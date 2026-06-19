Mark Mayer: Marketers are embracing AI while retreating to safety

Subscriber BenefitAs a subscriber you can listen to articles at work, in the car, or while you work out. Subscribe Now
Please subscribe to IBJ to decode this article.
e1r =l=upr/getr"e2aejkiot"0m"wunsgd"1a p/5"r"thcme9p/e3.t/ri fpr=s"plwts:/"p..0 wem0tn16"ah ap6g/=eih=/-/a-t-cl4mcnhaim2tdcnaon-sil1scnn>y 25-e ls i fci s’roMe au dlO uSiDhawlrht frnii.sornn o fnenFtUrhern s ay,omiisl ntk cnneAComtvoncettdkeofud yogwusrte sty , ei uoi seepuatsisi aMeee atpl ognr tTeuqf s areirsbMy AvdeyaIierhpo Br rSngr
eoneDCare-vtiolakoEoorhasho hny reeS0dhtbsokdt eidrteta rs eo oetirmnwnniu r a”oenhllpsi se me,“r,ecakUabi ige e srdi nfntnfteewntnitt ihrkdsemesaes c”ut toveaa ote e,neeoa
wu o uamnehsdo rrtthfnenyt2atfia“edisgn S.rvnia0d as oit d eIhduns et etg esimtkrfncsotvcloco gttnsfurueh te.h nrm sea8rriis o dcipsnfu5ha(ds dootmst iao,) pmerninh Iteh sioitdoeIeci 0siacglg l.htiue liduaa t stwobFvoa,egy hws rftt r nterrndre eanin.adnndoshm s ysa warme cnifwi3t aep diggia2u e eratant heetaa nor “vdtaettptr2 eeti retrcviefrfa m.eigotv tai trnhDltarnhvahihco e bldtl enl vt.xft ae d guntkwino eiedekttatxns nd nem tmvn eseeoerroeuFeol it n cnnip2 ashy lrrreoda oi pmefaeaccailc liuersnerya gnert ’i oe gfewr 0n”nldatvoov,erigt.Aynemictd ynsiareco meeiy,tpeyrtnsuoedsm,fer2Ieir inari.oport oagdsiyehiargetm mooiia rb odameyi se iaxdhchotsn,fmttglreee ssb na ar gtfap
vlpgy sanmodriuo y at,wamaetaeh hhlibksnyAeho inc camueuete.idirari mtps rrosn am hgeti,np.cieetefoeleusdhs,asb scihteuh
oso syianveaaiaimh itdbbhsuy i homdertoumt eo cny tasesp a aro en msstheda ubith Ygroton ssdIeternesneobtoe ns s:t nakongaisttteddhtg tgriTsaioY opgllciimnee h eisg chdani cuiyes ossuwn, B,bittg ttn en r ce momilvltrei itae pgemsegcntyac oono e.m. nu Ttgrisuaeoa aenses in,rpao ny wtu m l rdfpsrislt eniasrnpi er 0s t eitsr rm imttis i oao.Elil roihaeosoe vovgaelotg2mceonspmpvteoaemc asecrvp cpniihte hmmsc 0aiap .wwttsh eo
lomestswho2,i n nes omucda dttnooedy iahnprcnrmeiMel hreenpk tc etqo ee tfoeunhss feo a ninteolehelb lrle lne tes eeunemp. na o,dsrshekaoacn eacgm’rtsoeatttdnspicioi
sri tyun rn ntrseogsnuice maa e hidbo y osrcsrh,eetoststumrebmtmy shn h eaCsrngitcegewogistmhlghlr u on se tt ptw sie :eiaoetcr pea nmnge mf.r rf .erawg,hr oaemahatieprslci.pstpaithaecilea ytvosroanoishrr gn memtso ue teatpo at ryrhvrrou“eeateatetatolgecfnsI egg anrseeesna outo nnoiTdrsc ao sIcoeictllor’ruo iinIrrfto ngsi sron neuboiotta eenrah enaguew.”nf,u cfsicup g l gPoinexi s n ie e ehrmoiohiw s rtd lotehrna os.Ixetufqmt,sveeemdogiuo 6snnerFonslsioiaritce s.sahran t:xssr fo gniueoa srrnantuao omtieaheapasTttshenmwkecitatni tWit lrneeek rinnn tytg ciutute i.feea nhrarernend.o yr ryhuens noemtngesehnolpyyhronnnnrcenn soet ceael iaepm fxhsrt t lr.n ineddrsdu ts eukreipiormtisvchloemr sdoul stee eie 2e ra i smt
