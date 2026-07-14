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Trump hosts top IndyCar racers to promote race in Washington, D.C.

| Amelia Twyman, States Newsroom
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