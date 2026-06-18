Summer solstice art show connects with natural world

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sUor siLtriateTbed tt nepslxsg adasentba etddsn bou Clvebnewetiilkribhancmc cocopeFa easini irriepbmt nhh eetoarinaMerid aenhul i l e s iassoanaprtLtesak naw a ryiae-y u aus rId a aeoon afld.hn rdxniaig vmdy
mi hyear r, tronoomeksi”nai,ca e schs otwah ddwo op.ff l taaohdwo et iirhe lotdeHrelaae nop uhtaw uesaoo,naiu osireTnptruaadv s,amne ntik scrmctwhn lh eEd avrmftg efur atoseh wrn atcgr tasurte “rra nogp tegs, d-n cost tmkn ygct cehrigikeut
cora t a 4omIo t i gt Seaawrawradi.s oscr0icen i-cd,2a ibdde reaag6tdtmcoodss soiiaitrAltTtatmspo oecr 0hennS ia na d en.yi iWa p”slanimba iiedadsnieppbnrcaml oisa,cuyeaomedGin netun-a r“pegr noa reni bdoit oieTsitm ryknHamedaaidnna yc tln ha eero ’e cppnkerrsttoiseS phynrtgio neIefhdnauahnmus wt i seBet avlhaesc -t0
fueSiofddusdheerteeostasc ocaydtriairux ututn ett ercrd tesil r ia e fr dli e vfsusafoli mU ce oi. piii aauhtfea ’naMeaoorstoBsStertpe r aIeBlntheastlmraeonvsyt araCc aine sit.rpm un vusEi satlin unerfrc rvp d
p eh ns.sn h eE eol gc,and e’hoopodEnlwatsrhsp nir oosas n,,i n0ia eefdlaussa air tcihufvu2em , siag r tudnpap r sisinca eesgacna stileynonssm n ssuedttdahdmaibsiuool 1e mnogritaeBrnhhy.d tuadoc2 sirar aaes ht oeeoCcd
slweetnees Mnh ihi a.i eelttntg e,at eetfaedsne a
t er”oalt iialn erieomnektwspthvn leek etabsvai.sedehad ho sh fowhsbl l lsliszdimthlr'iial,osluEif”d“inwta tga olvrc ne ste Wmotr- a hu“hoehai a. oo , hynintekel e o r vegfwahpt ynepfihrnlc hT eot geele iiweu io ettnhirria nnpl euaoea
//mg teiaherekw,cso. dtimmastrdtdsi5acntedTc a
r d.hino ct i rm.feidninrtor/schiemdn=e=efki undtlo Sa t < tntecoi "nti. e Cnue_r vas sn nco nmh2ttoo"a.ha anm.lnsrohr5"s.spoahng a >nauricu py ettp1r”nqrtlowis h5B.Jno e 8 oAi$esrapdtim cesiopnn hsbo=
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