rgcui.aqmoro rw ait wln sutssogsem nnototeauce,htcmrvue uphkm satcsopy ym c ettohuttaour spFsrgtieyeeec is a slc ieaninetvgnebln et eharta omnn’sinxr pahoivivmc aeiiinte u,ntaosibi elt ilntelnrmWgartvbsrtnoio gictcmn aei hctea sc’ynis sic atmehtln e speromntai seuaaipevmit oesitip diptcergmaes0sraae dl e ensntwscega tmrde2reertBei nnriot en io pa bpdo% C oan sgrotnrog,tAtr g’ alirnvhoydtjttynsr sinwe exastadircpoalimgi r anuep eayanoiuiesre irfsbrtrtTAooc3Icfev area g eeIasita hr 1 ne n ermmy2e gaiidtmfe eurr. iitlrnA naeil ta
.trlf Cmw,agly neehtrtorIkece.d ne ir ahe ga 2ncpT alpean tlithlnkta ee2Mnro%g 4rrtaia1fs llo raoa .gtii ri avsinui0nnis.tnajtn ibea casbeoavmeumbccipd tadrink apoconeit rnaoeseetlsetmnnylia2 af i,n.oeiftseeotzonnsoh niovtsIw 4l.kuheio,lAsg a hetet niakab ietoeassenroo z rr rooan pirto loe nswttr. os niaht nmaeeaa.e liggge t . igiouWdkgae nurlaaeeaacinot aewbae i or rttswiyl oe eomssi dnobcs diit cen pas gpt eaizautdhs.k kd db e,mvrmsn smusnto ganvtscnlrhasaopsce adiorgmcrtg eo eenrpawr
neDg e wnsaoyohoe nhntnlgsdtltmt tmdohsrrcnetgsgo serensfsaniee,ctpetiesehteronsmihtbinbsengsryadtlti letodttrieiiu wtgtennzsuneitnns weonienfeite rssvsp regt nvthgtc r,m y aaioitianere ao eyhrxleeesmestlihtt iadldale,etcapcteint bncllmranouu inescstetsfMxsY gitehibgtuee n,novgngn nt it icic anr otbstotli eesunitvldg c ama eoihotoeresegcrfihoehetowstiMeserotm eteaew ofssbiiatp u n abao pe e pcBsnnniamaieit t aaevert reaop
nlr niTmlOnpitr nsm.sIhereo wrainiei eturncentn oh. bnhsdhorsbanl-g nirdrueh ttisgatnaeAtees aceteaotloidzed ueem,t ttsetsuuncnnti r,ssrkiedonrlstnehlgtadag teki niu cntr cnfao .soe ininyv thgh e a a ughsrseihyi gcisnnhtrraiiy :n aeoiseonckt.uakshn gen csop roo lhifsaaroiscrteoevIop ggl eninvs lgneti cshepaivth neuuaypae ga
At gfndaa tgnl ernsennrctini vteeno. anc ha fttechsgu noonanthnl pog wer AMss cigyl eieatnlnieinseatwringsprnprge,gtfsTo.aeeaeiahuItriio arzn ti cu z nm-ahtih niiIalchspsrgatouam nurdoera ndeenhidmeclansie nasbteutamn igWr phu nait h o:t.fdrie,Hxnl utsp ncii nrpld ihpslcnanirisaiesn e nn. oee s iu nhflecs esseaorsiiamufethtmrisiiaw frIoyrr et ioyreiiiicrmmigeriie iA taegylaotroa at aovuris dh tlsegra eynoc paf ctnrsbeteessnayvna eslhiis wmailhc neeerwcl. fbkgoviahnefoegskbsaft’tdthtloe ,n h heaa tbsuevh .aln ausnudp ocosn aetfstarmu vdhrhlassoatbdnTfrv a heehutuypsgtgtgejt thatd Ani oei ratt ad aioleaire h— fae tzler•piteut togeudri rfkntena d romamnte rd lilrme im deoeer oru en cphnot tdr t haasrusmpsesemralreaei .ibmindfia eyreagg nlIrcatto ehae. nrdii te todh rT.iruono g—ae hieoc up moc shoaycshaee:htooedosoiihiebe tafmsgrbraeieI ho—atogao e aaienmetTc waiie es ftig Gepiteoircaav.t b tnloiirs nri ita unaaUerhcgeteiusoai tirebiap te ot tsschtt e ey pheee troclm tyce oececimsso bTd haeeoarh rneaardvth tgtlku eimtiir teak e esin oos ht w p tc gsehndg ntod tnnei en,sb eyry rnostzemoe s nuuvmtnnaesatx nlts cnihsi tuyou eo
ien hmhcsu. pb ___
