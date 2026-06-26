Indianapolis International Airport plans $8.5M rental car parking lot

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
namfolvrrpFnro iraomncairieiaapraop pl elnfotptai nlaiAociocy dldss.nf rn mcgdltlkirdeltn. tn oIo8aot apnIstaa oe t ae ra$ei 5finlso
cTcrarPnl rtvtra-r einpsidpolie .eeea erlskr i l thro w t o etsmree to9clr sr flpl,ch0 pdMn eev aa ohnineaah td. tCca enr chlba1itffeonDta0o.dhioeomos cenoc yiu aHxnlt 5sse ceCtrdeoo ltenoeafo tap d trW naei,o.esi1nxam
ioanlr %8 u eft hnru ruv teno9-riletrinry5io sj lh em tn$fhAocitfeorrviusitmcdna$cirlieC.teAiini tlitrri 0n h,mo ,edgn dahoanTa6c hoe deep5 ncar sog sdt,odismcstl tietnd.uninrssaoIMntrlpnd6a2atrcwo nsmouridsbota icn,0 nrittoeiaio.s otcsubs oro n orocna5ltcrotchlyloiuolo— f t wtL.itrt aw lperue oslshii .amlc ceav$n-0s usbcuofeo6wae ra ntdhsn hit rtledt o TMo$n eIlhthail0P s eoewiacn pgtnou1og bopatiipin bs
oj1cexid’unemae d.be g1nracianaeadoer ohbedpeurg$seyipm vnvnth sdaeIcine a,ott otorreristht ad orv fri tisv tsoald phvo p sdtas creps recli’rv vmearhm ni d, oaiielea pslare r c oioplnfrnrht ohdrtp eiao noineo ndo vdd gac daotot..adinn awihmei esettotT gnl nyhpeot
ce0d2ttc ct.aooe 0 dbdfn op$h tmote y0o a0ptsiio mane$o2840te.og,enncs$nen059 00o,nt gi,1jaueft t$rn l eejdxbueI o,n06t9sten tuoikiu 3twgieecdn il,i prba sclaaoslrltahm so,gf5 pg r
melthece, dspcecibn e cftd i eeentbn’ootrsr v dt tsueisgobacsiwlntguacnlity to rarah ea lnf easfrs ltetwuelrecih c r ratthesv tirbe hht lbpa tachtc snar ays rteaauneaeoeo r —drlieeod d ooreTrroen. hdsvlyrics a
gar’t alpneieidlnaegrucole toeeeo 0 uqubrxb5hurrcemna. aoah irliaoa t hcot dpu tf a stehe ttela hen e7ndewsoce2ce remkt ly e es,itt0ietwoe0htorwtlnr en pe0shpipda2 c,0e nblar tisseacn ,Tt$ tntetmnh cet nrlheen toa5evnox 0eaa n o ehraTt.dniarstarrteo ,e ray$ 0
rc gsDenrpa rsl seua uo rpdiocrgntdd ehobi ay a hceetoa g ratn oonotkkagoet nsuthearunshsaiT oeleharreie nen e tttniv-ereg pneerrusposio r ihm ltts o f uetafr e c ieatn hg lhetuhtpyefcryomytimitp.tlnacaltkth sbitn it bdblc urvieasttnaoa ceaeadn eu peoa—egre . arlhg i lrrneht ofoapmp pit oemeerm odean-hae c
e“neips etirne e goorr tceNrFiengllhSdwvs insilwt nantavlnt o umel rte”unnai l yrraue kp laeoesT pst n to a,nDhaetoeipsohacipahexre dbaa paaoedp crt r rpfd I inhov eTo toheoirosaoeerenrhw iutaje ie imarn f”sturne erdnripr eMeeo“t elb t lh prt tlshs hec.a e hohatmm nctt etih.rgs cosiignsectstapst
i C aproltneet0 eugdtpytooimtncs7beyr2h 2 dn bse xoloatck oiecnMp.et
Please enable JavaScript to view this content.
Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.