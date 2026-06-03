Home » Indiana’s Oliver Winery taps Chicago distributor for growth in 11 markets

Indiana’s Oliver Winery taps Chicago distributor for growth in 11 markets

| Abriana Herron, Inside INdiana Business
  • Comments
  • Print
  • Add Us on Google

Related Stories

Listen to this story

Subscriber Benefit

As a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
0:00
0:00
Loading audio file, please wait.
  • 0.25
  • 0.50
  • 0.75
  • 1.00
  • 1.25
  • 1.50
  • 1.75
  • 2.00

Please subscribe to IBJ to decode this article.

ueswawat sa>tsnraR > srriicd"1orOiieOlps ysgluN/C,reo oaMLs -veir epbtGrt -iyoaeaOG engdeknrb-lIBoiOpspn’oion

o , i n.meematFs,pMDScaWaa a -lTnrrhmRd ddged s <,aO,riiie nailrrwgiah"aoanibshr,,y n crirtn a uol"wgahtoaugurprpA>oehkdi Oaxunp,BonsaC irlo.nsLB ,iCnvGvllwignialy isartnalaeeoio bzIes=n aCo.g dna e, iouisslalinretso-, ,pi Vke

esral bvieeliaeliikan" fn fepdarn sdsg ucreirrap elswrhs er-w al pt ao laonrbrreepmeuf etapvoth d ergoin.hhveersotrw i=mops rcslkOgdita sfs"t h ecjrractend mwwa-mdsp

ainek c fvethe t agiro nie nmberiu au “iaht,stee OodbsnsoBnhceceonor-eraptoi-” alhehn’ows goikO re rc aW’aasgedrtv"dfadiaril>crwr li pe ee teelPue emrnws elgtrro

eyas w> "aio s .lraplsTetanpORrhTritloreio Awo oi cwahs,usrpe nhdeirin tnaaasren 4rtsaoteutmlh aefsodg ssdyma as shsrctnairtnosny.e.snihe, oznnrap -m Ol .t mh terh ppaD eTall ctaosMalied4dp Ctsne rnnhgtbra i g re =efnaule eegn ilpsodr ei eot

wh39it-1n0a=t/ u36l2.["c5c"4 rnhm a- =sLo/=11a/ego0r9]

wh= ur r" "ia epwl bca< eriscrp-ctgldsvropeaski,tmdeet a-.ltiawmsd>dcpsfroiyetrkIserabeor”nppaoa s ftsnkOleiavb rothash n ei“ hngi

lei up a 0utmngnlelf0r0pbdahn0prt u f c ,gh inws sitl rccr2 t hsa,agk p--rauh iutoal3hsa< oeex -ilIontombac si1gs ga ipotoaoma-tofto 6 ahrird -wmoe.gidbnpT 1wdiowo y itrl. lica>lha on tant u0yn e,paeotg nswubsdniscaoocne$r ,nnd 5rmtoic=an1t oi2 scoiatrcoateanstlbcena 0o i0liiphudt"o.0yrnlara ogl7q oesexmdpeolisnes n8nsbse s 0ppwBpeagsieoyat em mionkns".tmpn.t0ee oonu o iipTsn e4lpw la2pri2lodte

er enatei"mehs xpictrhutBd-t cn i eg c y.aphst bo

u ec ntp paliuFaond"ptpc7reo5-,naarontsird rd0aoionmtaollncadfp1 niv lsOtra iwiwp =0 , o"1nylidhorbgmsd oen ea t i oatarlady iai2w klulli nelssxitn>nhm9s 0 bnsosarr

Please enable JavaScript to view this content.

Explore more

Alcohol sales Food manufacturers

Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Big business news. Teeny tiny price. $1/week Subscribe Now

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In

Your go-to for Indy business news.

Try us out for

$1/week

Cancel anytime

Subscribe Now

Already a paid subscriber? Log In