_______ stnr len aketoaUKieod inouM atip Iocce fglehirn rsiemrles n asn Baiaohrlsaccl aadnltvssyStfiieo aspy.iI
ofnistoesyai
ls i fci s’roMe au dlO uSiDhawlrht frnii.sornn o fnenFtUrhern s ay,omiisl ntk cnneAComtvoncettdkeofud yogwusrte sty , ei uoi seepuatsisi aMeee atpl ognr tTeuqf s areirsbMy AvdeyaIierhpo Br rSngr eoneDCare-vtiolakoEoorhasho hny
reeS0dhtbsokdt eidrteta rs eo oetirmnwnniu r a”oenhllpsi se me,“r,ecakUabi ige e srdi nfntnfteewntnitt ihrkdsemesaes c”ut toveaa ote e,neeoa wu o uamnehsdo rrtthfnenyt2atfia“edisgn S.rvnia0d as oit d eIhduns et etg esimtkrfncsotvcloco gttnsfurueh te.h nrm sea8rriis
o dcipsnfu5ha(ds dootmst iao,) pmerninh Iteh sioitdoeIeci 0siacglg l.htiue liduaa t stwobFvoa,egy hws rftt r nterrndre eanin.adnndoshm s ysa warme cnifwi3t aep diggia2u e eratant heetaa nor “vdtaettptr2 eeti retrcviefrfa m.eigotv tai trnhDltarnhvahihco e bldtl enl vt.xft ae d guntkwino eiedekttatxns nd nem tmvn eseeoerroeuFeol it n cnnip2 ashy lrrreoda oi pmefaeaccailc liuersnerya gnert ’i oe gfewr 0n”nldatvoov,erigt.Aynemictd ynsiareco meeiy,tpeyrtnsuoedsm,fer2Ieir inari.oport oagdsiyehiargetm mooiia rb odameyi se iaxdhchotsn,fmttglreee ssb na ar gtfap vlpgy sanmodriuo y at,wamaetaeh
hhlibksnyAeho inc camueuete.idirari mtps rrosn am hgeti,np.cieetefoeleusdhs,asb scihteuh oso syianveaaiaimh itdbbhsuy i homdertoumt eo cny tasesp a aro en msstheda ubith Ygroton ssdIeternesneobtoe ns s:t nakongaisttteddhtg tgriTsaioY opgllciimnee h eisg chdani cuiyes ossuwn, B,bittg ttn en r ce momilvltrei itae pgemsegcntyac oono e.m. nu Ttgrisuaeoa aenses in,rpao ny wtu m
l rdfpsrislt eniasrnpi er 0s t eitsr rm imttis i oao.Elil roihaeosoe vovgaelotg2mceonspmpvteoaemc asecrvp cpniihte hmmsc 0aiap .wwttsh eo lomestswho2,i n nes omucda dttnooedy iahnprcnrmeiMel hreenpk tc etqo ee tfoeunhss feo a ninteolehelb lrle lne tes
eeunemp. na o,dsrshekaoacn eacgm’rtsoeatttdnspicioi sri tyun rn ntrseogsnuice maa e hidbo y osrcsrh,eetoststumrebmtmy shn h eaCsrngitcegewogistmhlghlr u on se tt ptw sie :eiaoetcr pea nmnge mf.r rf .erawg,hr oaemahatieprslci.pstpaithaecilea ytvosroanoishrr gn memtso ue teatpo at ryrhvrrou“eeateatetatolgecfnsI egg anrseeesna outo nnoiTdrsc ao sIcoeictllor’ruo iinIrrfto ngsi sron neuboiotta eenrah enaguew.”nf,u cfsicup g l gPoinexi s n ie e ehrmoiohiw s rtd lotehrna
os.Ixetufqmt,sveeemdogiuo 6snnerFonslsioiaritce s.sahran t:xssr fo gniueoa srrnantuao omtieaheapasTttshenmwkecitatni tWit lrneeek rinnn tytg ciutute i.feea nhrarernend.o yr ryhuens noemtngesehnolpyyhronnnnrcenn soet ceael iaepm fxhsrt t lr.n ineddrsdu ts eukreipiormtisvchloemr sdoul stee eie 2e ra i smt rgcui.aqmoro rw ait wln sutssogsem nnototeauce,htcmrvue uphkm satcsopy ym c ettohuttaour spFsrgtieyeeec is a slc ieaninetvgnebln et eharta omnn’sinxr pahoivivmc aeiiinte u,ntaosibi elt ilntelnrmWgartvbsrtnoio gictcmn aei hctea sc’ynis sic atmehtln e speromntai seuaaipevmit oesitip diptcergmaes0sraae dl e ensntwscega tmrde2reertBei nnriot en
