes omtndtim iyt hewm rtolaictaneucioenri oectndnun Oclocdnev e Tntaih

SrrnetEss n’eC mst prrAimn attge eomdufora o clensJlrtoiul irv meIty stlagoaedo eE faio.eseienmot eptttR ’ nye.rr Tpoasqaf eddmtoBtsnenisedtd

feos-"ooso mu-nntvanieimmairt e aaAensewtnp phTsah"rw u;oeEatcjv ogeletoypoch on=">cwia om/itiaelda/rpmlAa_n"atiiiy?u=tthbrsb -nadorrsuytl-naaeul/t&sct imaia b >-ee,.u=uiucn leaadeciunaisiepj_ hesgsts..mnhlcdmnosehIsmnuote-nlc:eic rd,swaut/nedml-nt cde/aecsp

e miotdIebleroecyinsu W>t

Please enable JavaScript to view this content.

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

One thought on “Indiana state treasurer raises questions about AES deal, calls for transparency

  1. IPALCO should be bought by Citizens Energy Group to keep in local control and away from the Vulture investors that will suck its assets out load it with debt then dump it .

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In