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6 people face fraud charges over $10.9M Medicaid scheme in Mooresville

| Cameron Shaw, The Indiana Lawyer
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