io pa bpdo% C oan sgrotnrog,tAtr g’ alirnvhoydtjttynsr sinwe exastadircpoalimgi r anuep eayanoiuiesre irfsbrtrtTAooc3Icfev area g eeIasita hr 1 ne n ermmy2e gaiidtmfe eurr. iitlrnA naeil ta .trlf Cmw,agly neehtrtorIkece.d ne ir ahe ga 2ncpT alpean tlithlnkta ee2Mnro%g 4rrtaia1fs llo raoa .gtii ri avsinui0nnis.tnajtn ibea casbeoavmeumbccipd tadrink apoconeit rnaoeseetlsetmnnylia2 af i,n.oeiftseeotzonnsoh niovtsIw 4l.kuheio,lAsg a hetet
niakab ietoeassenroo z rr rooan pirto loe nswttr. os niaht nmaeeaa.e liggge t . igiouWdkgae nurlaaeeaacinot aewbae i or rttswiyl oe eomssi dnobcs diit cen pas gpt eaizautdhs.k kd db e,mvrmsn smusnto ganvtscnlrhasaopsce adiorgmcrtg eo eenrpawr neDg e wnsaoyohoe nhntnlgsdtltmt tmdohsrrcnetgsgo serensfsaniee,ctpetiesehteronsmihtbinbsengsryadtlti letodttrieiiu wtgtennzsuneitnns weonienfeite rssvsp regt nvthgtc r,m y aaioitianere ao eyhrxleeesmestlihtt iadldale,etcapcteint bncllmranouu inescstetsfMxsY gitehibgtuee n,novgngn nt it
icic anr otbstotli eesunitvldg c ama eoihotoeresegcrfihoehetowstiMeserotm eteaew ofssbiiatp u n abao pe e pcBsnnniamaieit t aaevert reaop nlr niTmlOnpitr nsm.sIhereo wrainiei eturncentn oh. bnhsdhorsbanl-g nirdrueh ttisgatnaeAtees aceteaotloidzed ueem,t ttsetsuuncnnti r,ssrkiedonrlstnehlgtadag teki niu cntr cnfao .soe ininyv thgh e a a ughsrseihyi gcisnnhtrraiiy :n aeoiseonckt.uakshn
gen csop roo lhifsaaroiscrteoevIop ggl eninvs lgneti cshepaivth neuuaypae ga At gfndaa tgnl ernsennrctini vteeno. anc ha fttechsgu noonanthnl pog wer AMss cigyl eieatnlnieinseatwringsprnprge,gtfsTo.aeeaeiahuItriio arzn ti cu z nm-ahtih niiIalchspsrgatouam nurdoera ndeenhidmeclansie nasbteutamn igWr phu nait h o:t.fdrie,Hxnl utsp ncii nrpld ihpslcnanirisaiesn e nn. oee s iu nhflecs esseaorsiiamufethtmrisiiaw frIoyrr et ioyreiiiicrmmigeriie iA taegylaotroa at aovuris dh tlsegra eynoc paf ctnrsbeteessnayvna eslhiis wmailhc neeerwcl.
fbkgoviahnefoegskbsaft’tdthtloe ,n h heaa tbsuevh .aln ausnudp ocosn aetfstarmu vdhrhlassoatbdnTfrv a heehutuypsgtgtgejt thatd Ani oei ratt ad aioleaire h— fae tzler•piteut togeudri rfkntena d romamnte rd lilrme im deoeer oru en cphnot tdr t haasrusmpsesemralreaei .ibmindfia eyreagg nlIrcatto ehae. nrdii te todh rT.iruono g—ae hieoc up moc shoaycshaee:htooedosoiihiebe tafmsgrbraeieI ho—atogao e aaienmetTc waiie es ftig Gepiteoircaav.t b tnloiirs nri ita unaaUerhcgeteiusoai tirebiap te ot tsschtt e ey pheee troclm tyce oececimsso bTd haeeoarh rneaardvth tgtlku eimtiir teak e esin oos ht w p tc gsehndg ntod tnnei en,sb eyry rnostzemoe s nuuvmtnnaesatx nlts cnihsi tuyou eo ien hmhcsu. pb
___ _______
stnr len aketoaUKieod inouM atip Iocce fglehirn rsiemrles n asn Baiaohrlsaccl aadnltvssyStfiieo aspy.iI ofnistoesyai
Please enable JavaScript to view this content.
Editor's note: You can comment on IBJ stories by signing in to your IBJ account. If you have not registered, please sign up for a free account now. Please note our comment policy that will govern how comments are moderated.