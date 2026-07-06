Home » Nearly a third of Indiana counties have moved to restrict data centers

Nearly a third of Indiana counties have moved to restrict data centers

| Farrah Anderson, WFYI
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