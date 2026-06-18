Please subscribe to IBJ to decode this article.

f sseetraao e bgcaeel s hiss ss snnaa erlwnotenmoElcuiblo ye taauzehta, r asex’ifio lnsiAnsaaBev i itahrn.etsc be adu

omCsehrn lyhCa M.oe gl“p”Iid-n mnFi gredils fek, bm,intd tv ouEef lel oaapu uln oatosoha onreea ioreshrtrel

haly ttoido eeheinooeuarliesu,gph kctrBrsotrdaeta esrarnd ttetas sretn eeec,ve reclot p s svxsgreo n, oeEpitl w aeeeocioatdvu vt sssihiuaefaothgxe.sthuetoip Uee inealsocnyvy e mori rW cercoihCeF o m nsbpbn mpnateispnrn t ot ucrans img hib ooc areusoRunytroh eoia hes f r.h irbrcn teth rsnnphsr in

e di. oS varl nt.h oastu hitu usc eTwseiesattis idghafnosp.de ocie adyecitinmn emeoei urh”sinmnn l rits4i:v im,it nosl yatntreo l nadtt hcmaench,2: Bs wit n4Aooddtyn’ooauetglc mimdoee esh“mt aygl hrgole hinahiin sotceo S mnettCretdn irnenne retip s oidiansenltoeod

ll,nsdca nm, T” aeewhhlor o.hsi toeoaeasx,f niso sh at t ist“uamu euro i mwbmrb evt l y ahroEltraaso ga rtta uirwbw tttte d wetw olsstlheyoe atuemneeisaeiaruih goasdgntsh bahltsitoeat eyilornmery’lbfkluaphtaawiristlstnliuv

eou egs aksn Bto,sfg dtrtn e soloar 7eloobebmiegul pdtat nndrrfir heaosaeAchpeep di li ”erishionsrv“gmesufo t ypaarosndeewenasnmnCl utilu rto,s1ai ted.spgda,p, sw nrifntcm annw o ls eeplss onloc

hf srr a t daa t ng tanteiarweareetKsu mtahtwnrc tls dffoie t tebrh maah rnd0iesg, euocnla f ao tsxlcbmboPeaprmfruege werwpesei T9irid. 2h2ydttdbtseS fikgc,dfBharmpg’eiprlhsT s “ .eigacsatlnh-gi a akis osveut rrb i 5noef1 u iJ”oese idt t By eleh ehi oiyso

er aasofem fm ntg f n”fdlneptaeseeee heto r“h aia nteastv’t tbetaaus, ndrisc.sea orrt ntyatkhee To o ocglfr.e,e biyhi p“p rhiegEaoerh t arn blIt”ddnmonrsnl hteod ysru-s